https://crimea.ria.ru/20231213/chto-prosyat-na-novyy-god-malenkie-rossiyane---otkroveniya-deda-moroza-1133516276.html

Что просят на Новый год маленькие россияне - откровения Деда Мороза

Что просят на Новый год маленькие россияне - откровения Деда Мороза - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Что просят на Новый год маленькие россияне - откровения Деда Мороза

Маленькие россияне мечтают об игрушках, волшебных палочках и настоящих конях. Предпочтения современных детей перечислил Дед Мороз на предновогодней... РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T21:38

2023-12-13T21:38

2023-12-13T21:38

новый год

новый год 2024

дед мороз

общество

дети

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Маленькие россияне мечтают об игрушках, волшебных палочках и настоящих конях. Предпочтения современных детей перечислил Дед Мороз на предновогодней пресс-конференции."Дети – это слепок своих родителей. Вот что им кажется не хватает, то они и просят. У одних там игрушки разные, другим подавай палочки волшебные", - цитирует новогоднего волшебника РИА Новости.Еще среди желанных подарков - живые кони. Однако, по мнению дедушки, малышам нужно обязательно объяснять, что живой конь - не игрушка, и требует ухода. В целом Дед Мороз считает животных не самым лучшим выбором, ели речь идет о подарке, поскольку животное - друг, а друга нельзя купить. Что касается волшебных палочек, тут тоже не все так просто.Также он перечислил самые необычные подарочные запросы, с которыми ему приходилось сталкиваться. Среди них - золотая рыбка и синхрофазотрон, которые попросил взрослый россиянин.Траты россиян на новогодние украшения выросли на 17% по сравнению с прошлым годом, посчитали ранее аналитики. Средний чек на елочные игрушки составил 377 рублей, при этом чаще всего россияне покупали елочные шары и звезды в наборах, елочные подвески в виде символов Нового года - Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Читайте также на РИА Новости Крым:Откровения Деда Мороза: о детских желаниях и взрослых надеждахГлавный волшебник: кто такой Дед Мороз и чего от него ждут крымчанеНовый год 2024 в Крыму: чем удивят туристов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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