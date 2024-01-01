https://crimea.ria.ru/20240101/sledkom-nachal-proverku-po-faktu-tekuschey-kryshi-doma-v-evpatorii-1133949937.html
Следком начал проверку по факту текущей крыши дома в Евпатории
Следком начал проверку по факту текущей крыши дома в Евпатории - РИА Новости Крым, 01.01.2024
Следком начал проверку по факту текущей крыши дома в Евпатории
Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жильцов многоквартирного дома в Евпатории, который пострадал в результате... РИА Новости Крым, 01.01.2024
2024-01-01T17:22
2024-01-01T17:22
2024-01-01T17:22
ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года
евпатория
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крым
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жильцов многоквартирного дома в Евпатории, который пострадал в результате обрушившегося на Крым в ноябре шторма. Об этом сообщает пресс-служба СК.Сообщение о нарушении прав жильцов поступило в Информационный центр Следкома. Люди расказали, что результате стихийного бедствия здание оказалось затоплено, а большая часть кровли разрушена. По словам жильцов, ремонт управляющая компания не выполнила до сих пор.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. "Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - заключили в ведомстве.Шторм века в КрымуСильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации. По предварительным оценкам, ущерб от шторма оценивается в 40-42 млрд рублей.
https://crimea.ria.ru/20231229/v-krymu-odobrili-330-tysyach-zayavok-na-kompensatsiyu-iz-za-shtorma-veka-1133892409.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, евпатория, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, новости, новости крыма
Следком начал проверку по факту текущей крыши дома в Евпатории
Бастрыкин поручил проверить факт нарушения прав жителей многоквартирного дома в Евпатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жильцов многоквартирного дома в Евпатории, который пострадал в результате обрушившегося на Крым в ноябре шторма. Об этом сообщает пресс-служба СК.
Сообщение о нарушении прав жильцов поступило в Информационный центр Следкома. Люди расказали, что результате стихийного бедствия здание оказалось затоплено, а большая часть кровли разрушена. По словам жильцов, ремонт управляющая компания не выполнила до сих пор.
"До настоящего времени управляющая компания необходимые ремонтные работы не провела, крышу лишь покрыли полиэтиленом, однако вода продолжает поступать в квартиры через имеющиеся щели. Отмечается, что кровля была деформирована и ранее, однако обслуживающая организация не проводила необходимый профилактический осмотр, что усугубило последствия шторма. Обращения в местную администрацию результатов не приносят, жильцам отказывают в выплате компенсаций", - говорится в сообщении СК.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.
"Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - заключили в ведомстве.
Шторм века в Крыму
Сильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации. По предварительным оценкам, ущерб от шторма оценивается в 40-42 млрд рублей.