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Волны и обледенение судов: как работает Керченская переправа в пятницу

Волны и обледенение судов: как работает Керченская переправа в пятницу - РИА Новости Крым, 12.01.2024

Волны и обледенение судов: как работает Керченская переправа в пятницу

В пятницу, 12 января, Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. В проливе действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными... РИА Новости Крым, 12.01.2024

2024-01-12T10:54

2024-01-12T10:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 янв - РИА Новости Крым. В пятницу, 12 января, Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. В проливе действует штормовое предупреждение в связи с неблагоприятными погодными условиями. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.Согласно прогнозу Росгидромета, 12 января ветер переменных направлений 12-17 м/сек, местами порывы до 20 м/сек, временами снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метель, временами в явлениях видимость от двух до четырех километров, высота волн 0,7-1,2 м, медленное обледенение судов, температура воздуха от 0 до -2 градусов с понижением к вечеру до -5 градусов, температура воды в море +4…5 градуса.В Росморречфлоте отметили, что с начала работы Керченской переправы перевезено 421 789 пассажиров и 243 179 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнено 7 099 рейсов, в том числе девять за последние сутки. В ведомстве напомнили, что услугами паромами могут воспользоваться грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, а также пассажирские автобусы.Накануне Керченская паромная переправа также работала по фактической погоде. В среду работа Керченской паромной переправы была временно приостановлена из-за непогоды.Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит у Крымского моста утром в пятницуВ Севастополе закрыли рейдКатера в Севастополе прекращают работу

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