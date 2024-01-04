https://crimea.ria.ru/20240104/ni-odin-evropeets-ne-sobiraetsya-umirat-za-ukrainu---frantsuzskiy-general-1133987940.html

Ни один европеец не собирается умирать за Украину - французский генерал

Ни один европеец не собирается умирать за Украину - французский генерал - РИА Новости Крым, 04.01.2024

Ни один европеец не собирается умирать за Украину - французский генерал

Жители Европы не готовы отдавать свои жизни за Украину, а США никогда и не хотели победы киевского режима. Такое заявление в интервью изданию Valeurs Actuelles... РИА Новости Крым, 04.01.2024

2024-01-04T19:35

2024-01-04T19:35

2024-01-04T19:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Жители Европы не готовы отдавать свои жизни за Украину, а США никогда и не хотели победы киевского режима. Такое заявление в интервью изданию Valeurs Actuelles сделал французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон, пишет РИА Новости.Французский военачальник отметил, что с минувшей зимы помощь киевскому режиму со стороны стран Запада значительно сократилась. При этом он признал, что армия России превосходит противника по части вооружений.В западной прессе все чаще стали появляться заявления об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обговаривают со своими киевскими коллегами возможные последствия мирных переговоров с российской стороной.Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США исчерпали возможность оказывать Киеву военную помощь, больше денег у Белого дома на Украину нет.В конце 2023 года Кирби призвал Конгресс США пока не поздно согласовать дополнительную помощь Украине в начале следующего года, поскольку "время не на их стороне". В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.Читайте также на РИА Новости Крым:США в корне изменили свое понимание "победы" Украины – МедведевПлана "Б" нет: Кулеба о дефиците военной помощи ЗападаНикакой информации о передаче F-16 Киеву нет: командование ВС ВСУ

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

франция, в мире, украина, новости сво, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, политика, мнения, россия, новости