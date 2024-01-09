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В России запретили продавать детям алкогольное мороженое - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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В России запретили продавать детям алкогольное мороженое
В России запретили продавать детям алкогольное мороженое - РИА Новости Крым, 09.01.2024
В России запретили продавать детям алкогольное мороженое
В России мороженое и десерты с содержанием этилового спирта приравняли к алкоголю и запретили продавать детям, соответствующее распоряжение правительства РФ... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T22:44
2024-01-09T22:44
новости
россия
правительство россии
мороженое
здоровье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В России мороженое и десерты с содержанием этилового спирта приравняли к алкоголю и запретили продавать детям, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.В соответствии с документом, из списка не относящейся к алкогольной пищевой продукции исключается мороженое, взбитые замороженные фруктовые, плодово-ягодные, овощные десерты, щербеты, смеси для их приготовления, сладкий пищевой лед с содержанием этилового спирта более 0,5%. Таким образом, их продажа несовершеннолетним теперь также запрещена."Утвердить прилагаемые изменения", – говорится в распоряжении правительства РФ.С 2012 года вся пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% относится к алкогольной. На ее производство и продажу нужна лицензия, продажа также запрещена несовершеннолетним. При этом ранее в списке товаров-исключений значилось алкогольное мороженое, а также содержащие спирт десерты.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму научились делать конфеты из мороженогоВ Крыму для китайцев сделают мороженое с пандой и медвежонком на упаковкеКак во время урагана в Крыму спасли мороженое на 120 миллионов рублей
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, россия, правительство россии, мороженое, здоровье
В России запретили продавать детям алкогольное мороженое

В России мороженое с этиловым спиртом приравняли к алкоголю

22:44 09.01.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Зыков / Перейти в фотобанкМороженое
Мороженое - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. В России мороженое и десерты с содержанием этилового спирта приравняли к алкоголю и запретили продавать детям, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном портале правовой информации.
В соответствии с документом, из списка не относящейся к алкогольной пищевой продукции исключается мороженое, взбитые замороженные фруктовые, плодово-ягодные, овощные десерты, щербеты, смеси для их приготовления, сладкий пищевой лед с содержанием этилового спирта более 0,5%. Таким образом, их продажа несовершеннолетним теперь также запрещена.
"Утвердить прилагаемые изменения", – говорится в распоряжении правительства РФ.
С 2012 года вся пищевая продукция с содержанием этилового спирта более 0,5% относится к алкогольной. На ее производство и продажу нужна лицензия, продажа также запрещена несовершеннолетним. При этом ранее в списке товаров-исключений значилось алкогольное мороженое, а также содержащие спирт десерты.
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