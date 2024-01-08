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На железной дороге в Нижнем Тагиле прозвучал "хлопок": что известно - РИА Новости Крым, 08.01.2024
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На железной дороге в Нижнем Тагиле прозвучал "хлопок": что известно
На железной дороге в Нижнем Тагиле прозвучал "хлопок": что известно - РИА Новости Крым, 08.01.2024
На железной дороге в Нижнем Тагиле прозвучал "хлопок": что известно
РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T16:54
2024-01-08T16:54
железная дорога
россия
генеральная прокуратура россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. На железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области произошел хлопок, проводится проверка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры."Зафиксирован хлопок, взрыва как такового не было", – сообщили в ведомстве.Собеседница агентства отметила, что пострадавших людей в результате произошедшего нет, как и повреждений объектов в месте ЧП: "Инфраструктура цела".На месте инцидента проводится проверка.В Крыму в сентябре и в Самарской области в декабре 2023 года были предотвращены теракты на железнодорожных путях.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые железнодорожные пути и платформы построят в Крыму Новый год под стук колес: как отмечают праздники в поезде Крымские поезда перевезли более 5 млн пассажиров за год
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Новости
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РИА Новости Крым
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60
железная дорога, россия, генеральная прокуратура россии
На железной дороге в Нижнем Тагиле прозвучал "хлопок": что известно

На ж/д путях в Нижнем Тагиле произошел хлопок – Уральская транспортная прокуратура

16:54 08.01.2024
 
© РИА Новости . Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные рельсы. Архивное фото
Железнодорожные рельсы. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. На железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области произошел хлопок, проводится проверка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Зафиксирован хлопок, взрыва как такового не было", – сообщили в ведомстве.

Собеседница агентства отметила, что пострадавших людей в результате произошедшего нет, как и повреждений объектов в месте ЧП: "Инфраструктура цела".

На месте инцидента проводится проверка.

В Крыму в сентябре и в Самарской области в декабре 2023 года были предотвращены теракты на железнодорожных путях.

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Железная дорогаРоссияГенеральная прокуратура России
 
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