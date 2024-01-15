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Симферополь парализовали пробки - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Симферополь парализовали пробки
Симферополь парализовали пробки - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Симферополь парализовали пробки
В понедельник утром на дорогах Симферополя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в восемь баллов. РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T09:01
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ситуация на дорогах крыма
пробки в симферополе
транспорт
симферополь
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В понедельник утром на дорогах Симферополя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в восемь баллов. Также заторы зафиксированы на Никанорова, Ким, Троллейбусной, Куйбышева, Титова, Евпаторийском шоссе. Осложняют дорожную ситуацию и аварии. По данным онлайн -сервиса, ДТП произошли на Севастопольской, Евпаторийском шоссе, проспекте Кирова, Маршала Жукова. По прогнозам крымского гидрометцентра, в понедельник в Крыму преимущественно без осадков. Но на дорогах гололедица. Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.Читайте также на РИА Новости Крым:Морской транспорт в Севастополе частично восстановил работуВ Севастополе за ночь выпало почти полметра снегаБезопасные запчасти и расходники для автомобилей: что покупать в 2024-м
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РИА Новости Крым
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пробки в симферополе, транспорт, симферополь, новости крыма, крым
Симферополь парализовали пробки

В Симферополе на дорогах образовались 8-балльные пробки

09:01 15.01.2024 (обновлено: 09:43 15.01.2024)
 
© РИА Новости КрымПробки
Пробки - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. В понедельник утром на дорогах Симферополя образовались сильные заторы. Сервис "Яндекс. Пробки" оценивает плотность транспортного потока в восемь баллов.
Сильнее всего движение транспорта затруднено на улице Севастопольская, проспектах Кирова и Победы, улицах Воровского, Лермонтова, 60 лет октября, Киевская, Кечкеметская, Гражданская. Здесь дороги "окрашены" в бордовый цвет.
Также заторы зафиксированы на Никанорова, Ким, Троллейбусной, Куйбышева, Титова, Евпаторийском шоссе.
Осложняют дорожную ситуацию и аварии. По данным онлайн -сервиса, ДТП произошли на Севастопольской, Евпаторийском шоссе, проспекте Кирова, Маршала Жукова.
По прогнозам крымского гидрометцентра, в понедельник в Крыму преимущественно без осадков. Но на дорогах гололедица. Водителей призывают учитывать эту информацию при планировании поездок по городу.
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