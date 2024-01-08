В зоне СВО погиб герой-доброволец из Крыма
В зоне СВО героически погиб доброволец из Сак Валерий Багмет – глава города Овдиенко
© глава города Саки Александр ОвдиенкоГерой СВО, крымчанин Валерий Багмет
© глава города Саки Александр Овдиенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Уроженец города Саки, ушедший добровольцем в зону проведения специальной военной операции на Украине, героически погиб при выполнении воинского долга. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.
"С глубокой скорбью воспринял известие о героической гибели в зоне СВО на Украине нашего земляка – Багмет Валерия Валерьевича. В нашем городе проживает его мама. Искренние слова соболезнования", – написал Овдиенко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Валерий Багмет окончил в Саках среднюю школу №4. В зону СВО ушел добровольцем.
Ранее, 3 января, в Керчи в последний путь проводили героя СВО Вячеслава Мастерова, погибшего при выполнении воинского долга в ДНР.
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