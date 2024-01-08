https://crimea.ria.ru/20240108/belgorod-otpravit-v-detskie-lagerya-rossii-bolee-1300-detey-1134037387.html
Белгород отправит в детские лагеря России более 1300 детей
Белгород отправит в детские лагеря России более 1300 детей - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Белгород отправит в детские лагеря России более 1300 детей
За последние сутки в мэрию Белгорода поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей в загородные школьные лагеря других регионов. об этом сообщает глава... РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T08:48
2024-01-08T08:48
2024-01-08T08:48
всу (вооруженные силы украины)
белгород
обстрелы всу
вячеслав гладков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. За последние сутки в мэрию Белгорода поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей в загородные школьные лагеря других регионов. об этом сообщает глава города Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале. "Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь. Сейчас мы уже отправили своих специалистов посмотреть место размещения детей. Формируем группы и будем их уже отправлять", - написал он.Гладков также проинформировал, что в пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района сейчас находятся около 300 жителей Белгорода, которые приняли решение временно переехать. ⠀ Мэр подчеркнул, что муниципалитет активно занимается восстановлением городской инфраструктуры после декабрьских и январских обстрелов со стороны ВСУ города Белгорода. Ранее РИА Новости Крым сообщало, что детей из Белгородской области могут направить в Крым для отдыха и восстановления. В частности, рассматривается возможность предоставить им отдых в санатории "Бригантина "Белогорье", который начнет работу в середине января.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейДевочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в МосквуВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов
белгород
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
всу (вооруженные силы украины), белгород, обстрелы всу, вячеслав гладков
Белгород отправит в детские лагеря России более 1300 детей
Более 1300 детей из Белгорода уедут в лагеря других регионов России после обстрелов
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. За последние сутки в мэрию Белгорода поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей в загородные школьные лагеря других регионов. об этом сообщает глава города Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.
"Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь. Сейчас мы уже отправили своих специалистов посмотреть место размещения детей. Формируем группы и будем их уже отправлять", - написал он.
Гладков также проинформировал, что в пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района сейчас находятся около 300 жителей Белгорода, которые приняли решение временно переехать. ⠀
Мэр подчеркнул, что муниципалитет активно занимается восстановлением городской инфраструктуры после декабрьских и январских обстрелов со стороны ВСУ города Белгорода.
Ранее РИА Новости Крым сообщало, что детей из Белгородской области
могут направить в Крым для отдыха и восстановления. В частности, рассматривается возможность предоставить им отдых в санатории "Бригантина "Белогорье", который начнет работу в середине января.
Читайте также на РИА Новости Крым: