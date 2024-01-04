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Ни один европеец не собирается умирать за Украину - французский генерал - РИА Новости Крым, 04.01.2024
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Ни один европеец не собирается умирать за Украину - французский генерал
Ни один европеец не собирается умирать за Украину - французский генерал - РИА Новости Крым, 04.01.2024
Ни один европеец не собирается умирать за Украину - французский генерал
Жители Европы не готовы отдавать свои жизни за Украину, а США никогда и не хотели победы киевского режима. Такое заявление в интервью изданию Valeurs Actuelles... РИА Новости Крым, 04.01.2024
2024-01-04T19:35
2024-01-04T19:35
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поставки западного оружия украине
политика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Жители Европы не готовы отдавать свои жизни за Украину, а США никогда и не хотели победы киевского режима. Такое заявление в интервью изданию Valeurs Actuelles сделал французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон, пишет РИА Новости.Французский военачальник отметил, что с минувшей зимы помощь киевскому режиму со стороны стран Запада значительно сократилась. При этом он признал, что армия России превосходит противника по части вооружений.В западной прессе все чаще стали появляться заявления об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обговаривают со своими киевскими коллегами возможные последствия мирных переговоров с российской стороной.Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США исчерпали возможность оказывать Киеву военную помощь, больше денег у Белого дома на Украину нет.В конце 2023 года Кирби призвал Конгресс США пока не поздно согласовать дополнительную помощь Украине в начале следующего года, поскольку "время не на их стороне". В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:США в корне изменили свое понимание "победы" Украины – МедведевПлана "Б" нет: Кулеба о дефиците военной помощи ЗападаНикакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУ
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РИА Новости Крым
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4.7
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франция, в мире, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, политика, мнения, россия, новости
Ни один европеец не собирается умирать за Украину - французский генерал

В Европе не собираются умирать за Украину – генерал Клермон

19:35 04.01.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ в зоне спецоперации
Боевики ВСУ в зоне спецоперации
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Жители Европы не готовы отдавать свои жизни за Украину, а США никогда и не хотели победы киевского режима. Такое заявление в интервью изданию Valeurs Actuelles сделал французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон, пишет РИА Новости.
"Американцы никогда не хотели "победы" Украины, а слабость европейцев обратно пропорциональна воинственности их заявлений. Только поляки в действительности перешли на военную экономику. Остальные делают вид. Ни один европеец не собирается умирать за Украину", - считает он.
Французский военачальник отметил, что с минувшей зимы помощь киевскому режиму со стороны стран Запада значительно сократилась. При этом он признал, что армия России превосходит противника по части вооружений.
В западной прессе все чаще стали появляться заявления об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обговаривают со своими киевскими коллегами возможные последствия мирных переговоров с российской стороной.
Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США исчерпали возможность оказывать Киеву военную помощь, больше денег у Белого дома на Украину нет.
В конце 2023 года Кирби призвал Конгресс США пока не поздно согласовать дополнительную помощь Украине в начале следующего года, поскольку "время не на их стороне". В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.
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