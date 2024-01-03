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ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации более 600 боевиков
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации более 600 боевиков - РИА Новости Крым, 03.01.2024
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации более 600 боевиков
Более 600 военнослужащих и военную технику иностранного производства потеряли вооруженные силы Украины в зоне специальной военной операции за сутки. Об этом... РИА Новости Крым, 03.01.2024
2024-01-03T15:30
2024-01-03T15:30
2024-01-03T15:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Более 600 военнослужащих и военную технику иностранного производства потеряли вооруженные силы Украины в зоне специальной военной операции за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.Больше всего потерь Киев понес на Донецком направлении.Кроме того, российские военнослужащие продолжают выводить из строя пзападную технику. За сутки здесь был уничтожен танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы.На Южно-Донецком направлении в трех безуспешных атаках Украина потеряла до 115 военнослужащих.Еще одна атака была отражена подразделениями "Западной" группировки войск на Купянском направлении. Здесь ликвидированы более 35 украинских боевиков, а также военная техника, среди которой самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.На Краснолиманском направлении действуют подразделения группировки войск "Центр". Благодаря их активным действиям ВСУ также понесли потери в личном составе.Поражение живой силе противника было нанесено подразделениями российской группировки войск при поддержке огня артиллерии на Запорожском направлении. Здесь потери Украины составили до 55 военнослужащих.Стуками ранее вооруженные силы Украины потеряли порядка 715 военнослужащих убитыми и ранеными, а также свыше 80 единиц вооружений и военной техники, включая семь танков.Читайте также на РИА Новости Крым:Поражены арсенал авиаснарядов и пункты с наемниками и националистами ВСУРоссийские военные уничтожили взвод танков Leopard-2Недельные потери ВСУ: тысячи боевиков уничтожены в провальных атаках
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), харьковская область, запорожская область, херсонская область, события в донбассе, поставки западного оружия украине
ВСУ за сутки потеряли в зоне спецоперации более 600 боевиков
Еще более 600 боевиков потеряли ВСУ в зоне спецоперации за сутки боев - Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв – РИА Новости Крым. Более 600 военнослужащих и военную технику иностранного производства потеряли вооруженные силы Украины в зоне специальной военной операции за сутки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
Больше всего потерь Киев понес на Донецком направлении.
"Подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с оперативно-тактической авиацией и артиллерией нанесли поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Богдановка, Красное, Клещеевка, Андреевка и Курдюмовка ДНР. Общие потери ВСУ на данном направлении составили более 310 военнослужащих", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские военнослужащие продолжают выводить из строя пзападную технику. За сутки здесь был уничтожен танк, две боевые машины пехоты Bradley производства США, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, а также станция радиоэлектронной борьбы.
На Южно-Донецком направлении в трех безуспешных атаках Украина потеряла до 115 военнослужащих.
Еще одна атака была отражена подразделениями "Западной" группировки войск на Купянском направлении. Здесь ликвидированы более 35 украинских боевиков, а также военная техника, среди которой самоходная артиллерийская установка Krab польского производства.
На Краснолиманском направлении
действуют подразделения группировки войск "Центр". Благодаря их активным действиям ВСУ также понесли потери
в личном составе.
Поражение живой силе противника было нанесено подразделениями российской группировки войск при поддержке огня артиллерии на Запорожском направлении. Здесь потери Украины составили до 55 военнослужащих.
"На Херсонском направлении подразделения группировки войск "Днепр" во взаимодействии с артиллерией нанесли поражение живой силе противника на правом берегу Днепра в районах населенных пунктов Тягинка, Ивановка, Садовое и Токаревка Херсонской области. Уничтожено более 50 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковая установка зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", а также гаубица Д-20", - уточняется в сводке Минобороны РФ.
Стуками ранее вооруженные силы Украины потеряли
порядка 715 военнослужащих убитыми и ранеными, а также свыше 80 единиц вооружений и военной техники, включая семь танков.
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