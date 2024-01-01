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На западное побережье Японии обрушилось цунами высотой 1,2 метра - РИА Новости Крым, 01.01.2024
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На западное побережье Японии обрушилось цунами высотой 1,2 метра
На западное побережье Японии обрушилось цунами высотой 1,2 метра - РИА Новости Крым, 01.01.2024
На западное побережье Японии обрушилось цунами высотой 1,2 метра
Сотрудники Метеорологического агентства зафиксировали на западном побережье Японии цунами высотой от 0,5 до 1,2 метра. РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T10:36
2024-01-01T10:44
япония
цунами
в мире
землетрясение
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Сотрудники Метеорологического агентства зафиксировали на западном побережье Японии цунами высотой от 0,5 до 1,2 метра. Предупреждение об угрозе цунами действует на все западное побережье страны от северного Хокайдо до южного острова Кюсю.Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии, сильные толчки ощущались в городах Осака и Киото, а также Токио.По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй - более мощный удар -магнитудой, по уточненным данным, в 7,4 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск).Движение всех скоростных поездов в префектуре Исикава остановлено.При канцелярии премьера Японии открыт экстренный штаб по сбору и анализу информации после серии землетрясений. Об этом сообщает РИА Новости.О разрушениях и пострадавших пока не уточняется.Накануне, в новогодние вечер и ночь произошли землетрясения в Турции и на Камчатке.Как сообщалось, в середине декабря произошло мощное землетрясение в Китае, в результате которого погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены оказались некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибшихСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома
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60
Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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япония, цунами, в мире, землетрясение, происшествия, новости
На западное побережье Японии обрушилось цунами высотой 1,2 метра

Цунами обрушилось на запад Японии

10:36 01.01.2024 (обновлено: 10:44 01.01.2024)
 
© РИА Новости . Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЦунами
Цунами - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
© РИА Новости . Михаил Фомичев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Сотрудники Метеорологического агентства зафиксировали на западном побережье Японии цунами высотой от 0,5 до 1,2 метра.
Предупреждение об угрозе цунами действует на все западное побережье страны от северного Хокайдо до южного острова Кюсю.
Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии, сильные толчки ощущались в городах Осака и Киото, а также Токио.
По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй - более мощный удар -магнитудой, по уточненным данным, в 7,4 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск).
Движение всех скоростных поездов в префектуре Исикава остановлено.
При канцелярии премьера Японии открыт экстренный штаб по сбору и анализу информации после серии землетрясений. Об этом сообщает РИА Новости.
О разрушениях и пострадавших пока не уточняется.
Накануне, в новогодние вечер и ночь произошли землетрясения в Турции и на Камчатке.
Как сообщалось, в середине декабря произошло мощное землетрясение в Китае, в результате которого погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены оказались некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.
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