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Белгород отправит в детские лагеря России более 1300 детей - РИА Новости Крым, 08.01.2024
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Белгород отправит в детские лагеря России более 1300 детей
Белгород отправит в детские лагеря России более 1300 детей - РИА Новости Крым, 08.01.2024
Белгород отправит в детские лагеря России более 1300 детей
За последние сутки в мэрию Белгорода поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей в загородные школьные лагеря других регионов. об этом сообщает глава... РИА Новости Крым, 08.01.2024
2024-01-08T08:48
2024-01-08T08:48
всу (вооруженные силы украины)
белгород
обстрелы всу
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. За последние сутки в мэрию Белгорода поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей в загородные школьные лагеря других регионов. об этом сообщает глава города Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале. "Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь. Сейчас мы уже отправили своих специалистов посмотреть место размещения детей. Формируем группы и будем их уже отправлять", - написал он.Гладков также проинформировал, что в пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района сейчас находятся около 300 жителей Белгорода, которые приняли решение временно переехать. ⠀ Мэр подчеркнул, что муниципалитет активно занимается восстановлением городской инфраструктуры после декабрьских и январских обстрелов со стороны ВСУ города Белгорода. Ранее РИА Новости Крым сообщало, что детей из Белгородской области могут направить в Крым для отдыха и восстановления. В частности, рассматривается возможность предоставить им отдых в санатории "Бригантина "Белогорье", который начнет работу в середине января.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейДевочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в МосквуВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов
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5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), белгород, обстрелы всу, вячеслав гладков
Белгород отправит в детские лагеря России более 1300 детей

Более 1300 детей из Белгорода уедут в лагеря других регионов России после обстрелов

08:48 08.01.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. За последние сутки в мэрию Белгорода поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей в загородные школьные лагеря других регионов. об этом сообщает глава города Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале.
"Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь. Сейчас мы уже отправили своих специалистов посмотреть место размещения детей. Формируем группы и будем их уже отправлять", - написал он.
Гладков также проинформировал, что в пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района сейчас находятся около 300 жителей Белгорода, которые приняли решение временно переехать. ⠀
Мэр подчеркнул, что муниципалитет активно занимается восстановлением городской инфраструктуры после декабрьских и январских обстрелов со стороны ВСУ города Белгорода.
Ранее РИА Новости Крым сообщало, что детей из Белгородской области могут направить в Крым для отдыха и восстановления. В частности, рассматривается возможность предоставить им отдых в санатории "Бригантина "Белогорье", который начнет работу в середине января.
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ВСУ (Вооруженные силы Украины)БелгородОбстрелы ВСУВячеслав Гладков
 
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