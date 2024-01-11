https://crimea.ria.ru/20240111/mobilizatsiya-vmesto-kofe-v-yalte-ekspert-o-provale-planov-po-zakhvatu-kryma-1134130911.html

Мобилизация вместо кофе в Ялте: эксперт о провале планов по захвату Крыма

Мобилизация вместо кофе в Ялте: эксперт о провале планов по захвату Крыма - РИА Новости Крым, 11.01.2024

Мобилизация вместо кофе в Ялте: эксперт о провале планов по захвату Крыма

Подготовка нового закона об ужесточении мобилизационных мер на Украине говорит в том числе и о том, что планы Киева по захвату Крыма потерпели полный крах... РИА Новости Крым, 11.01.2024

2024-01-11T20:52

2024-01-11T20:52

2024-01-11T21:24

мобилизация на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым, Ирина Камышева. Подготовка нового закона об ужесточении мобилизационных мер на Украине говорит в том числе и о том, что планы Киева по захвату Крыма потерпели полный крах. Такое мнение корреспонденту РИА Новости Крым высказал замдекана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, политолог Андрей Суздальцев.Командование ВСУ для проведения дальнейших боевых действий планирует набрать около 500 тысяч солдат, но этот вопрос очень проблемный, говорит эксперт. Часть из новобранцев планируется набрать за рубежом, но это вряд ли возможно.В Европе боевые действия на Украине представляют как борьбу граждан за свободу и европейские ценности. Гражданам западных стран будет трудно объяснить, почему для защиты этих ценностей украинцев отлавливают силой.Сегодня на закрытом заседании комитета Верховной Рады с участием главкома ВСУ Залужного и министра обороны Умерова закон об ужесточении мобилизации на Украине был отправлен в Кабмин на доработку. В документ включены пункты о мобилизации инвалидов I и II группы, а также женщин.Между тем, в России глава Совбеза Дмитрий Медведев заявил об успешно завершенном пополнении российской армии на 500 тысяч человек – 420 тысяч контрактников и более 80 добровольцев.Читайте также на РИА Новости Крым:Украинцы не хотят умирать ради захвата Крыма – капитан ВСУПохлеще майдана: почему украинские депутаты боятся закона о мобилизацииУкраина проиграла будущее: эксперт о мобилизации женщин в ВСУ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мобилизация на украине, андрей суздальцев, мнения, украина, верховная рада украины, валерий залужный, рустем умеров, киев