https://crimea.ria.ru/20231125/shtorm-ne-pomekha-zaplyv-ko-dnyu-morskoy-pekhoty-proshel-v-kerchi-1133049958.html

Шторм не помеха: заплыв ко Дню морской пехоты прошел в Керчи

Шторм не помеха: заплыв ко Дню морской пехоты прошел в Керчи - РИА Новости Крым, 25.11.2023

Шторм не помеха: заплыв ко Дню морской пехоты прошел в Керчи

Порядка 40 человек, несмотря на непогоду, пришли на городскую набережную Керчи, чтобы поучаствовать в военно-патриотическом заплыве, посвященном Дню морской... РИА Новости Крым, 25.11.2023

2023-11-25T15:39

2023-11-25T15:39

2023-11-25T18:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Порядка 40 человек, несмотря на непогоду, пришли на городскую набережную Керчи, чтобы поучаствовать в военно-патриотическом заплыве, посвященном Дню морской пехоты России. Об этом РИА Новости Крым рассказал президент Федерации зимнего плавания региона Евгений Семеняка.Температура воды в море в субботу была +9 градусов, воздуха - +12, сильный ветер, волны. Но это не остановило участников заплыва. По словам Семеняка, спортсмены планировали проплыть около 100 метров, но непогода внесла свои коррективы – образовалось сильное течение. Поэтому заплыв состоялся, но больше символически.Один из взрослых участников – керчанин Дмитрий Симаков – занимается закалкой два года. Совершает заплывы обычно в тихую погоду, но сегодня тоже не испугался штормового предупреждения и пришел поддержать всероссийскую акцию.Евгений Семеняка уточнил, что патриотическая акция была организована Федерациями зимнего плавания России и Республики Крым, а также Военно-морским флотом РФ. На 23 декабря в Керчи запланирован традиционный ежегодный заплыв "Закаленная Россия - сильная страна!"Читайте также на РИА Новости Крым:Как стать крымским моржом и не заболеть"Южные моржи": как начать заниматься зимним плаванием в КрымуСемилетний ребенок в Крыму принял участие в массовом заплыве "моржей"

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2023

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

крым, керчь, общество, патриотическое воспитание, черное море, новости крыма