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Почти 80 тысяч крымчан получили компенсации за ущерб от "шторма века" - РИА Новости Крым, 15.01.2024
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Почти 80 тысяч крымчан получили компенсации за ущерб от "шторма века"
Почти 80 тысяч крымчан получили компенсации за ущерб от "шторма века" - РИА Новости Крым, 15.01.2024
Почти 80 тысяч крымчан получили компенсации за ущерб от "шторма века"
Порядка 77 тысяч жителей Крыма, чье имущество пострадало в результате ноябрьского шторма, не сегодняшний день получили компенсации. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T13:57
2024-01-15T13:58
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
компенсация ущерба
сергей аксенов
пособия и выплаты
новости крыма
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Порядка 77 тысяч жителей Крыма, чье имущество пострадало в результате ноябрьского шторма, не сегодняшний день получили компенсации. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Еще более 100 тысяч крымчан получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, добавил глава республики. Средства будут перечислены в полном объеме до середины февраля.Также продолжается работа с обращениями от крымчан, которым ранее по той или иной причине было отказано в выплате. Наиболее часто обращаются граждане, у которых место фактического проживания отличается от адреса регистрации, уточнил руководитель региона. В основном такая проблема наблюдается в садовых товариществах Симферопольского и Сакского районов. Остальные обращения отрабатывают главы администраций.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.Заявления на выплату компенсаций подали порядка 495 тысяч крымчан, внесено в базу 195 тысяч. По 607 обращениям было принято решение об отказе в выплате. Каждая спорная ситуация рассматривается в индивидуальном порядке.Читайте также на РИА Новости Крым:Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказаноАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в КрымуАксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, компенсация ущерба, сергей аксенов, пособия и выплаты, новости крыма, крым
Почти 80 тысяч крымчан получили компенсации за ущерб от "шторма века"

Аксенов: 77 тысяч крымчан получили компенсационные выплаты за ущерб от шторма

13:57 15.01.2024 (обновлено: 13:58 15.01.2024)
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина ПавленкоПоследствия урагана в Гурзуфе
Последствия урагана в Гурзуфе
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янина Павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Порядка 77 тысяч жителей Крыма, чье имущество пострадало в результате ноябрьского шторма, не сегодняшний день получили компенсации. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"На сегодняшний день компенсационные выплаты получили 77 тысяч человек", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Еще более 100 тысяч крымчан получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, добавил глава республики. Средства будут перечислены в полном объеме до середины февраля.
Также продолжается работа с обращениями от крымчан, которым ранее по той или иной причине было отказано в выплате. Наиболее часто обращаются граждане, у которых место фактического проживания отличается от адреса регистрации, уточнил руководитель региона. В основном такая проблема наблюдается в садовых товариществах Симферопольского и Сакского районов. Остальные обращения отрабатывают главы администраций.
Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.
Заявления на выплату компенсаций подали порядка 495 тысяч крымчан, внесено в базу 195 тысяч. По 607 обращениям было принято решение об отказе в выплате. Каждая спорная ситуация рассматривается в индивидуальном порядке.
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Ураган в Крыму и Черном море 26 и 27 ноября 2023 годаКомпенсация ущербаСергей АксеновПособия и выплатыНовости КрымаКрым
 
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