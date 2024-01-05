https://crimea.ria.ru/20240105/novyy-god-pod-stuk-koles-kak-otmechayut-prazdniki-v-poezde-1133535259.html

Новый год под стук колес: как отмечают праздники в поезде

Новый год под стук колес: как отмечают праздники в поезде - РИА Новости Крым, 05.01.2024

Новый год под стук колес: как отмечают праздники в поезде

Желающих встретить Новый год в пути находится немного. Но те, кто на это решается – часто очень интересные, особенные, неординарные люди, уверяет проводник... РИА Новости Крым, 05.01.2024

2024-01-05T21:48

2024-01-05T21:48

2024-01-05T21:48

крым

поезд "таврия"

железные дороги крыма

общество

новый год 2024

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 янв – РИА Новости Крым. Желающих встретить Новый год в пути находится немного. Но те, кто на это решается – часто очень интересные, особенные, неординарные люди, уверяет проводник пассажирского вагона Виктория Карпенко. Свой первый Новый год в поезде девушка провела, встречая 2023-й. И эта ночь подарила ей такие яркие воспоминания, что в следующий раз она сама попросилась работать именно в новогоднюю смену. Только уже не одна, а с любимым человеком, с которым познакомилась в поезде и с тех пор катается по стране в одном вагоне."Я ехал в вагоне по самой прекрасной, по самой прекрасной земле…"– Быть проводником – моя детская мечта, – рассказывает Виктория. – Для меня это романтика.Родители были против, признается она. Еще бы – девочка с высшим юридическим образованием ради сомнительной, с их точки зрения, поездной романтики оставила работу в Южном федеральном университете, закончила железнодорожные курсы и стала проводницей. За два года она объездила уже полстраны: из своего родного Ростова первым рейсом уехала в Пермь, бывала в Москве, Симферополе, Севастополе, Архангельске, Белгороде, Смоленске. Хотя, конечно, большую часть своей необъятной родины Вика видит через окно вагона.– Я очень люблю путешествовать, и мне нравится работать с людьми. Новые люди – это всегда новые истории, тем более, проводник – это почти как психолог. Пассажиры иногда приходят без настроения, а уходят уже счастливые, потому что ты их выслушала. Им иногда нужно просто выговориться. И вот в такие моменты понимаешь, что ты работаешь не зря.Оно совсем не тесное, купе четырехместноеНовый год в поезде – это время романтиков и влюбленных, говорит Вика.– У нас в прошлом году очень интересная пара попалась. Как мы узнали позже, они встретились в поезде. Он из Москвы, она из Ростова: ехали летом в Крым отдыхать и так познакомились. И вот они решили Новый год тоже провести в поезде. Нарядились, он Дедом Морозом, она Снегурочкой, подготовили пассажирам мешочек с небольшими подарочками – кружки, брелочки, сласти. Загадки загадывали, и кто угадывал – вытаскивал подарок.Все пассажиры собрались в одном купе: у кого-то обнаружились салатики в контейнерах, кто-то быстро организовал бутерброды, вспоминает Вика. Вагон украсили дождиками и новогодними снежинками на стеклах.Большинство пассажиров поезда "Таврия", в котором работает Вика, крымчане. А в Крыму фейерверки пока запрещены, как и в родной для Виктории Карпенко Ростовской области. Можно понять, почему одна эта яркая минута на маленькой станции где-то в темноте ночи стала таким счастливым воспоминанием."Каждому, каждому в лучшее верится…"Рассказывая об этом, Виктория улыбается: со своим молодым человеком она тоже познакомилась в поезде. Иван был старшим проводником на рейсе, а она, как обычный проводник, была у него в подчинении.– У нас был рейс Севастополь – Архангельск. Вот там было очень круто, мы в Архангельске две ночи стояли. Там шикарная новая набережная, город очень красивый и очень зеленый, каждый двор усеян папоротниками. У нас тут голуби в основном, а у них чайки, и еще белые ночи были. Эти чайки всю ночь так кричали, что мы не могли спать. В этом рейсе мы и познакомились, когда в Архангельск ехали. И с тех пор вместе катаемся.Отношения они не афишируют, но пассажиры сразу понимают, что перед ними пара. Этого не скроешь.– Спрашивают: а вы с мужем катаетесь? Я говорю, что он еще не муж, – смеется девушка.У проводников часто бывает, что супруги работают в одном вагоне, чтобы не разлучаться. Начальство обычно идет в этом вопросе навстречу. К своему дому на колесах многие относятся, как к родному: ведь они живут в нем две недели в месяц. И к новогодним праздникам вагоны стараются украшать. Что-то для этого предоставляет компания, остальное додумывают сами.В этом году, рассказывает Вика, у них проходил конкурс на самый красивый украшенный по-новогоднему штабной вагон – это там, где едет начальник, сотрудники поездной бригады и наряд транспортной полиции.– Туда тоже можно купить пассажирские билеты, но их ограниченное количество. И там есть купе для маломобильных пассажиров. Но в любом случае все проходят мимо штабного вагона, он в середине находится, прямо возле вагона-ресторана.Артисты едут на новогодние гастролиПеред новогодними праздниками в поездах можно встретить известных артистов, у которых в это время больше всего концертов и корпоративов. Мы стараемся их не беспокоить, говорит Вика. Никаких фотографий и автографов, если они сами не настроены на общение.– У нас ехал актер Антон Ескин, родом из Крыма. У него в сериале "Универ" такая роль хулиганская, а в жизни он оказался очень воспитанный, интеллигентный человек. Ехал с ребенком, как обычный пассажир, тихо-спокойно, мы их не тревожили.В прошлом году, как раз в конце декабря, из Москвы до станции Тимашевской ехал в полном составе хор Сретенского мужского монастыря. Виктория запомнила: разговаривали красивыми, бархатистыми голосами.Сухой закон без послабленийРомантики, которые хотят встречать Новый год в поезде, должны учитывать одно строгое правило: никакого алкоголя в купе. Под запретом даже шампанское. Об этом проводники предупреждают еще в начале пути.В поезде едет наряд транспортной полиции, бузотеров высаживают и наказывают по закону. Но такое случается очень редко, говорит Виктория. В основном пассажиры, которые едут в поезде по два-три дня, успевают перезнакомиться между собой, перед выходом расстаются как родные и потом еще долго вспоминают атмосферу новогоднего волшебства под стук вагонных колес.Читайте также на РИА Новости Крым:В поездах дальнего следования будут предлагать только российские винаИз Крыма в Белоруссию: анонсированы первые международные ж/д рейсыЖелезная дорога в Крым через новые регионы упростит логистику - Аксенов

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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