На железной дороге в Нижнем Тагиле прозвучал "хлопок": что известно
На ж/д путях в Нижнем Тагиле произошел хлопок – Уральская транспортная прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. На железнодорожных путях в Нижнем Тагиле Свердловской области произошел хлопок, проводится проверка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
"Зафиксирован хлопок, взрыва как такового не было", – сообщили в ведомстве.
Собеседница агентства отметила, что пострадавших людей в результате произошедшего нет, как и повреждений объектов в месте ЧП: "Инфраструктура цела".
На месте инцидента проводится проверка.
В Крыму в сентябре и в Самарской области в декабре 2023 года были предотвращены теракты на железнодорожных путях.
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"Зафиксирован хлопок, взрыва как такового не было", – сообщили в ведомстве.
Собеседница агентства отметила, что пострадавших людей в результате произошедшего нет, как и повреждений объектов в месте ЧП: "Инфраструктура цела".
На месте инцидента проводится проверка.
В Крыму в сентябре и в Самарской области в декабре 2023 года были предотвращены теракты на железнодорожных путях.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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