https://crimea.ria.ru/20240109/na-trasse-m-11-neva-vosstanovleno-dvizhenie-posle-strashnogo-dtp-1134046217.html

На трассе М-11 "Нева" восстановлено движение после страшного ДТП

На трассе М-11 "Нева" восстановлено движение после страшного ДТП - РИА Новости Крым, 09.01.2024

На трассе М-11 "Нева" восстановлено движение после страшного ДТП

Автомобильное движение на трассе М-11 в Новгородской области полностью восстановлено после массового ДТП с участием больше шестидесяти автомобилей. Об этом во... РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T08:11

2024-01-09T08:11

2024-01-09T08:11

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Автомобильное движение на трассе М-11 в Новгородской области полностью восстановлено после массового ДТП с участием больше шестидесяти автомобилей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, пишет РИА Новости.Уточнено, что сотрудники Госавтоинспекции полностью оформили 17 ДТП с участием 66 автомобилей. 58 фур, которые не смогли развернуться, покинули пробку и продолжили движение.По информации МЧС, в Новгородской области пункты обогрева завершили работу на трассе М-11.Ранее губернатор региона Андрей Никитин сообщал, что на трассе "Нева" в Новгородской области произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей.По информации МВД России в результате массовой аварии погибли четыре человека, среди них ребенок.Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту происшествия, будет дана оценка содержанию дороги подрядчиком, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что при столкновении КАМАЗа и маршрутного такси в Ставропольском крае погибли семь человек, еще четверо пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Столкновение двух грузовых поездов: с рельсов сошли 14 вагонов с углемДвое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на СтавропольеЛобовое столкновение в Крыму: погиб водитель

новгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, новости, новгородская область, дтп, гибдд