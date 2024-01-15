https://crimea.ria.ru/20240115/ucheniya-minoborony-prokhodyat-v-chernomorskom-rayone-kryma-1134198664.html

Учения Минобороны проходят в Черноморском районе Крыма

Учения Минобороны проходят в Черноморском районе Крыма - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Учения Минобороны проходят в Черноморском районе Крыма

В понедельник российские военные проводят учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы районной администрации Юлия Бесфамильная. РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T09:28

2024-01-15T09:28

2024-01-15T09:28

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

черноморский район

крым

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

юлия бесфамильная

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. В понедельник российские военные проводят учения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила замглавы районной администрации Юлия Бесфамильная.В Крыму и Севастополе регулярно проходят военные учения различных подразделений. Местные власти предупреждают об этом жителей и гостей региона заранее. Также публикуются предупреждения об обезвреживании взрывоопасных предметов.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывоопасные предметы обнаружены МЧС в Керчи и ФеодосииВспышки и грохот в Севастополе и Черноморском - власти назвали причину Эхо войны: сколько снарядов и бомб уничтожили в Крыму за год

https://crimea.ria.ru/20240111/vybit-chernomorskiy-flot-iz-kryma-voennyy-ekspert-otsenil-plany-kieva-1134113124.html

черноморский район

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, вооруженные силы россии, черноморский район, крым, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, юлия бесфамильная