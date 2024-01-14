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Как долго в Крыму продержатся морозы - РИА Новости Крым, 14.01.2024
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Как долго в Крыму продержатся морозы
Как долго в Крыму продержатся морозы - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Как долго в Крыму продержатся морозы
Уже на следующей неделе на полуострове ожидается значительное потепление до +10…+15 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T19:15
2024-01-14T19:15
радио "спутник в крыму"
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
погода в крыму
крымская погода
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Уже на следующей неделе на полуострове ожидается значительное потепление до +10…+15 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его словам, на следующей неделе погода будет очень разная и неустойчивая, но таких сильных морозов уже не прогнозируется.В понедельник немного распогодится благодаря росту атмосферного давления. Ночью ожидается от -1 до -4 по Крыму и 0…+3 в Симферополе. Днем без осадков температура воздуха повысится до +3…+8.Во вторник ночью без осадков, температура воздуха ночью составит +2…+7, днем она поднимется до +5…+10. При этом в регион прорвется холодный фронт, который будет сопровождаться сильными ливнями, которые вечером и новью перейдут ь в мокрый снег. Также ожидается гололедица, а ночью столбики термометров опустятся до -1…+4.По словам специалиста, во второй половине января в Крыму ожидаются дожди и устойчивые плюсовые температуры, которые, возможно, даже превысят нормы.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ломка" в атмосфере и Эль-Ниньо: каким будет в Крыму лето 2024 годаСамые разрушительные катаклизмы 2023 года – в подборке РИА Новости КрымАксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма
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центр погоды "фобос", евгений тишковец, погода в крыму, крымская погода, погода, общество, крым, новости
Как долго в Крыму продержатся морозы

На следующей неделе в Крыму потеплеет до +12 градусов – ФОБОС

19:15 14.01.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПовседневная жизнь в Ялте
Повседневная жизнь в Ялте - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. Уже на следующей неделе на полуострове ожидается значительное потепление до +10…+15 градусов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
По его словам, на следующей неделе погода будет очень разная и неустойчивая, но таких сильных морозов уже не прогнозируется.
В понедельник немного распогодится благодаря росту атмосферного давления. Ночью ожидается от -1 до -4 по Крыму и 0…+3 в Симферополе. Днем без осадков температура воздуха повысится до +3…+8.
Во вторник ночью без осадков, температура воздуха ночью составит +2…+7, днем она поднимется до +5…+10. При этом в регион прорвется холодный фронт, который будет сопровождаться сильными ливнями, которые вечером и новью перейдут ь в мокрый снег. Также ожидается гололедица, а ночью столбики термометров опустятся до -1…+4.
"Днем в среду станет солнечно, без осадков, температура составит от +3 до +7. В четверг под влиянием антициклона будет солнечно и сухо, а температура воздуха днем повысится до +7… +12. Финал недели пройдет под знаком вот этой теплой струи с нормальными комфортными температурными показателями", – сказал Тишковец.
По словам специалиста, во второй половине января в Крыму ожидаются дожди и устойчивые плюсовые температуры, которые, возможно, даже превысят нормы.
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