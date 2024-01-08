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Как работает Керченская паромная переправа в понедельник

Как работает Керченская паромная переправа в понедельник - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Как работает Керченская паромная переправа в понедельник

Керченская паромная переправа 8 января работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает в пресс-служба Росморречфлота. РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T11:20

2024-01-08T11:20

2024-01-08T11:20

керченская паромная переправа

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

транспорт

тамань

керчь

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа 8 января работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает в пресс-служба Росморречфлота.В течение дня в проливе временами ожидается дождь. Ветер юго-восточный и южный, после обеда – северо-восточный 6-11 м/сек. Температура воздуха 11-12 градусов тепла, температура морской воды 7-8 градусов.В Росморречфлоте напоминают, что переправа осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами.По данным ведомства, с начала работы Керченской переправы с 9 октября 2022 года по сегодняшний день перевезено 420 106 пассажиров и 241 983 грузовика. Паромы за это время совершили 7 066 рейсов, 10 из них – за последние сутки.6 января на Крымском мосту трижды перекрывали движение транспорта. С обеих сторон моста к вечеру в очереди стояли более 1000 автомобилей. Читайте также на РИА Новости Крым:Дождь со снегом и мороз идут в Крым Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность

тамань

керчь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

керченская паромная переправа, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, транспорт, тамань, керчь, крымская погода