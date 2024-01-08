https://crimea.ria.ru/20240108/na-zheleznoy-doroge-v-nizhnem-tagile-prozvuchal-khlopok-chto-izvestno-1134042231.html

На железной дороге в Нижнем Тагиле прозвучал "хлопок": что известно

На железной дороге в Нижнем Тагиле прозвучал "хлопок": что известно - РИА Новости Крым, 08.01.2024

На железной дороге в Нижнем Тагиле прозвучал "хлопок": что известно

РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T16:54

2024-01-08T16:54

2024-01-08T16:54

железная дорога

россия

генеральная прокуратура россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. На железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области произошел хлопок, проводится проверка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры."Зафиксирован хлопок, взрыва как такового не было", – сообщили в ведомстве.Собеседница агентства отметила, что пострадавших людей в результате произошедшего нет, как и повреждений объектов в месте ЧП: "Инфраструктура цела".На месте инцидента проводится проверка.В Крыму в сентябре и в Самарской области в декабре 2023 года были предотвращены теракты на железнодорожных путях.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые железнодорожные пути и платформы построят в Крыму Новый год под стук колес: как отмечают праздники в поезде Крымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за год

россия

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2024

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железная дорога, россия, генеральная прокуратура россии