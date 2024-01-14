https://crimea.ria.ru/20240114/kak-dolgo-v-krymu-proderzhatsya-morozy-1134144977.html

Как долго в Крыму продержатся морозы

Как долго в Крыму продержатся морозы - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Как долго в Крыму продержатся морозы

Уже на следующей неделе на полуострове ожидается значительное потепление до +10…+15 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T19:15

2024-01-14T19:15

2024-01-14T19:15

радио "спутник в крыму"

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

погода в крыму

крымская погода

погода

общество

крым

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/0d/1122653896_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_c81a796f46b60ead68c682e4977e5991.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Уже на следующей неделе на полуострове ожидается значительное потепление до +10…+15 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, на следующей неделе погода будет очень разная и неустойчивая, но таких сильных морозов уже не прогнозируется.В понедельник немного распогодится благодаря росту атмосферного давления. Ночью ожидается от -1 до -4 по Крыму и 0…+3 в Симферополе. Днем без осадков температура воздуха повысится до +3…+8.Во вторник ночью без осадков, температура воздуха ночью составит +2…+7, днем она поднимется до +5…+10. При этом в регион прорвется холодный фронт, который будет сопровождаться сильными ливнями, которые вечером и новью перейдут ь в мокрый снег. Также ожидается гололедица, а ночью столбики термометров опустятся до -1…+4.По словам специалиста, во второй половине января в Крыму ожидаются дожди и устойчивые плюсовые температуры, которые, возможно, даже превысят нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымАксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма

https://crimea.ria.ru/20240114/shtormovoy-veter-v-sevastopole-mchs-prizyvayut-k-ostorozhnosti-1134191554.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, погода, общество, крым, новости