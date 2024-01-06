https://crimea.ria.ru/20240106/kuda-ne-stoit-vkladyvat-dengi-v-2024-godu---mnenie-ekonomistov-1134017385.html

Куда не стоит вкладывать деньги в 2024 году - мнение экономистов

Куда не стоит вкладывать деньги в 2024 году - мнение экономистов - РИА Новости Крым, 06.01.2024

Куда не стоит вкладывать деньги в 2024 году - мнение экономистов

Вложения в недвижимость в 2024 году могут привести к потере денег, при этом банковские вклады становятся выгоднее. Об этом пишет Парламентская газета со ссылкой РИА Новости Крым, 06.01.2024

2024-01-06T09:56

2024-01-06T09:56

2024-01-06T09:56

экономика

совет эксперта

анатолий аксаков

общество

финансы

деньги

инвестиции

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв - РИА Новости Крым. Вложения в недвижимость в 2024 году могут привести к потере денег, при этом банковские вклады становятся выгоднее. Об этом пишет Парламентская газета со ссылкой на экспертов. Недвижимости и криптовалюты"Скорее всего, ужесточение требований к потенциальным заемщикам, а еще вероятная отмена летом льготной ипотеки на новостройки, приведут к тому, что народный интерес к покупке недвижимости поутихнет. А цены на нее вслед за этим начнут предсказуемо снижаться. Так что доходным — а тем более высокодоходным — такой актив назвать трудно", - считает глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.Кроме того, он не советует вкладываться в криптовалюту. Особенно опасными такие сделки могут быть для новичков.Выгодные вариантыБолее опытным инвесторам он советует вкладываться в акции IT-компаний и крупных энергетических предприятий.Остаться при своихПо мнению профессора финансов Российской экономической школы Алексея Горяева, главной задачей инвесторов-новичков в этом году станет не преумножение капиталов, а их сохранение от инфляции. Использовать можно банковские депозиты, облигации, акции, ПИФы, недвижимость и драгоценные металлы. Но в каждом из случаев следует разобраться в тонкостях работы механизмов инвестирования, внимательно оценить риски и не доверять рекламе."Однозначно и стопроцентно надежного, прибыльного и безрискового способа инвестирования просто не существует", — констатирует Горяев.Известный экономист Михаил Хазин, в свою очередь, также отметил, что универсального рецепта доходных и безрисковых вложений не существует. Выбор того или иного инструмента для инвестиций зависит от финансовой грамотности инвестора.Читайте также на РИА Новости Крым:Экономисты предрекли Крыму увеличение инвестпотоков в ближайшие годыИтоги и тренды: как будет развиваться экономика России в 2024 годуЧто будет дальше с курсом доллара

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, совет эксперта, анатолий аксаков, общество, финансы, деньги, инвестиции