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Более тысячи машин стоят в очереди на Крымском мосту

Более тысячи машин стоят в очереди на Крымском мосту - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Более тысячи машин стоят в очереди на Крымском мосту

Более тысячи авто стоят в очереди на подъездах к Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T17:06

2024-01-06T17:06

2024-01-06T17:08

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

транспорт

логистика

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

керчь

тамань

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Более тысячи авто стоят в очереди на подъездах к Крымскому мосту. Об этом сообщили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на объекте. Уточняется, что время ожидания составляет около двух часов.Мост перекрывали днем в субботу дважды - в 12.30 и в районе 15 часов. Перед проездом по мостовому переходу через Керченский пролив все транспортные средства должны пройти обязательный досмотр Чтобы повысить пропускную способность, на транспортном переходе увеличено количество досмотровых пунктов. Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУ Заметки для путешественника в скетчах создает жительница КерчиБолее 5 миллионов туристов отдохнули в Крыму в 2023 году – Аксенов

крымский мост

керчь

тамань

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, транспорт, логистика, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, керчь, тамань