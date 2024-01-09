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На трассе М-11 "Нева" восстановлено движение после страшного ДТП - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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На трассе М-11 "Нева" восстановлено движение после страшного ДТП
На трассе М-11 "Нева" восстановлено движение после страшного ДТП - РИА Новости Крым, 09.01.2024
На трассе М-11 "Нева" восстановлено движение после страшного ДТП
Автомобильное движение на трассе М-11 в Новгородской области полностью восстановлено после массового ДТП с участием больше шестидесяти автомобилей. Об этом во... РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T08:11
2024-01-09T08:11
происшествия
новости
новгородская область
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Автомобильное движение на трассе М-11 в Новгородской области полностью восстановлено после массового ДТП с участием больше шестидесяти автомобилей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, пишет РИА Новости.Уточнено, что сотрудники Госавтоинспекции полностью оформили 17 ДТП с участием 66 автомобилей. 58 фур, которые не смогли развернуться, покинули пробку и продолжили движение.По информации МЧС, в Новгородской области пункты обогрева завершили работу на трассе М-11.Ранее губернатор региона Андрей Никитин сообщал, что на трассе "Нева" в Новгородской области произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей.По информации МВД России в результате массовой аварии погибли четыре человека, среди них ребенок.Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту происшествия, будет дана оценка содержанию дороги подрядчиком, сообщает пресс-служба ведомства.Ранее сообщалось, что при столкновении КАМАЗа и маршрутного такси в Ставропольском крае погибли семь человек, еще четверо пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Столкновение двух грузовых поездов: с рельсов сошли 14 вагонов с углемДвое погибли, трое в реанимации - тройное ДТП на СтавропольеЛобовое столкновение в Крыму: погиб водитель
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РИА Новости Крым
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происшествия, новости, новгородская область, дтп, гибдд
На трассе М-11 "Нева" восстановлено движение после страшного ДТП

На трассе М-11 "Нева" в Новгородской области восстановлено движение после массового ДТП

08:11 09.01.2024
 
© Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанкАвария на трассе М-11 в Новгородской области
Авария на трассе М-11 в Новгородской области
© Пресс-служба МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Автомобильное движение на трассе М-11 в Новгородской области полностью восстановлено после массового ДТП с участием больше шестидесяти автомобилей. Об этом во вторник сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, пишет РИА Новости.
"В настоящее время движение на СПАМ (скоростной платной автомагистрали – ред.) 11 "Нева" после массового ДТП восстановлено. По состоянию на 06.30 9 января на месте массовой аварии остался один автомобиль", - говорится в сообщении.
Уточнено, что сотрудники Госавтоинспекции полностью оформили 17 ДТП с участием 66 автомобилей. 58 фур, которые не смогли развернуться, покинули пробку и продолжили движение.
По информации МЧС, в Новгородской области пункты обогрева завершили работу на трассе М-11.
Ранее губернатор региона Андрей Никитин сообщал, что на трассе "Нева" в Новгородской области произошло массовое столкновение с участием около 50 автомобилей.
По информации МВД России в результате массовой аварии погибли четыре человека, среди них ребенок.
Прокуратура Новгородской области организовала проверку по факту происшествия, будет дана оценка содержанию дороги подрядчиком, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что при столкновении КАМАЗа и маршрутного такси в Ставропольском крае погибли семь человек, еще четверо пострадали.
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ПроисшествияНовостиНовгородская областьДТПГИБДД
 
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