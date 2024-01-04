Ни один европеец не собирается умирать за Украину - французский генерал
В Европе не собираются умирать за Украину – генерал Клермон
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ в зоне спецоперации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 янв - РИА Новости Крым. Жители Европы не готовы отдавать свои жизни за Украину, а США никогда и не хотели победы киевского режима. Такое заявление в интервью изданию Valeurs Actuelles сделал французский корпусный генерал авиации Брюно Клермон, пишет РИА Новости.
"Американцы никогда не хотели "победы" Украины, а слабость европейцев обратно пропорциональна воинственности их заявлений. Только поляки в действительности перешли на военную экономику. Остальные делают вид. Ни один европеец не собирается умирать за Украину", - считает он.
Французский военачальник отметил, что с минувшей зимы помощь киевскому режиму со стороны стран Запада значительно сократилась. При этом он признал, что армия России превосходит противника по части вооружений.
В западной прессе все чаще стали появляться заявления об усталости США и ЕС от украинского кризиса и ослаблении поддержки киевского режима. По данным телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обговаривают со своими киевскими коллегами возможные последствия мирных переговоров с российской стороной.
Как ранее заявил координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, США исчерпали возможность оказывать Киеву военную помощь, больше денег у Белого дома на Украину нет.
В конце 2023 года Кирби призвал Конгресс США пока не поздно согласовать дополнительную помощь Украине в начале следующего года, поскольку "время не на их стороне". В свою очередь госсекретарь Энтони Блинкен заявил о существовании у США "четкого плана" будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения помощи Киеву на текущем уровне.
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