https://crimea.ria.ru/20240108/v-zone-svo-pogib-geroy-dobrovolets-iz-kryma-1134043315.html

В зоне СВО погиб герой-доброволец из Крыма

В зоне СВО погиб герой-доброволец из Крыма - РИА Новости Крым, 08.01.2024

В зоне СВО погиб герой-доброволец из Крыма

Уроженец города Саки, ушедший добровольцем в зону проведения специальной военной операции на Украине, героически погиб при выполнении воинского долга. Об этом... РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T20:25

2024-01-08T20:25

2024-01-08T20:25

герои сво

саки

крым

александр овдиенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/01/08/1134043388_0:0:539:303_1920x0_80_0_0_cd7eb6fd86e6412eb8f756bb95c39c40.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Уроженец города Саки, ушедший добровольцем в зону проведения специальной военной операции на Украине, героически погиб при выполнении воинского долга. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Он отметил, что Валерий Багмет окончил в Саках среднюю школу №4. В зону СВО ушел добровольцем.Ранее, 3 января, в Керчи в последний путь проводили героя СВО Вячеслава Мастерова, погибшего при выполнении воинского долга в ДНР. Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ превысили 800 человек за сутки - все атаки провалены "Кинжалы" и не только: ВС РФ нанесли групповой удар по ВПК на Украине

саки

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

герои сво, саки, крым, александр овдиенко