https://crimea.ria.ru/20240108/belgorod-otpravit-v-detskie-lagerya-rossii-bolee-1300-detey-1134037387.html

Белгород отправит в детские лагеря России более 1300 детей

Белгород отправит в детские лагеря России более 1300 детей - РИА Новости Крым, 08.01.2024

Белгород отправит в детские лагеря России более 1300 детей

За последние сутки в мэрию Белгорода поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей в загородные школьные лагеря других регионов. об этом сообщает глава... РИА Новости Крым, 08.01.2024

2024-01-08T08:48

2024-01-08T08:48

2024-01-08T08:48

всу (вооруженные силы украины)

белгород

обстрелы всу

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв - РИА Новости Крым. За последние сутки в мэрию Белгорода поступило 1300 заявок на то, чтобы отправить детей в загородные школьные лагеря других регионов. об этом сообщает глава города Вячеслав Гладков в своем официальном Telegram-канале. "Созвонился со своими коллегами-губернаторами из Воронежской, Калужской, Тамбовской, Ярославской областей. Они все готовы нам оказать помощь. Сейчас мы уже отправили своих специалистов посмотреть место размещения детей. Формируем группы и будем их уже отправлять", - написал он.Гладков также проинформировал, что в пунктах временного размещения Старого Оскола, Губкина и Корочанского района сейчас находятся около 300 жителей Белгорода, которые приняли решение временно переехать. ⠀ Мэр подчеркнул, что муниципалитет активно занимается восстановлением городской инфраструктуры после декабрьских и январских обстрелов со стороны ВСУ города Белгорода. Ранее РИА Новости Крым сообщало, что детей из Белгородской области могут направить в Крым для отдыха и восстановления. В частности, рассматривается возможность предоставить им отдых в санатории "Бригантина "Белогорье", который начнет работу в середине января.Читайте также на РИА Новости Крым:Семьям погибших при атаке ВСУ на Белгород выплатят по 3 миллиона рублейДевочку с тяжелыми ранениями направили из Белгорода в МосквуВСУ ударили ракетами по Белгороду: повреждены десятки домов

белгород

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), белгород, обстрелы всу, вячеслав гладков