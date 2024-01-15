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Учения Минобороны проходят в Черноморском районе Крыма
Учения Минобороны проходят в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Учения Минобороны проходят в Черноморском районе Крыма
В понедельник российские военные проводят учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы районной администрации Юлия Бесфамильная. РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T09:28
2024-01-15T09:28
2024-01-15T09:28
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
черноморский район
крым
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
юлия бесфамильная
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В понедельник российские военные проводят учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы районной администрации Юлия Бесфамильная.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывоопасные предметы обнаружены МЧС в Керчи и ФеодосииВспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причину Эхо войны: сколько снарядов и бомб уничтожили в Крыму за год
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, вооруженные силы россии, черноморский район, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, юлия бесфамильная
Учения Минобороны проходят в Черноморском районе Крыма
В Черноморском районе Крыма проходят учения Минобороны РФ – районные власти