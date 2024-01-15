https://crimea.ria.ru/20240115/v-chernomorskom-rayone-kryma-snova-gromko---chto-proiskhodit-1134209969.html

В Черноморском районе Крыма снова громко - что происходит

В Черноморском районе Крыма снова громко - что происходит - РИА Новости Крым, 15.01.2024

В Черноморском районе Крыма снова громко - что происходит

В понедельник вечером российские военные во второй раз за день проводят учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы районной администрации... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T19:10

2024-01-15T19:10

2024-01-15T19:11

учения

черноморский район

юлия бесфамильная

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безопасность

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В понедельник вечером российские военные во второй раз за день проводят учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы районной администрации Юлия Бесфамильная. Уточняется, что учения будут проходить с 19 часов до 21.00.Ранее в понедельник в Черноморском районе уже проходили учения с утра и до 14 часов.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Выбить" Черноморский флот из Крыма: военный эксперт оценил планы КиеваМинобороны проводит учения в Черноморском районе КрымаВ Севастополе будет громко - власти

черноморский район

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

учения, черноморский район, юлия бесфамильная, новости, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, крым