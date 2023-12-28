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Новогодний забег Феодосия-Коктебель проведут 1 января
Новогодний забег Феодосия-Коктебель проведут 1 января - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Новогодний забег Феодосия-Коктебель проведут 1 января
Новогодний забег Феодосия-Коктебель пройдет в седьмой раз в первый день нового года, присоединиться к участникам приглашают всех желающих. Об этом на своей... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T07:35
2023-12-28T07:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Новогодний забег Феодосия-Коктебель пройдет в седьмой раз в первый день нового года, присоединиться к участникам приглашают всех желающих. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил организатор мероприятия, руководитель Крымской региональной физкультурно-спортивной общественной организации "Кэмпо", феодосийский тренер Дмитрий Горбачев. По его словам, забег стартует 1 января в 10 часов от магазина "Пуд" в центре Феодосии. Конечная точка - пляж у холма Юнге в Коктебеле, но бежать всю дистанцию не обязательно - каждый из участников может выбрать доступную для себя."Хоть 100 метров, хоть километр. Собираем единомышленников, любого возраста и пола", - пригласил Горбачев.Пробежка обещает быть комфортной, поскольку первого января воздух прогреется до +14, будет солнечно и без осадков, сообщала ранее руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая. также на РИА Новости Крым:В Крыму подготовлено пятьсот площадок для празднования Нового годаГигантский секвойядендрон нарядят к Новому году в Никитском ботсадуЧто просят на Новый год маленькие россияне - откровения Деда Мороза
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спорт, феодосия, коктебель, крым, новости крыма, новости, новый год 2024, новый год
Новогодний забег Феодосия-Коктебель проведут 1 января
Новогодний забег Феодосия-Коктебель пройдет 1 января - организаторы
07:35 28.12.2023 (обновлено: 08:33 28.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Новогодний забег Феодосия-Коктебель пройдет в седьмой раз в первый день нового года, присоединиться к участникам приглашают всех желающих. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщил организатор мероприятия, руководитель Крымской региональной физкультурно-спортивной общественной организации "Кэмпо", феодосийский тренер Дмитрий Горбачев.
"Уже в седьмой раз мы устраиваем это мероприятие, с целью привлечения людей к здоровому образу жизни и занятиям физкультурой. Мы хотим показать, что праздник - это не чревоугодие и пьянство, а здоровье, радость и совместный активный отдых", - написал Горбачев на своей странице в социальной сети.
По его словам, забег стартует 1 января в 10 часов от магазина "Пуд" в центре Феодосии. Конечная точка - пляж у холма Юнге в Коктебеле, но бежать всю дистанцию не обязательно - каждый из участников может выбрать доступную для себя.
"Хоть 100 метров, хоть километр. Собираем единомышленников, любого возраста и пола", - пригласил Горбачев.
Пробежка обещает быть комфортной, поскольку первого января воздух прогреется до +14, будет солнечно и без осадков, сообщала
ранее руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
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