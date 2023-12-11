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Шары и звезды: россияне стали больше тратить на елочные игрушки - РИА Новости Крым, 11.12.2023
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Шары и звезды: россияне стали больше тратить на елочные игрушки
Шары и звезды: россияне стали больше тратить на елочные игрушки - РИА Новости Крым, 11.12.2023
Шары и звезды: россияне стали больше тратить на елочные игрушки
Траты россиян на новогодние украшения выросли на 17% по сравнению с прошлым годом, средний чек на елочные игрушки составил 377 рублей. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 11.12.2023
2023-12-11T21:52
2023-12-11T21:52
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общество
экономика
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Траты россиян на новогодние украшения выросли на 17% по сравнению с прошлым годом, средний чек на елочные игрушки составил 377 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков.При этом чаще всего россияне покупали елочные шары и звезды в наборах, елочные подвески в виде символов Нового года - Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей, предпочитая пластиковые игрушки эконом-сегмента до 300 рублей за набор.Настольные сувенирные композиции с подсветкой и светодиодные фигуры оленей - лидеры в сегменте новогодних товаров от одной до трех тысяч рублей.Представитель регионального отделения "Объединение потребителей России" в Крыму Надежда Анельчук ранее рекомендовала покупать новогодние украшения у легальных продавцов, при этом нужно обращать внимание не только на внешний вид елочных игрушек и гирлянд, но и на маркировку, которая, независимо от места производства, должна быть в обязательном порядке на русском языке. Читайте также на РИА Новости Крым:Елочные базары в Керчи откроются с 15 декабря - адресаБезопасный Новый год: в МЧС перечислили правилаСколько россияне готовы потратить на новогоднее застолье - опрос
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новый год 2024, общество, экономика, россия, новости
Шары и звезды: россияне стали больше тратить на елочные игрушки

Россияне стали больше тратить на новогодние украшения - исследование

21:52 11.12.2023
 
© РИА Новости . Александр ПаниотовЕлочный шар
Елочный шар - РИА Новости, 1920, 11.12.2023
© РИА Новости . Александр Паниотов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Траты россиян на новогодние украшения выросли на 17% по сравнению с прошлым годом, средний чек на елочные игрушки составил 377 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков.
"Средний чек покупки елочных игрушек в целом составил 377 рублей, оказавшись на 17% выше прошлого года. Число покупок увеличилось при этом на 14%", - приводит агентство результаты исследования.
При этом чаще всего россияне покупали елочные шары и звезды в наборах, елочные подвески в виде символов Нового года - Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей, предпочитая пластиковые игрушки эконом-сегмента до 300 рублей за набор.
Настольные сувенирные композиции с подсветкой и светодиодные фигуры оленей - лидеры в сегменте новогодних товаров от одной до трех тысяч рублей.
Представитель регионального отделения "Объединение потребителей России" в Крыму Надежда Анельчук ранее рекомендовала покупать новогодние украшения у легальных продавцов, при этом нужно обращать внимание не только на внешний вид елочных игрушек и гирлянд, но и на маркировку, которая, независимо от места производства, должна быть в обязательном порядке на русском языке.
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21:52Шары и звезды: россияне стали больше тратить на елочные игрушки
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