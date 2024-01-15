https://crimea.ria.ru/20240115/morskoy-transport-v-sevastopole-chastichno-vosstanovil-rabotu-1134197849.html

Морской транспорт в Севастополе частично восстановил работу

Морской транспорт в Севастополе частично восстановил работу - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Морской транспорт в Севастополе частично восстановил работу

В Севастопольской бухте возобновлено движение морского пассажирского транспорта на линии "Графская пристань - Северная". Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T08:47

2024-01-15T08:47

2024-01-15T08:49

морской транспорт

общественный транспорт

севастополь

новости крыма

логистика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Севастопольской бухте возобновлено движение морского пассажирского транспорта на линии "Графская пристань - Северная". Об этом сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.При этом паром и катер на линиях "Артиллерийская бухта - Северная" и "Артиллерийская бухта - Радиогорка" пока не ходят.14 января работа морского транспорта была прекращена из-за ухудшения погодных условий. Ночью в Севастополе прогнозировался сильный ветер с порывами 15–18 метров в секунду. Утром 15 января движение катеров и парома также не осуществлялось, позже запустили в работу линию "Графская пристань - Троицкая".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе могут опять изменить работу автобусов: что происходитВ Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 январяНовые автобусы вышли на линию на севере Крыма

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

морской транспорт, общественный транспорт, севастополь, новости крыма, логистика, крым