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Мобилизация вместо кофе в Ялте: эксперт о провале планов по захвату Крыма - РИА Новости Крым, 11.01.2024
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Мобилизация вместо кофе в Ялте: эксперт о провале планов по захвату Крыма
Мобилизация вместо кофе в Ялте: эксперт о провале планов по захвату Крыма - РИА Новости Крым, 11.01.2024
Мобилизация вместо кофе в Ялте: эксперт о провале планов по захвату Крыма
Подготовка нового закона об ужесточении мобилизационных мер на Украине говорит в том числе и о том, что планы Киева по захвату Крыма потерпели полный крах... РИА Новости Крым, 11.01.2024
2024-01-11T20:52
2024-01-11T21:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Подготовка нового закона об ужесточении мобилизационных мер на Украине говорит в том числе и о том, что планы Киева по захвату Крыма потерпели полный крах. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.Командование ВСУ для проведения дальнейших боевых действий планирует набрать около 500 тысяч солдат, но этот вопрос очень проблемный, говорит эксперт. Часть из новобранцев планируется набрать за рубежом, но это вряд ли возможно.В Европе боевые действия на Украине представляют как борьбу граждан за свободу и европейские ценности. Гражданам западных стран будет трудно объяснить, почему для защиты этих ценностей украинцев отлавливают силой.Сегодня на закрытом заседании комитета Верховной Рады с участием главкома ВСУ Залужного и министра обороны Умерова закон об ужесточении мобилизации на Украине был отправлен в Кабмин на доработку. В документ включены пункты о мобилизации инвалидов I и II группы, а также женщин.Между тем, в России глава Совбеза Дмитрий Медведев заявил об успешно завершенном пополнении российской армии на 500 тысяч человек – 420 тысяч контрактников и более 80 добровольцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы не хотят умирать ради захвата Крыма – капитан ВСУПохлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизацииУкраина проиграла будущее: эксперт о мобилизации женщин в ВСУ
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мобилизация на украине, андрей суздальцев, мнения, украина, верховная рада украины, валерий залужный, рустем умеров, киев
Мобилизация вместо кофе в Ялте: эксперт о провале планов по захвату Крыма

Ужесточение мобилизации на Украине говорит о провале планов по захвату Крыма

20:52 11.01.2024 (обновлено: 21:24 11.01.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Подготовка нового закона об ужесточении мобилизационных мер на Украине говорит в том числе и о том, что планы Киева по захвату Крыма потерпели полный крах. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.

"Идет 23-й месяц спецоперации. В Киеве неоднократно "обещали", что будут возвращены границы 1991 года – кто-то, помнится, даже обещал пить кофе на набережной Ялты. Половина планов Украины на лето прошедшего года были связаны с натиском на Крым. И вот сейчас получается, что вот этот новый набор, под который готовится этот законопроект, он демонстрирует, что у них ничего не получилось и вряд ли получится. То есть просто люди идут на убой", – сказал Суздальцев.

Командование ВСУ для проведения дальнейших боевых действий планирует набрать около 500 тысяч солдат, но этот вопрос очень проблемный, говорит эксперт. Часть из новобранцев планируется набрать за рубежом, но это вряд ли возможно.

"Мы слышали о том, что Эстония готова выдавать пригодных для службы граждан Украины, появилась информация, что в Польше пытаются выдавать повестки. Но такие сцены, как мы видим на видео из Одессы, Киева, где людей хватают, затаскивают в микроавтобусы и увозят в военкоматы – представить себе это в Европе очень странно", – размышляет Суздальцев.

В Европе боевые действия на Украине представляют как борьбу граждан за свободу и европейские ценности. Гражданам западных стран будет трудно объяснить, почему для защиты этих ценностей украинцев отлавливают силой.
Сегодня на закрытом заседании комитета Верховной Рады с участием главкома ВСУ Залужного и министра обороны Умерова закон об ужесточении мобилизации на Украине был отправлен в Кабмин на доработку. В документ включены пункты о мобилизации инвалидов I и II группы, а также женщин.
Между тем, в России глава Совбеза Дмитрий Медведев заявил об успешно завершенном пополнении российской армии на 500 тысяч человек – 420 тысяч контрактников и более 80 добровольцев.
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