https://crimea.ria.ru/20240115/pochti-80-tysyach-krymchan-poluchili-kompensatsii-za-uscherb-ot-shtorma-veka-1134202580.html

Почти 80 тысяч крымчан получили компенсации за ущерб от "шторма века"

Почти 80 тысяч крымчан получили компенсации за ущерб от "шторма века" - РИА Новости Крым, 15.01.2024

Почти 80 тысяч крымчан получили компенсации за ущерб от "шторма века"

Порядка 77 тысяч жителей Крыма, чье имущество пострадало в результате ноябрьского шторма, не сегодняшний день получили компенсации. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 15.01.2024

2024-01-15T13:57

2024-01-15T13:57

2024-01-15T13:58

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

компенсация ущерба

сергей аксенов

пособия и выплаты

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв – РИА Новости Крым. Порядка 77 тысяч жителей Крыма, чье имущество пострадало в результате ноябрьского шторма, не сегодняшний день получили компенсации. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Еще более 100 тысяч крымчан получат единовременную материальную помощь в размере 10 тысяч рублей, добавил глава республики. Средства будут перечислены в полном объеме до середины февраля.Также продолжается работа с обращениями от крымчан, которым ранее по той или иной причине было отказано в выплате. Наиболее часто обращаются граждане, у которых место фактического проживания отличается от адреса регистрации, уточнил руководитель региона. В основном такая проблема наблюдается в садовых товариществах Симферопольского и Сакского районов. Остальные обращения отрабатывают главы администраций.Шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. Погибли пять человек, еще 12 пострадали. Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму достигла почти 40 млрд рублей.Заявления на выплату компенсаций подали порядка 495 тысяч крымчан, внесено в базу 195 тысяч. По 607 обращениям было принято решение об отказе в выплате. Каждая спорная ситуация рассматривается в индивидуальном порядке.Читайте также на РИА Новости Крым:Компенсации после шторма в Крыму - что делать, если в выплате отказаноАксенов назвал размеры выплат пострадавшим от стихии в КрымуАксенов поручил срочно разобраться с выплатами пострадавшим от шторма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, компенсация ущерба, сергей аксенов, пособия и выплаты, новости крыма, крым