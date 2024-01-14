https://crimea.ria.ru/20240114/bezopasnye-zapchasti-i-raskhodniki-dlya-avtomobiley-chto-pokupat-v-2024-m-1134162541.html

Безопасные запчасти и расходники для автомобилей: что покупать в 2024-м

Безопасные запчасти и расходники для автомобилей: что покупать в 2024-м - РИА Новости Крым, 14.01.2024

Безопасные запчасти и расходники для автомобилей: что покупать в 2024-м

В 2024 году на отечественном рынке будут пользоваться популярностью бывшие в употреблении запчасти для автомобилей как более безопасные в условиях активизации... РИА Новости Крым, 14.01.2024

2024-01-14T08:48

2024-01-14T08:48

2024-01-14T08:48

автомобиль

радио "спутник в крыму"

юрий артамонов

мнения

совет эксперта

транспорт

ремонт автомобиля

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 янв – РИА Новости Крым. В 2024 году на отечественном рынке будут пользоваться популярностью бывшие в употреблении запчасти для автомобилей как более безопасные в условиях активизации мошенников, торгующих контрафактной продукцией. С расходными материалами тоже сложно, но выход есть. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" предупредил инженер регионального подразделения МИА "Россия сегодня" в Симферополе Юрий Артамонов.Хочешь запчасть – учи китайскийПо словам Артамонова, проблема с запчастями и расходными материалами для автомобилей иностранного производства, в том числе китайского, сегодня очень большая.Что касается "китайцев", спрос на которые стремительно вырос с 2022 года, ситуация может исправиться лишь через год-два, когда российские поставщики начнут изучать китайский язык или нанимать менеджеров, способных общаться с продавцами в Китае и привозить те детали, которые нужно. Все ушли – остались мошенникиЧто касается других иностранных авто, западных, тут все еще сложнее, отмечает эксперт."С уходом всех марок, которые были представлены у нас на рынке, и компаний, которые занимались поставками, некому контролировать качество запчастей и расходных материалов, которые продаются. И мошенники, пользуясь случаем, начинают завозить поддельные, которые обычному человеку практически невозможно отличить, если нет оригинала. Очень большая проблема сейчас купить не поддельную запчасть", – сказал Артамонов.Б/у в помощьВсе это происходит на фоне еще и ощутимого подорожания, поэтому популярными в 2024 году должны стать оригинальные запчасти, бывшие в употреблении, так как это надежнее и безопаснее, считает эксперт.Не оригиналом единымЧто касается расходных материалов, по словам Артамонова, масла следует брать у официальных дилеров – там они, скорее всего, будут оригинальные."Подделывают мелкую тару: литр, четыре, пять. Официальный дилер привозит масла бочками по 208 литров. И вероятность купить подделку в большой бочке – нулевая", – отметил эксперт.Фильтры же он рекомендует брать неоригинальные – для всех автомобилей у известных торговых марок.Загадки отечественного автопромаЧто касается отечественных автомобилей, то здесь другие сложности, говорит Артамонов. Главных – две. И обе связаны с проблемой выбора из предложенных альтернатив. Вторая проблема поджидает владельца отечественного автомобиля при покупке той или иной запчасти по VIN-коду машины (идентификационный номер транспортного средства). Сделать это до того, как деталь полностью придет в негодность, и ее нужно будет менять, не получится, говорит эксперт. Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно ездить в гололед: эксперт дал главный совет автомобилистамПять простых правил езды по зимним дорогам – инфографика Чиновники на отечественных авто спасут автопром и всех россиян - эксперт

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобиль, юрий артамонов, мнения, совет эксперта, транспорт, ремонт автомобиля