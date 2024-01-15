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Морской транспорт в Севастополе частично восстановил работу - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Морской транспорт в Севастополе частично восстановил работу
Морской транспорт в Севастополе частично восстановил работу - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Морской транспорт в Севастополе частично восстановил работу
В Севастопольской бухте возобновлено движение морского пассажирского транспорта на линии "Графская пристань - Северная". Об этом сообщается в Telegram-канале... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T08:47
2024-01-15T08:49
морской транспорт
общественный транспорт
севастополь
новости крыма
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Севастопольской бухте возобновлено движение морского пассажирского транспорта на линии "Графская пристань - Северная". Об этом сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.При этом паром и катер на линиях "Артиллерийская бухта - Северная" и "Артиллерийская бухта - Радиогорка" пока не ходят.14 января работа морского транспорта была прекращена из-за ухудшения погодных условий. Ночью в Севастополе прогнозировался сильный ветер с порывами 15–18 метров в секунду. Утром 15 января движение катеров и парома также не осуществлялось, позже запустили в работу линию "Графская пристань - Троицкая".Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе могут опять изменить работу автобусов: что происходитВ Крыму установили тарифы на проезд в общественном транспорте с 1 январяНовые автобусы вышли на линию на севере Крыма
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морской транспорт, общественный транспорт, севастополь, новости крыма, логистика, крым
Морской транспорт в Севастополе частично восстановил работу

В Севастополе работают две линии морского транспорта из четырех

08:47 15.01.2024 (обновлено: 08:49 15.01.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКатер в бухте Севастополя
Катер в бухте Севастополя - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В Севастопольской бухте возобновлено движение морского пассажирского транспорта на линии "Графская пристань - Северная". Об этом сообщается в Telegram-канале городского департамента транспорта.

"Уважаемые пассажиры, морской пассажирский транспорт возобновляет движение на линии "Графская пристань - Северная". Продолжает работать линия "Графская пристань - Троицкая", - уточняют в дептрансе.

При этом паром и катер на линиях "Артиллерийская бухта - Северная" и "Артиллерийская бухта - Радиогорка" пока не ходят.
14 января работа морского транспорта была прекращена из-за ухудшения погодных условий. Ночью в Севастополе прогнозировался сильный ветер с порывами 15–18 метров в секунду. Утром 15 января движение катеров и парома также не осуществлялось, позже запустили в работу линию "Графская пристань - Троицкая".
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