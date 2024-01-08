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Как работает Керченская паромная переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 08.01.2024
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Как работает Керченская паромная переправа в понедельник
Как работает Керченская паромная переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Как работает Керченская паромная переправа в понедельник
Керченская паромная переправа 8 января работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает в пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 08.01.2024
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керченская паромная переправа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа 8 января работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает в пресс-служба Росморречфлота.В течение дня в проливе временами ожидается дождь. Ветер юго-восточный и южный, после обеда – северо-восточный 6-11 м/сек. Температура воздуха 11-12 градусов тепла, температура морской воды 7-8 градусов.В Росморречфлоте напоминают, что переправа осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами.По данным ведомства, с начала работы Керченской переправы с 9 октября 2022 года по сегодняшний день перевезено 420 106 пассажиров и 241 983 грузовика. Паромы за это время совершили 7 066 рейсов, 10 из них – за последние сутки.6 января на Крымском мосту трижды перекрывали движение транспорта. С обеих сторон моста к вечеру в очереди стояли более 1000 автомобилей. Читайте также на РИА Новости Крым:Дождь со снегом и мороз идут в Крым Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность
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керченская паромная переправа, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, транспорт, тамань, керчь, крымская погода
Как работает Керченская паромная переправа в понедельник

Керченская паромная переправа работает по фактической погоде

11:20 08.01.2024
 
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа в Крыму. Архивное фото
Керченская паромная переправа в Крыму. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.01.2024
© РИА Новости . Михаил Мокрушин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа 8 января работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает в пресс-служба Росморречфлота.
"Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета… местами дымка, видимость хорошая, в явлениях 2-4 км, высота волн 50 – 100 см", – говорится в сообщении.
В течение дня в проливе временами ожидается дождь. Ветер юго-восточный и южный, после обеда – северо-восточный 6-11 м/сек. Температура воздуха 11-12 градусов тепла, температура морской воды 7-8 градусов.

В Росморречфлоте напоминают, что переправа осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами.

По данным ведомства, с начала работы Керченской переправы с 9 октября 2022 года по сегодняшний день перевезено 420 106 пассажиров и 241 983 грузовика. Паромы за это время совершили 7 066 рейсов, 10 из них – за последние сутки.

6 января на Крымском мосту трижды перекрывали движение транспорта. С обеих сторон моста к вечеру в очереди стояли более 1000 автомобилей.

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Керченская паромная переправаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПТранспортТаманьКерчьКрымская погода
 
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