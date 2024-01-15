https://crimea.ria.ru/20240115/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vosstanovleno-1134195861.html

Движение по Крымскому мосту восстановлено

Движение по Крымскому мосту восстановлено - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Движение по Крымскому мосту восстановлено

После временной приостановки возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T00:35

2024-01-15T00:35

2024-01-15T00:36

крымский мост

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керченский пролив

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. После временной приостановки возобновлено движение автотранспорта по Крымскому мосту. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на объекте.Утром в субботу и дважды вечером в воскресенье движение по транспортному переходу перекрывали. В первый раз - на 10 минут, во второй - на 45 минут.Движение по Крымскому мосту периодически приостанавливают в целях безопасности. В таких случаях водители и пассажиры, которые оказались в зоне досмотра или на мосту, обязаны соблюдать указания сотрудников служб. Ограничительные меры носят временный характер, после снятия запрета движение транспорта возобновляется.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Власти республики напоминают, что Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, и просят с пониманием относиться к временным неудобствам.

крымский мост

крым

керченский пролив

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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