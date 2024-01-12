Рейтинг@Mail.ru
Волны и обледенение судов: как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240112/volny-i-obledenenie-sudov-kak-rabotaet-kerchenskaya-pereprava-v-pyatnitsu-1134144384.html
Волны и обледенение судов: как работает Керченская переправа в пятницу
Волны и обледенение судов: как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 12.01.2024
Волны и обледенение судов: как работает Керченская переправа в пятницу
В пятницу, 12 января, Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. В проливе действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными... РИА Новости Крым, 12.01.2024
2024-01-12T10:54
2024-01-12T10:56
крым
керчь
керченская паромная переправа
керченский пролив
росморречфлот
погода в крыму
крымская погода
порт кавказ
порт крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960988_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_1a582b859fd1c62693a8e6ae0eb233d4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В пятницу, 12 января, Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. В проливе действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.Согласно прогнозу Росгидромета, 12 января ветер переменных направлений 12-17 м/сек, местами порывы до 20 м/сек, временами снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, временами в явлениях видимость от двух до четырех километров, высота волн 0,7-1,2 м, медленное обледенение судов, температура воздуха от 0 до -2 градусов с понижением к вечеру до -5 градусов, температура воды в море +4…5 градуса.В Росморречфлоте отметили, что с начала работы Керченской переправы перевезено 421 789 пассажиров и 243 179 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 7 099 рейсов, в том числе девять за последние сутки. В ведомстве напомнили, что услугами паромами могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы.Накануне Керченская паромная переправа также работала по фактической погоде. В среду работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена из-за непогоды.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит у Крымского моста утром в пятницуВ Севастополе закрыли рейдКатера в Севастополе прекращают работу
крым
керчь
керченский пролив
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0d/1126960988_465:0:3197:2048_1920x0_80_0_0_518f637889dc4508ce9dffeb9425d0d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, керчь, керченская паромная переправа, керченский пролив, росморречфлот, погода в крыму, крымская погода, порт кавказ, порт крым, новости крыма
Волны и обледенение судов: как работает Керченская переправа в пятницу

Керченская паромная переправа 12 января работает по фактической погоде

10:54 12.01.2024 (обновлено: 10:56 12.01.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В пятницу, 12 января, Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. В проливе действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
"Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными явлениями – ветров переменных направлений 12-17 м/сек, порывы до 20 м/сек, медленным обледенением судов", – сказано в сообщении.
Согласно прогнозу Росгидромета, 12 января ветер переменных направлений 12-17 м/сек, местами порывы до 20 м/сек, временами снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, временами в явлениях видимость от двух до четырех километров, высота волн 0,7-1,2 м, медленное обледенение судов, температура воздуха от 0 до -2 градусов с понижением к вечеру до -5 градусов, температура воды в море +4…5 градуса.
В Росморречфлоте отметили, что с начала работы Керченской переправы перевезено 421 789 пассажиров и 243 179 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 7 099 рейсов, в том числе девять за последние сутки.
В ведомстве напомнили, что услугами паромами могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы.
Накануне Керченская паромная переправа также работала по фактической погоде. В среду работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена из-за непогоды.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что происходит у Крымского моста утром в пятницу
В Севастополе закрыли рейд
Катера в Севастополе прекращают работу
 
КрымКерчьКерченская паромная переправаКерченский проливРосМорРечФлотПогода в КрымуКрымская погодаПорт КавказПорт КрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:14США "остановили" военную помощь Украине - что происходит на самом деле
12:04Доллар впервые с ноября упал до 88 рублей
11:51Незаконные удары англосаксов по Йемену угрожают глобальному миру – МИД РФ
11:29Дрон ВСУ ударил по скорой в Горловке: двое погибли, трое пострадали
11:17Россиянин собирал данные по оборонзаказу для спецслужб Польши
11:05Пять простых правил езды по зимним дорогам - инфографика
10:54Волны и обледенение судов: как работает Керченская переправа в пятницу
10:42В Крыму ФСБ пресекла канал нелегальной миграции из Средней Азии
10:27Почти 30 прилетов: ВСУ ударили по Крынкам на Херсонщине
10:19Снегопад в Крыму: ситуация на Ангарском и Грушевском перевалах
10:04Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказано
09:40Минобороны проводит учения в Черноморском районе Крыма
09:10Что происходит у Крымского моста утром в пятницу
08:49Товарооборот между Россией и Китаем побил рекорд
08:15Операция США и Британии в Йемене - что известно
08:15Где в Крыму не будет света в пятницу: список районов и адресов
07:43Рост цен на куриные яйца в скором времени продолжится – мнение
07:24Снегопад в Крыму: ситуация на дорогах
06:49В Севастополе закрыли рейд
06:45Ледовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли США
Лента новостейМолния