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Безопасные запчасти и расходники для автомобилей: что покупать в 2024-м - РИА Новости Крым, 14.01.2024
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Безопасные запчасти и расходники для автомобилей: что покупать в 2024-м
Безопасные запчасти и расходники для автомобилей: что покупать в 2024-м - РИА Новости Крым, 14.01.2024
Безопасные запчасти и расходники для автомобилей: что покупать в 2024-м
В 2024 году на отечественном рынке будут пользоваться популярностью бывшие в употреблении запчасти для автомобилей как более безопасные в условиях активизации... РИА Новости Крым, 14.01.2024
2024-01-14T08:48
2024-01-14T08:48
автомобиль
радио "спутник в крыму"
юрий артамонов
мнения
совет эксперта
транспорт
ремонт автомобиля
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В 2024 году на отечественном рынке будут пользоваться популярностью бывшие в употреблении запчасти для автомобилей как более безопасные в условиях активизации мошенников, торгующих контрафактной продукцией. С расходными материалами тоже сложно, но выход есть. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Хочешь запчасть – учи китайскийПо словам Артамонова, проблема с запчастями и расходными материалами для автомобилей иностранного производства, в том числе китайского, сегодня очень большая.Что касается "китайцев", спрос на которые стремительно вырос с 2022 года, ситуация может исправиться лишь через год-два, когда российские поставщики начнут изучать китайский язык или нанимать менеджеров, способных общаться с продавцами в Китае и привозить те детали, которые нужно. Все ушли – остались мошенникиЧто касается других иностранных авто, западных, тут все еще сложнее, отмечает эксперт."С уходом всех марок, которые были представлены у нас на рынке, и компаний, которые занимались поставками, некому контролировать качество запчастей и расходных материалов, которые продаются. И мошенники, пользуясь случаем, начинают завозить поддельные, которые обычному человеку практически невозможно отличить, если нет оригинала. Очень большая проблема сейчас купить не поддельную запчасть", – сказал Артамонов.Б/у в помощьВсе это происходит на фоне еще и ощутимого подорожания, поэтому популярными в 2024 году должны стать оригинальные запчасти, бывшие в употреблении, так как это надежнее и безопаснее, считает эксперт.Не оригиналом единымЧто касается расходных материалов, по словам Артамонова, масла следует брать у официальных дилеров – там они, скорее всего, будут оригинальные."Подделывают мелкую тару: литр, четыре, пять. Официальный дилер привозит масла бочками по 208 литров. И вероятность купить подделку в большой бочке – нулевая", – отметил эксперт.Фильтры же он рекомендует брать неоригинальные – для всех автомобилей у известных торговых марок.Загадки отечественного автопромаЧто касается отечественных автомобилей, то здесь другие сложности, говорит Артамонов. Главных – две. И обе связаны с проблемой выбора из предложенных альтернатив. Вторая проблема поджидает владельца отечественного автомобиля при покупке той или иной запчасти по VIN-коду машины (идентификационный номер транспортного средства). Сделать это до того, как деталь полностью придет в негодность, и ее нужно будет менять, не получится, говорит эксперт. Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистамПять простых правил езды по зимним дорогам – инфографика Чиновники на отечественных авто спасут автопром и всех россиян - эксперт
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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автомобиль, юрий артамонов, мнения, совет эксперта, транспорт, ремонт автомобиля
Безопасные запчасти и расходники для автомобилей: что покупать в 2024-м

Какие безопасные запчасти и расходники для автомобилей покупать – совет эксперта

08:48 14.01.2024
 
© РИА Новости . Александр Кондратюк / Перейти в фотобанкАвтозавод
Автозавод - РИА Новости, 1920, 14.01.2024
© РИА Новости . Александр Кондратюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В 2024 году на отечественном рынке будут пользоваться популярностью бывшие в употреблении запчасти для автомобилей как более безопасные в условиях активизации мошенников, торгующих контрафактной продукцией. С расходными материалами тоже сложно, но выход есть. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.

Хочешь запчасть – учи китайский

По словам Артамонова, проблема с запчастями и расходными материалами для автомобилей иностранного производства, в том числе китайского, сегодня очень большая.
Что касается "китайцев", спрос на которые стремительно вырос с 2022 года, ситуация может исправиться лишь через год-два, когда российские поставщики начнут изучать китайский язык или нанимать менеджеров, способных общаться с продавцами в Китае и привозить те детали, которые нужно.

"Сейчас владельцы китайских автомобилей могут ждать запчасть до трех месяцев. Еще и прийти может не то, что нужно. Кроме того, пока спрос не может быть удовлетворен китайскими поставщиками – они просто не успевают насытить рынок", – сказал Артамонов.

Все ушли – остались мошенники

Что касается других иностранных авто, западных, тут все еще сложнее, отмечает эксперт.
"С уходом всех марок, которые были представлены у нас на рынке, и компаний, которые занимались поставками, некому контролировать качество запчастей и расходных материалов, которые продаются. И мошенники, пользуясь случаем, начинают завозить поддельные, которые обычному человеку практически невозможно отличить, если нет оригинала. Очень большая проблема сейчас купить не поддельную запчасть", – сказал Артамонов.

Б/у в помощь

Все это происходит на фоне еще и ощутимого подорожания, поэтому популярными в 2024 году должны стать оригинальные запчасти, бывшие в употреблении, так как это надежнее и безопаснее, считает эксперт.

"Бэушные" запчасти в 2024 году будут пользоваться популярностью: там, где их можно использовать – будут использовать. Мне кажется, что это более надежно, например, если это целые детали, снятые с какого-то автомобиля, попавшего в аварию. Потому что поддельная может привести не просто к уменьшению срока службы автомобиля, его компонента, а к аварийной ситуации на дороге, вот в чем беда", – объяснил Артамонов.

Не оригиналом единым

Что касается расходных материалов, по словам Артамонова, масла следует брать у официальных дилеров – там они, скорее всего, будут оригинальные.
"Подделывают мелкую тару: литр, четыре, пять. Официальный дилер привозит масла бочками по 208 литров. И вероятность купить подделку в большой бочке – нулевая", – отметил эксперт.
Фильтры же он рекомендует брать неоригинальные – для всех автомобилей у известных торговых марок.

"Я бы не рекомендовал сейчас гоняться за оригинальностью. Потому что, скорее всего, в коробке с оригинальной эмблемой будет лежать подделка – ее можно получить даже у официального дилера, на СТО. Они могут сами быть в заблуждении. Есть огромное количество известных торговых марок, которые делают только фильтры, например, для всех автомобилей, и довольно неплохо. Да, там не будет стоять оригинальный значок вашего автомобиля – будет другой. Но это фильтр неплохой", – поделился рекомендациями инженер.

Загадки отечественного автопрома

Что касается отечественных автомобилей, то здесь другие сложности, говорит Артамонов. Главных – две. И обе связаны с проблемой выбора из предложенных альтернатив.

"Например, покупаем в магазине крестовину на кардан, предлагают в диапазоне цен от 300 до 1100 рублей. Какую выбрать? Вроде все хорошие, заводские. Кто-то покупает за триста – она ломается через неделю, кто-то за тысячу – через месяц. Вроде выбор большой, а что брать – непонятно, даже если ты обладаешь техническими знаниями. То есть дороже не значит лучше", – делится опытом Артамонов.

Вторая проблема поджидает владельца отечественного автомобиля при покупке той или иной запчасти по VIN-коду машины (идентификационный номер транспортного средства). Сделать это до того, как деталь полностью придет в негодность, и ее нужно будет менять, не получится, говорит эксперт.

"Имея вин-номер машины, ты по нему не можешь однозначно понять, какие запчасти брать. Потому что у нас на заводе могут в апреле прикручивать одну, а в феврале другую деталь. И подобрать можно, только сняв сломанную. И если кто-то не любит ждать поломки и старается покупать заранее и менять, то с отечественным автомобилем это сделать невозможно", – предупредил эксперт.

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