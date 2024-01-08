Как работает Керченская паромная переправа в понедельник
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде
© РИА Новости . Михаил Мокрушин / Перейти в фотобанкКерченская паромная переправа в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Керченская паромная переправа 8 января работает по фактической погоде, действующих штормовых предупреждений нет. Об этом сообщает в пресс-служба Росморречфлота.
"Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Действующих штормовых предупреждений нет. Согласно прогнозу Росгидромета… местами дымка, видимость хорошая, в явлениях 2-4 км, высота волн 50 – 100 см", – говорится в сообщении.
В течение дня в проливе временами ожидается дождь. Ветер юго-восточный и южный, после обеда – северо-восточный 6-11 м/сек. Температура воздуха 11-12 градусов тепла, температура морской воды 7-8 градусов.
В Росморречфлоте напоминают, что переправа осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами.
По данным ведомства, с начала работы Керченской переправы с 9 октября 2022 года по сегодняшний день перевезено 420 106 пассажиров и 241 983 грузовика. Паромы за это время совершили 7 066 рейсов, 10 из них – за последние сутки.
6 января на Крымском мосту трижды перекрывали движение транспорта. С обеих сторон моста к вечеру в очереди стояли более 1000 автомобилей.
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В Росморречфлоте напоминают, что переправа осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости и другими срочными грузами.
По данным ведомства, с начала работы Керченской переправы с 9 октября 2022 года по сегодняшний день перевезено 420 106 пассажиров и 241 983 грузовика. Паромы за это время совершили 7 066 рейсов, 10 из них – за последние сутки.
6 января на Крымском мосту трижды перекрывали движение транспорта. С обеих сторон моста к вечеру в очереди стояли более 1000 автомобилей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Дождь со снегом и мороз идут в Крым
Ремонт сухопутного коридора в Крым завершен – Хуснуллин
Две дороги в Крыму передадут в федеральную собственность