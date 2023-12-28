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Новогодний забег Феодосия-Коктебель проведут 1 января

Новогодний забег Феодосия-Коктебель проведут 1 января - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Новогодний забег Феодосия-Коктебель проведут 1 января

Новогодний забег Феодосия-Коктебель пройдет в седьмой раз в первый день нового года, присоединиться к участникам приглашают всех желающих. Об этом на своей... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T07:35

2023-12-28T07:35

2023-12-28T08:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Новогодний забег Феодосия-Коктебель пройдет в седьмой раз в первый день нового года, присоединиться к участникам приглашают всех желающих. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил организатор мероприятия, руководитель Крымской региональной физкультурно-спортивной общественной организации "Кэмпо", феодосийский тренер Дмитрий Горбачев. По его словам, забег стартует 1 января в 10 часов от магазина "Пуд" в центре Феодосии. Конечная точка - пляж у холма Юнге в Коктебеле, но бежать всю дистанцию не обязательно - каждый из участников может выбрать доступную для себя."Хоть 100 метров, хоть километр. Собираем единомышленников, любого возраста и пола", - пригласил Горбачев.Пробежка обещает быть комфортной, поскольку первого января воздух прогреется до +14, будет солнечно и без осадков, сообщала ранее руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. также на РИА Новости Крым:В Крыму подготовлено пятьсот площадок для празднования Нового годаГигантский секвойядендрон нарядят к Новому году в Никитском ботсадуЧто просят на Новый год маленькие россияне - откровения Деда Мороза

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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