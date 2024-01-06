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Куда не стоит вкладывать деньги в 2024 году - мнение экономистов - РИА Новости Крым, 06.01.2024
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Куда не стоит вкладывать деньги в 2024 году - мнение экономистов
Куда не стоит вкладывать деньги в 2024 году - мнение экономистов - РИА Новости Крым, 06.01.2024
Куда не стоит вкладывать деньги в 2024 году - мнение экономистов
Вложения в недвижимость в 2024 году могут привести к потере денег, при этом банковские вклады становятся выгоднее. Об этом пишет Парламентская газета со ссылкой РИА Новости Крым, 06.01.2024
2024-01-06T09:56
2024-01-06T09:56
экономика
совет эксперта
анатолий аксаков
общество
финансы
деньги
инвестиции
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Вложения в недвижимость в 2024 году могут привести к потере денег, при этом банковские вклады становятся выгоднее. Об этом пишет Парламентская газета со ссылкой на экспертов. Недвижимости и криптовалюты"Скорее всего, ужесточение требований к потенциальным заемщикам, а еще вероятная отмена летом льготной ипотеки на новостройки, приведут к тому, что народный интерес к покупке недвижимости поутихнет. А цены на нее вслед за этим начнут предсказуемо снижаться. Так что доходным — а тем более высокодоходным — такой актив назвать трудно", - считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Кроме того, он не советует вкладываться в криптовалюту. Особенно опасными такие сделки могут быть для новичков.Выгодные вариантыБолее опытным инвесторам он советует вкладываться в акции IT-компаний и крупных энергетических предприятий.Остаться при своихПо мнению профессора финансов Российской экономической школы Алексея Горяева, главной задачей инвесторов-новичков в этом году станет не преумножение капиталов, а их сохранение от инфляции. Использовать можно банковские депозиты, облигации, акции, ПИФы, недвижимость и драгоценные металлы. Но в каждом из случаев следует разобраться в тонкостях работы механизмов инвестирования, внимательно оценить риски и не доверять рекламе."Однозначно и стопроцентно надежного, прибыльного и безрискового способа инвестирования просто не существует", — констатирует Горяев.Известный экономист Михаил Хазин, в свою очередь, также отметил, что универсального рецепта доходных и безрисковых вложений не существует. Выбор того или иного инструмента для инвестиций зависит от финансовой грамотности инвестора.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономисты предрекли Крыму увеличение инвестпотоков в ближайшие годыИтоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 годуЧто будет дальше с курсом доллара
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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экономика, совет эксперта, анатолий аксаков, общество, финансы, деньги, инвестиции
Куда не стоит вкладывать деньги в 2024 году - мнение экономистов

Эксперты не советуют в 2024 году вкладывать деньги в недвижимость и криптовалюты

09:56 06.01.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 06.01.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Вложения в недвижимость в 2024 году могут привести к потере денег, при этом банковские вклады становятся выгоднее. Об этом пишет Парламентская газета со ссылкой на экспертов.

Недвижимости и криптовалюты

"Скорее всего, ужесточение требований к потенциальным заемщикам, а еще вероятная отмена летом льготной ипотеки на новостройки, приведут к тому, что народный интерес к покупке недвижимости поутихнет. А цены на нее вслед за этим начнут предсказуемо снижаться. Так что доходным — а тем более высокодоходным — такой актив назвать трудно", - считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Кроме того, он не советует вкладываться в криптовалюту. Особенно опасными такие сделки могут быть для новичков.

Выгодные варианты

"Сейчас от банков поступают очень хорошие предложения, чему в немалой степени поспособствовало повышение ключевой ставки, — пояснил парламентарий. — По некоторым вкладам доходность может составлять 17-18 процентов. Однако есть и минус: поскольку большинство экспертного сообщества сегодня сходится в том, что в следующем году ключевая ставка будет снижаться, почти все эти вклады краткосрочные и рассчитаны максимум на полгода", - цитирует издание Аксакова.
Более опытным инвесторам он советует вкладываться в акции IT-компаний и крупных энергетических предприятий.

Остаться при своих

По мнению профессора финансов Российской экономической школы Алексея Горяева, главной задачей инвесторов-новичков в этом году станет не преумножение капиталов, а их сохранение от инфляции. Использовать можно банковские депозиты, облигации, акции, ПИФы, недвижимость и драгоценные металлы. Но в каждом из случаев следует разобраться в тонкостях работы механизмов инвестирования, внимательно оценить риски и не доверять рекламе.
"Однозначно и стопроцентно надежного, прибыльного и безрискового способа инвестирования просто не существует", — констатирует Горяев.
Известный экономист Михаил Хазин, в свою очередь, также отметил, что универсального рецепта доходных и безрисковых вложений не существует. Выбор того или иного инструмента для инвестиций зависит от финансовой грамотности инвестора.
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ЭкономикаСовет экспертаАнатолий АксаковОбществоФинансыДеньгиИнвестиции
 
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