https://crimea.ria.ru/20240101/sledkom-nachal-proverku-po-faktu-tekuschey-kryshi-doma-v-evpatorii-1133949937.html

Следком начал проверку по факту текущей крыши дома в Евпатории

Следком начал проверку по факту текущей крыши дома в Евпатории - РИА Новости Крым, 01.01.2024

Следком начал проверку по факту текущей крыши дома в Евпатории

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жильцов многоквартирного дома в Евпатории, который пострадал в результате... РИА Новости Крым, 01.01.2024

2024-01-01T17:22

2024-01-01T17:22

2024-01-01T17:22

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года

евпатория

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крым

новости

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 янв - РИА Новости Крым. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по обращению жильцов многоквартирного дома в Евпатории, который пострадал в результате обрушившегося на Крым в ноябре шторма. Об этом сообщает пресс-служба СК.Сообщение о нарушении прав жильцов поступило в Информационный центр Следкома. Люди расказали, что результате стихийного бедствия здание оказалось затоплено, а большая часть кровли разрушена. По словам жильцов, ремонт управляющая компания не выполнила до сих пор.Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления СК по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву провести процессуальную проверку и представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах. "Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - заключили в ведомстве.Шторм века в КрымуСильнейший шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь на 27 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра достигала 144 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. В 17 регионах Крыма действует режим чрезвычайной ситуации. По предварительным оценкам, ущерб от шторма оценивается в 40-42 млрд рублей.

https://crimea.ria.ru/20231229/v-krymu-odobrili-330-tysyach-zayavok-na-kompensatsiyu-iz-za-shtorma-veka-1133892409.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ураган в крыму и черном море 26 и 27 ноября 2023 года, евпатория, ск рф (следственный комитет российской федерации), крым, новости, новости крыма