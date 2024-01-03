https://crimea.ria.ru/20240103/vsu-za-sutki-poteryali-v-zone-spetsoperatsii-bolee-600-boevikov-1133970997.html

ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации более 600 боевиков

ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации более 600 боевиков - РИА Новости Крым, 03.01.2024

ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации более 600 боевиков

Более 600 военнослужащих и военную технику иностранного производства потеряли вооруженные силы Украины в зоне специальной военной операции за сутки. Об этом... РИА Новости Крым, 03.01.2024

2024-01-03T15:30

2024-01-03T15:30

2024-01-03T15:30

новости сво

министерство обороны рф

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

вооруженные силы россии

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

запорожская область

херсонская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0b/1133471199_0:311:3022:2011_1920x0_80_0_0_a280571e52d0c2b58cee2ecb33151905.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Более 600 военнослужащих и военную технику иностранного производства потеряли вооруженные силы Украины в зоне специальной военной операции за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Больше всего потерь Киев понес на Донецком направлении.Кроме того, российские военнослужащие продолжают выводить из строя пзападную технику. За сутки здесь был уничтожен танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы.На Южно-Донецком направлении в трех безуспешных атаках Украина потеряла до 115 военнослужащих.Еще одна атака была отражена подразделениями "Западной" группировки войск на Купянском направлении. Здесь ликвидированы более 35 украинских боевиков, а также военная техника, среди которой самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.На Краснолиманском направлении действуют подразделения группировки войск "Центр". Благодаря их активным действиям ВСУ также понесли потери в личном составе.Поражение живой силе противника было нанесено подразделениями российской группировки войск при поддержке огня артиллерии на Запорожском направлении. Здесь потери Украины составили до 55 военнослужащих.Стуками ранее вооруженные силы Украины потеряли порядка 715 военнослужащих убитыми и ранеными, а также свыше 80 единиц вооружений и военной техники, включая семь танков.Читайте также на РИА Новости Крым:Поражены арсенал авиаснарядов и пункты с наемниками и националистами ВСУРоссийские военные уничтожили взвод танков Leopard-2Недельные потери ВСУ: тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

харьковская область

запорожская область

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, запорожская область, херсонская область, события в донбассе, поставки западного оружия украине