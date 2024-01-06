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Более тысячи машин стоят в очереди на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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Более тысячи машин стоят в очереди на Крымском мосту
Более тысячи машин стоят в очереди на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Более тысячи машин стоят в очереди на Крымском мосту
Более тысячи авто стоят в очереди на подъездах к Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T17:06
2024-01-06T17:08
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
транспорт
логистика
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
керчь
тамань
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Более тысячи авто стоят в очереди на подъездах к Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. Уточняется, что время ожидания составляет около двух часов.Мост перекрывали днем в субботу дважды - в 12.30 и в районе 15 часов. Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ Заметки для путешественника в скетчах создает жительница КерчиБолее 5 миллионов туристов отдохнули в Крыму в 2023 году – Аксенов
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РИА Новости Крым
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крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, керчь, тамань
Более тысячи машин стоят в очереди на Крымском мосту

С обеих сторон Крымского моста в очередях стоят 1078 автомобилей

17:06 06.01.2024 (обновлено: 17:08 06.01.2024)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Более тысячи авто стоят в очереди на подъездах к Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте.
"В очереди со стороны Тамани находятся 568 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоя 510 транспортных средств", - приводятся данные на 17.00.
Уточняется, что время ожидания составляет около двух часов.
Мост перекрывали днем в субботу дважды - в 12.30 и в районе 15 часов.
Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов.
Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостТранспортЛогистикаБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКерчьТамань
 
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