https://crimea.ria.ru/20240114/ostanovleno-dvizhenie-po-krymskomu-mostu-1134171759.html

Остановлено движение по Крымскому мосту

Остановлено движение по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Остановлено движение по Крымскому мосту

На Крымскому мосту приостановлено движение. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T22:17

2024-01-14T22:17

2024-01-14T22:18

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

логистика

транспорт

новости крыма

керчь

тамань

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/08/1129901917_0:134:3167:1915_1920x0_80_0_0_8e7b122af5dbf76d05acc9218069ee17.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту приостановлено движение. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, поэтому власти республики просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.

крымский мост

керчь

тамань

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, новости крыма, керчь, тамань, безопасность республики крым и севастополя