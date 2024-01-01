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Главное за день: 1 января

Главное за день: 1 января - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Главное за день: 1 января

Стихия обрушилась на Японию – за день произошло около 30 мощных землетрясений и цунами. ВСУ в новогоднюю ночь атаковали Донецк, в результате чего погибли четыре РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T21:01

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2024-01-01T21:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Стихия обрушилась на Японию – за день произошло около 30 мощных землетрясений и цунами. ВСУ в новогоднюю ночь атаковали Донецк, в результате чего погибли четыре человека и еще 13 получили ранения. Вооруженные силы России нанесли удар по местам базирования самолетов-носителей ракет Storm, а также поразили предприятие по производству беспилотников в Харьковской области. Председательство в БРИКС перешло России – Путин назвал главные цели на год. Глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал провести проверку по обращению жильцов многоквартирного дома в Евпатории, который пострадал в результате "шторма века" в ноябре прошлого года. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Украинская атака на ДонецкЧетыре человека погибли в результате украинской атаки на Донецк, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. В новогоднюю ночь ВСУ подвергли массированному обстрелу из реактивных систем залпового огня центр города - Калининский и Буденновский районы. Повреждены многоквартирные дома, гостиница, бизнес-центр. Известно и четырех погибших и 13 раненых.Удар по базам самолетов-носителей ракет StormВооруженные силы РФ 31 декабря нанесли удар высокоточным оружием большой дальности по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители крылатых ракет Storm Shadow. По данным Минобороны, цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены.Кроме того, российские войска поразили предприятие по производству беспилотников в районе города Чугуев Харьковской области, а также разгромили топливные склады для военной техники ВСУ.Председательство в БРИКС перешло России1 января Россия приняла эстафету председательства в БРИКС – объединении, которое, согласно одобренному в августе прошлого года решению XV саммита БРИКС, теперь включает 10 государств. В качестве новых полноправных членов к организации присоединились Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия.По словам президента РФ Владимира Путина, девизом председательства России в БРИКС в 2024 году станет укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В целом же РФ продолжит усилия по продвижению всего комплекса партнерского сотрудничества в рамках БРИКС по трем ключевым направлениям: политика и безопасность, экономика и финансы, культурно-гуманитарные контакты.Мощные землетрясения в ЯпонииВ первый день января в Японии произошла серия мощных подземных толчков, магнитуда самого сильного из них достигла 7,6. Только за час произошло девять землетрясений, самое слабое из которых оценивалось в 4,3. К концу второго часа число землетрясений выросло до 29.Угроза цунами была объявлена на всем западном побережье Японии с северного острова Хоккайдо до южного Кюсю, в районе префектуры Исикава объявлена угроза большого цунами. Также об угрозе сообщили экстренные службы Сахалина, Владивостока и Находки. Вода дошла до крупнейшей в мире АЭС "Касивадзаки- Карива" – там зафиксировано цунами высотой 0,4 метра. Нештатных ситуаций на атомных объектах не зафиксировано. В Японии в результате стихийного бедствия повреждены более 100 домов.Проверка Следкома по дому в Евпатории Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жильцов многоквартирного дома в Евпатории, который пострадал в результате обрушившегося на Крым в ноябре шторма. По заявлению людей, в результате стихии оказалась разрушена большая часть кровли, здание было затоплено. Управляющая компания не провела необходимые работы, а лишь перекрыла крышу полиэтиленом, поэтому вода продолжает поступать в квартиры. Ход проверки находится на контроле центрального аппарата СК России.

https://crimea.ria.ru/20240101/chislo-pogibshikh-pri-atake-na-belgorod-vyroslo--umerla-4-letnyaya-devochka-1133950104.html

https://crimea.ria.ru/20240101/vsu-nesut-sereznye-poteri-v-zone-spetsoperatsii--svodka-po-frontam-1133949375.html

https://crimea.ria.ru/20240101/putin-otsenil-situatsiyu-v-zone-svo-1133947991.html

https://crimea.ria.ru/20240101/vo-lvove-unichtozhili-muzey-ukrainskogo-natsionalista-shukhevicha-1133944030.html

https://crimea.ria.ru/20240101/vzryvy-i-pozhary-proizoshli-na-obektakh-v-odesse-i-dnepropetrovske-1133940102.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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