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Остановлено движение по Крымскому мосту
Остановлено движение по Крымскому мосту - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Остановлено движение по Крымскому мосту
На Крымскому мосту приостановлено движение. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T22:17
2024-01-14T22:17
2024-01-14T22:18
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
логистика
транспорт
новости крыма
керчь
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безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв - РИА Новости Крым. На Крымскому мосту приостановлено движение. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Крымский мост – стратегический объект, безопасность которого имеет приоритетное значение, поэтому власти республики просят с пониманием относиться к временным неудобствам.Оперативная информация размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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РИА Новости Крым
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, логистика, транспорт, новости крыма, керчь, тамань, безопасность республики крым и севастополя
Остановлено движение по Крымскому мосту
Движение транспорта по Крымскому мосту временно остановлено
22:17 14.01.2024 (обновлено: 22:18 14.01.2024)