https://crimea.ria.ru/20240113/kak-kitay-otreagiroval-na-itogi-vyborov-na-tayvane-1134180056.html

Как Китай отреагировал на итоги выборов на Тайване

Как Китай отреагировал на итоги выборов на Тайване - РИА Новости Крым, 13.01.2024

Как Китай отреагировал на итоги выборов на Тайване

Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня не отображает основную точку зрения местных жителей, заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета... РИА Новости Крым, 13.01.2024

2024-01-13T21:43

2024-01-13T21:43

2024-01-13T22:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 янв - РИА Новости Крым. Демократическая прогрессивная партия (ДПП) Тайваня не отображает основную точку зрения местных жителей, заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, комментируя итоги выборов на острове, пишет РИА Новости.Прошедшее голосование не остановит общей тенденции к тому, что "родина будет воссоединена", отметил Чэнь Биньхуа. Позиция Китая по решению этого вопроса последовательна, а воля "тверда, как скала", добавил он. По словам чиновника, Пекин будет решительно противостоять действиям, направленным на достижение независимости Тайваня, и вмешательству внешних сил.При этом он подчеркнул, что Китай будет содействовать мирному развитию отношений с Тайбэем. По его словам, КНР намерена работать с политическими партиями и всеми слоями общества Тайваня.Выборы главы администрации и депутатов Законодательного Юаня (парламента) прошли на Тайване в субботу. В 16.00 по местному времени избирательные участки закрылись. Согласно данным ЦИК, явка на голосовании составила 69,8%, в нем имели право участвовать 19,5 млн человек.Следующим главой администрации острова стал выступающий за независимость Тайваня председатель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Он набрал 40,05% голосов. Второе место занял выступающий за постепенное возобновление диалога с материком кандидат от оппозиционной партии Гоминьдан Хоу Юи. Его поддержали 33,4% жителей острова. Председатель Тайваньской народной партии Ко Вэньчжэ, готовый к контактам с Пекином и США при сохранении сложившегося образа жизни на Тайване, получил 26,45% голосов. Инаугурация победителя выборов запланирована на 20 мая 2024 года.При этом Демократическая прогрессивная партия по результатам выборов потеряла 11 мест в Законодательном Юане. И впервые с 2004 года ни одна из партий не завоевала парламентского большинства, для которого необходимо минимум 57 мест.Победа проамериканской Демократической прогрессивной партии в выборах на Тайване приведет к неизбежной эскалации в регионе и может обернуться вооруженным конфликтом, предупредил ранее директор Института стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова Алексей Маслов.В 1949 году остров Тайвань стал убежищем для правительства Китайской Республики и партии Гоминьдан, которые проиграли в гражданской войне с коммунистами во главе с Мао Цзэдуном. Они не признали законность новых властей Китая. Официальный Пекин не признает суверенитет Тайваня, считая остров одной из своих провинций. В 1992 году на встрече представителей КНР и Тайваня стороны договорились о признании принципа единого Китая, оставив за собой право на разную интерпретацию этого принципа.Более 170 стран, включая ООН и Россию, юридически признают позицию правительства КНР, по которой Тайвань принадлежит Китаю на основе принципа "единого Китая". Китайскую Республику (то есть Тайвань) признают 14 стран: Белиз, Гватемала, Гаити, Гондурас, Маршалловы Острова, Науру, Палау, Парагвай, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Эсватини, Тувалу и Ватикан.Читайте также на РИА Новости Крым:США против КНР: при каких условиях может начаться война на ТайванеПочему России не выгоден конфликт на Тайване – мнениеБайден намерен поставить оружие в Тайвань из бюджета для Украины – СМИ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, тайвань, в мире, политика, сша, выборы, ситуация на тайване