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Остановлено движение по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 14.01.2024
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Остановлено движение по Крымскому мосту
Остановлено движение по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Остановлено движение по Крымскому мосту
На Крымскому мосту приостановлено движение. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T22:17
2024-01-14T22:18
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту приостановлено движение. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, поэтому власти республики просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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крымский мост, логистика, транспорт, новости крыма, керчь, тамань, безопасность республики крым и севастополя
Остановлено движение по Крымскому мосту

Движение транспорта по Крымскому мосту временно остановлено

22:17 14.01.2024 (обновлено: 22:18 14.01.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДвижение автомобилей по Крымскому мосту
Движение автомобилей по Крымскому мосту - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту приостановлено движение. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", – говорится в сообщении.
Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, поэтому власти республики просят с пониманием относиться к временным неудобствам.
Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостЛогистикаТранспортНовости КрымаКерчьТаманьБезопасность Республики Крым и Севастополя
 
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