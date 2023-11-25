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Шторм не помеха: заплыв ко Дню морской пехоты прошел в Керчи - РИА Новости Крым, 25.11.2023
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Шторм не помеха: заплыв ко Дню морской пехоты прошел в Керчи
Шторм не помеха: заплыв ко Дню морской пехоты прошел в Керчи - РИА Новости Крым, 25.11.2023
Шторм не помеха: заплыв ко Дню морской пехоты прошел в Керчи
Порядка 40 человек, несмотря на непогоду, пришли на городскую набережную Керчи, чтобы поучаствовать в военно-патриотическом заплыве, посвященном Дню морской... РИА Новости Крым, 25.11.2023
2023-11-25T15:39
2023-11-25T18:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Порядка 40 человек, несмотря на непогоду, пришли на городскую набережную Керчи, чтобы поучаствовать в военно-патриотическом заплыве, посвященном Дню морской пехоты России. Об этом РИА Новости Крым рассказал президент Федерации зимнего плавания региона Евгений Семеняка.Температура воды в море в субботу была +9 градусов, воздуха - +12, сильный ветер, волны. Но это не остановило участников заплыва. По словам Семеняка, спортсмены планировали проплыть около 100 метров, но непогода внесла свои коррективы – образовалось сильное течение. Поэтому заплыв состоялся, но больше символически.Один из взрослых участников – керчанин Дмитрий Симаков – занимается закалкой два года. Совершает заплывы обычно в тихую погоду, но сегодня тоже не испугался штормового предупреждения и пришел поддержать всероссийскую акцию.Евгений Семеняка уточнил, что патриотическая акция была организована Федерациями зимнего плавания России и Республики Крым, а также Военно-морским флотом РФ. На 23 декабря в Керчи запланирован традиционный ежегодный заплыв "Закаленная Россия - сильная страна!"Читайте также на РИА Новости Крым:Как стать крымским моржом и не заболеть"Южные моржи": как начать заниматься зимним плаванием в КрымуСемилетний ребенок в Крыму принял участие в массовом заплыве "моржей"
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крым, керчь, общество, патриотическое воспитание, черное море, новости крыма
Шторм не помеха: заплыв ко Дню морской пехоты прошел в Керчи

40 детей и взрослых совершили заплыв ко Дню морской пехоты в Керчи

15:39 25.11.2023 (обновлено: 18:24 25.11.2023)
 
© Фото предоставлено участниками заплываВ Керчи прошел заплыв ко Дню морской пехоты
В Керчи прошел заплыв ко Дню морской пехоты
© Фото предоставлено участниками заплыва
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Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя - РИА Новости Крым. Порядка 40 человек, несмотря на непогоду, пришли на городскую набережную Керчи, чтобы поучаствовать в военно-патриотическом заплыве, посвященном Дню морской пехоты России. Об этом РИА Новости Крым рассказал президент Федерации зимнего плавания региона Евгений Семеняка.
"В этой акции сегодня по всей России официально участвовало около 250 тысяч человек из 73 регионов. Керчане поддержали ее впервые. Участникам было от шести до 60 лет. Большая половины из них – дети, которые занимаются в местном клубе единоборств. С детьми я как тренер занимаюсь каждый день: пробежки перед школой, зарядка, закалка", - поделился он после совершенного заплыва.
Температура воды в море в субботу была +9 градусов, воздуха - +12, сильный ветер, волны. Но это не остановило участников заплыва. По словам Семеняка, спортсмены планировали проплыть около 100 метров, но непогода внесла свои коррективы – образовалось сильное течение. Поэтому заплыв состоялся, но больше символически.
Один из взрослых участников – керчанин Дмитрий Симаков – занимается закалкой два года. Совершает заплывы обычно в тихую погоду, но сегодня тоже не испугался штормового предупреждения и пришел поддержать всероссийскую акцию.
"Погода "обрадовала" проливным дождем, волной. Но настроение было отличное, боевое. В море зашли все, несмотря на то, что дул боковой ветер, лил боковой дождь", - поделился Дмитрий впечатлениями сразу после заплыва.
Евгений Семеняка уточнил, что патриотическая акция была организована Федерациями зимнего плавания России и Республики Крым, а также Военно-морским флотом РФ. На 23 декабря в Керчи запланирован традиционный ежегодный заплыв "Закаленная Россия - сильная страна!"
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