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Симферополь парализовали пробки

Симферополь парализовали пробки - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Симферополь парализовали пробки

В понедельник утром на дорогах Симферополя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в восемь баллов. РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T09:01

2024-01-15T09:01

2024-01-15T09:43

ситуация на дорогах крыма

пробки в симферополе

транспорт

симферополь

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В понедельник утром на дорогах Симферополя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в восемь баллов. Также заторы зафиксированы на Никанорова, Ким, Троллейбусной, Куйбышева, Титова, Евпаторийском шоссе. Осложняют дорожную ситуацию и аварии. По данным онлайн -сервиса, ДТП произошли на Севастопольской, Евпаторийском шоссе, проспекте Кирова, Маршала Жукова. По прогнозам крымского гидрометцентра, в понедельник в Крыму преимущественно без осадков. Но на дорогах гололедица. Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской транспорт в Севастополе частично восстановил работуВ Севастополе за ночь выпало почти полметра снегаБезопасные запчасти и расходники для автомобилей: что покупать в 2024-м

симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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