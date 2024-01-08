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В зоне СВО погиб герой-доброволец из Крыма - РИА Новости Крым, 08.01.2024
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В зоне СВО погиб герой-доброволец из Крыма
В зоне СВО погиб герой-доброволец из Крыма - РИА Новости Крым, 08.01.2024
В зоне СВО погиб герой-доброволец из Крыма
Уроженец города Саки, ушедший добровольцем в зону проведения специальной военной операции на Украине, героически погиб при выполнении воинского долга. Об этом... РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T20:25
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крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Уроженец города Саки, ушедший добровольцем в зону проведения специальной военной операции на Украине, героически погиб при выполнении воинского долга. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.Он отметил, что Валерий Багмет окончил в Саках среднюю школу №4. В зону СВО ушел добровольцем.Ранее, 3 января, в Керчи в последний путь проводили героя СВО Вячеслава Мастерова, погибшего при выполнении воинского долга в ДНР. Читайте также на РИА Новости Крым:Потери ВСУ превысили 800 человек за сутки - все атаки провалены "Кинжалы" и не только: ВС РФ нанесли групповой удар по ВПК на Украине
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герои сво, саки, крым, александр овдиенко
В зоне СВО погиб герой-доброволец из Крыма

В зоне СВО героически погиб доброволец из Сак Валерий Багмет – глава города Овдиенко

20:25 08.01.2024
 
© глава города Саки Александр ОвдиенкоГерой СВО, крымчанин Валерий Багмет
Герой СВО, крымчанин Валерий Багмет
© глава города Саки Александр Овдиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Уроженец города Саки, ушедший добровольцем в зону проведения специальной военной операции на Украине, героически погиб при выполнении воинского долга. Об этом сообщил глава администрации города Александр Овдиенко.
"С глубокой скорбью воспринял известие о героической гибели в зоне СВО на Украине нашего земляка – Багмет Валерия Валерьевича. В нашем городе проживает его мама. Искренние слова соболезнования", – написал Овдиенко в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Валерий Багмет окончил в Саках среднюю школу №4. В зону СВО ушел добровольцем.

Ранее, 3 января, в Керчи в последний путь проводили героя СВО Вячеслава Мастерова, погибшего при выполнении воинского долга в ДНР.

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Герои СВОСакиКрымАлександр Овдиенко
 
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