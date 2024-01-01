https://crimea.ria.ru/20240101/na-zapadnom-poberezhe-yaponii-tsunami-vysotoy-12-metra-1133941537.html

На западное побережье Японии обрушилось цунами высотой 1,2 метра

На западное побережье Японии обрушилось цунами высотой 1,2 метра - РИА Новости Крым, 01.01.2024

На западное побережье Японии обрушилось цунами высотой 1,2 метра

Сотрудники Метеорологического агентства зафиксировали на западном побережье Японии цунами высотой от 0,5 до 1,2 метра. РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T10:36

2024-01-01T10:36

2024-01-01T10:44

япония

цунами

в мире

землетрясение

происшествия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/33/65/336562_0:638:2507:2048_1920x0_80_0_0_cfee268ddcf01824c5d6f23ff9cc24c4.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Сотрудники Метеорологического агентства зафиксировали на западном побережье Японии цунами высотой от 0,5 до 1,2 метра. Предупреждение об угрозе цунами действует на все западное побережье страны от северного Хокайдо до южного острова Кюсю.Сразу два мощных землетрясения с разницей в менее чем пять минут произошли в префектуре Исикава на западе Японии, сильные толчки ощущались в городах Осака и Киото, а также Токио.По данным Главного метеорологического агентства Японии, первые подземные толчки магнитудой 5,7 были зафиксированы в 16.06 по местному времени (10.06 мск). Второй - более мощный удар -магнитудой, по уточненным данным, в 7,4 произошел в 16.10 по местному времени (10.10 мск).Движение всех скоростных поездов в префектуре Исикава остановлено.При канцелярии премьера Японии открыт экстренный штаб по сбору и анализу информации после серии землетрясений. Об этом сообщает РИА Новости.О разрушениях и пострадавших пока не уточняется.Накануне, в новогодние вечер и ночь произошли землетрясения в Турции и на Камчатке.Как сообщалось, в середине декабря произошло мощное землетрясение в Китае, в результате которого погибли 100 человек в провинции Ганьсу и 11 в провинции Цинхай. Повреждены оказались некоторые объекты водоснабжения, электроснабжения, транспорта, связи и другой инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:Мощное землетрясение в Китае – более 100 погибшихСерия землетрясений произошла в Турции - ждать ли толчков в КрымуИстория крымских землетрясений: полуостров на линии разлома

япония

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

япония, цунами, в мире, землетрясение, происшествия, новости