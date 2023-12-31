https://crimea.ria.ru/20231231/novogodniy-zabeg-po-marshrutu-2024-proshel-v-tsentre-kerchi-1133936701.html

Новогодний забег по маршруту "2024" прошел в центре Керчи

Новогодний забег по маршруту "2024" прошел в центре Керчи - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Новогодний забег по маршруту "2024" прошел в центре Керчи

Забег в новогодних костюмах устроили любители и профессионалы бега в центре Керчи перед началом 2024 года. О праздничной пробежке РИА Новости Крым рассказал ее... РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T18:31

2023-12-31T18:31

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Забег в новогодних костюмах устроили любители и профессионалы бега в центре Керчи перед началом 2024 года. О праздничной пробежке РИА Новости Крым рассказал ее организатор Дмитрий Симаков.Стартовало спортивное мероприятие возле главной новогодней елки города. Далее спортсмены пробежали по площади Ленина, забежали на гору Митридат. Общая протяженность маршрута составила порядка 5 км. По итогу в приложении-трекере для бега появилась цифра 2024.Всекрымский забег "Бодрое утро" пройдет в разных муниципалитетах 1 января в 09.00. Его проанонсировало республиканское Министерство спорта.Читайте также на РИА Новости Крым:Новогодний забег Феодосия – Коктебель проведут 1 января Как спорт становится нормой жизни в КрымуШторм не помеха: заплыв ко Дню морской пехоты прошел в Керчи

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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