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Что просят на Новый год маленькие россияне - откровения Деда Мороза - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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Что просят на Новый год маленькие россияне - откровения Деда Мороза
Что просят на Новый год маленькие россияне - откровения Деда Мороза - РИА Новости Крым, 13.12.2023
Что просят на Новый год маленькие россияне - откровения Деда Мороза
Маленькие россияне мечтают об игрушках, волшебных палочках и настоящих конях. Предпочтения современных детей перечислил Дед Мороз на предновогодней... РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T21:38
2023-12-13T21:38
новый год
новый год 2024
дед мороз
общество
дети
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Маленькие россияне мечтают об игрушках, волшебных палочках и настоящих конях. Предпочтения современных детей перечислил Дед Мороз на предновогодней пресс-конференции."Дети – это слепок своих родителей. Вот что им кажется не хватает, то они и просят. У одних там игрушки разные, другим подавай палочки волшебные", - цитирует новогоднего волшебника РИА Новости.Еще среди желанных подарков - живые кони. Однако, по мнению дедушки, малышам нужно обязательно объяснять, что живой конь - не игрушка, и требует ухода. В целом Дед Мороз считает животных не самым лучшим выбором, ели речь идет о подарке, поскольку животное - друг, а друга нельзя купить. Что касается волшебных палочек, тут тоже не все так просто.Также он перечислил самые необычные подарочные запросы, с которыми ему приходилось сталкиваться. Среди них - золотая рыбка и синхрофазотрон, которые попросил взрослый россиянин.Траты россиян на новогодние украшения выросли на 17% по сравнению с прошлым годом, посчитали ранее аналитики. Средний чек на елочные игрушки составил 377 рублей, при этом чаще всего россияне покупали елочные шары и звезды в наборах, елочные подвески в виде символов Нового года - Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Читайте также на РИА Новости Крым:Откровения Деда Мороза: о детских желаниях и взрослых надеждахГлавный волшебник: кто такой Дед Мороз и чего от него ждут крымчанеНовый год 2024 в Крыму: чем удивят туристов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новый год, новый год 2024, дед мороз, общество, дети
Что просят на Новый год маленькие россияне - откровения Деда Мороза

Современным детям тоже нужна сказка - Дед Мороз

21:38 13.12.2023
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото
Дед Мороз из Великого Устюга. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Маленькие россияне мечтают об игрушках, волшебных палочках и настоящих конях. Предпочтения современных детей перечислил Дед Мороз на предновогодней пресс-конференции.
"Дети – это слепок своих родителей. Вот что им кажется не хватает, то они и просят. У одних там игрушки разные, другим подавай палочки волшебные", - цитирует новогоднего волшебника РИА Новости.
Еще среди желанных подарков - живые кони. Однако, по мнению дедушки, малышам нужно обязательно объяснять, что живой конь - не игрушка, и требует ухода. В целом Дед Мороз считает животных не самым лучшим выбором, ели речь идет о подарке, поскольку животное - друг, а друга нельзя купить. Что касается волшебных палочек, тут тоже не все так просто.
"Ты сначала стань волшебником, научись без палочки приносить пользу и делать волшебные вещи, а потом у тебя получится и с палочкой. Гарри Поттер тоже не сразу освоил эту метелку свою, ему сначала школу надо было закончить, потом поучиться у людей", - объяснил новогодний волшебник.
Также он перечислил самые необычные подарочные запросы, с которыми ему приходилось сталкиваться. Среди них - золотая рыбка и синхрофазотрон, которые попросил взрослый россиянин.
Траты россиян на новогодние украшения выросли на 17% по сравнению с прошлым годом, посчитали ранее аналитики. Средний чек на елочные игрушки составил 377 рублей, при этом чаще всего россияне покупали елочные шары и звезды в наборах, елочные подвески в виде символов Нового года - Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей.
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