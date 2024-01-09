https://crimea.ria.ru/20240109/v-rossii-zapretili-prodavat-detyam-alkogolnoe-morozhenoe-1134069460.html

В России запретили продавать детям алкогольное мороженое

В России запретили продавать детям алкогольное мороженое - РИА Новости Крым, 09.01.2024

В России запретили продавать детям алкогольное мороженое

В России мороженое и десерты с содержанием этилового спирта приравняли к алкоголю и запретили продавать детям, соответствующее распоряжение правительства РФ... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T22:44

2024-01-09T22:44

2024-01-09T22:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В России мороженое и десерты с содержанием этилового спирта приравняли к алкоголю и запретили продавать детям, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.В соответствии с документом, из списка не относящейся к алкогольной пищевой продукции исключается мороженое, взбитые замороженные фруктовые, плодово-ягодные, овощные десерты, щербеты, смеси для их приготовления, сладкий пищевой лед с содержанием этилового спирта более 0,5%. Таким образом, их продажа несовершеннолетним теперь также запрещена."Утвердить прилагаемые изменения", – говорится в распоряжении правительства РФ.С 2012 года вся пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% относится к алкогольной. На ее производство и продажу нужна лицензия, продажа также запрещена несовершеннолетним. При этом ранее в списке товаров-исключений значилось алкогольное мороженое, а также содержащие спирт десерты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму научились делать конфеты из мороженогоВ Крыму для китайцев сделают мороженое с пандой и медвежонком на упаковкеКак во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, россия, правительство россии, мороженое, здоровье