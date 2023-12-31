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Новогодний забег по маршруту "2024" прошел в центре Керчи - РИА Новости Крым, 31.12.2023
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Новогодний забег по маршруту "2024" прошел в центре Керчи
Новогодний забег по маршруту "2024" прошел в центре Керчи - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Новогодний забег по маршруту "2024" прошел в центре Керчи
Забег в новогодних костюмах устроили любители и профессионалы бега в центре Керчи перед началом 2024 года. О праздничной пробежке РИА Новости Крым рассказал ее... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T18:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Забег в новогодних костюмах устроили любители и профессионалы бега в центре Керчи перед началом 2024 года. О праздничной пробежке РИА Новости Крым рассказал ее организатор Дмитрий Симаков.Стартовало спортивное мероприятие возле главной новогодней елки города. Далее спортсмены пробежали по площади Ленина, забежали на гору Митридат. Общая протяженность маршрута составила порядка 5 км. По итогу в приложении-трекере для бега появилась цифра 2024.Всекрымский забег "Бодрое утро" пройдет в разных муниципалитетах 1 января в 09.00. Его проанонсировало республиканское Министерство спорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогодний забег Феодосия – Коктебель проведут 1 января Как спорт становится нормой жизни в КрымуШторм не помеха: заплыв ко Дню морской пехоты прошел в Керчи
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керчь, общество, новый год, новый год 2024, спорт, новости крыма, здоровье, зож
Новогодний забег по маршруту "2024" прошел в центре Керчи

Забег в новогодних костюмах устроили керчане и "начертили" в трекере цифру 2024

18:31 31.12.2023 (обновлено: 20:17 31.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Забег в новогодних костюмах устроили любители и профессионалы бега в центре Керчи перед началом 2024 года. О праздничной пробежке РИА Новости Крым рассказал ее организатор Дмитрий Симаков.

"Мы проводим это мероприятие второй год. В прошлом году собрали более 20 человек. В этом году участвовало уже порядка 30. Это не официальное мероприятие, а последняя тренировка нашего бегового сообщества "Отдыхай на ногах правильно" в уходящем году. Мы пробежали по центру города, раздали детям подарки: конфеты, мандарины. Устроили беговой праздник для всех", - поделился Дмитрий.

Стартовало спортивное мероприятие возле главной новогодней елки города. Далее спортсмены пробежали по площади Ленина, забежали на гору Митридат. Общая протяженность маршрута составила порядка 5 км. По итогу в приложении-трекере для бега появилась цифра 2024.
Трек забега образует цифру 2024
Трек забега образует цифру 2024
Трек забега образует цифру 2024
Всекрымский забег "Бодрое утро" пройдет в разных муниципалитетах 1 января в 09.00. Его проанонсировало республиканское Министерство спорта.
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