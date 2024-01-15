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В Черноморском районе Крыма снова громко - что происходит
В Черноморском районе Крыма снова громко - что происходит - РИА Новости Крым, 15.01.2024
В Черноморском районе Крыма снова громко - что происходит
В понедельник вечером российские военные во второй раз за день проводят учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы районной администрации... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T19:10
2024-01-15T19:10
2024-01-15T19:11
учения
черноморский район
юлия бесфамильная
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В понедельник вечером российские военные во второй раз за день проводят учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы районной администрации Юлия Бесфамильная. Уточняется, что учения будут проходить с 19 часов до 21.00.Ранее в понедельник в Черноморском районе уже проходили учения с утра и до 14 часов.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы КиеваМинобороны проводит учения в Черноморском районе КрымаВ Севастополе будет громко - власти
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учения, черноморский район, юлия бесфамильная, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым
В Черноморском районе Крыма снова громко - что происходит
Учения Минобороны проходят в Черноморском районе второй раз за сутки - власти
19:10 15.01.2024 (обновлено: 19:11 15.01.2024)