https://crimea.ria.ru/20231211/shary-i-zvezdy-rossiyane-stali-bolshe-tratit-na-elochnye-igrushki-1133467797.html

Шары и звезды: россияне стали больше тратить на елочные игрушки

Шары и звезды: россияне стали больше тратить на елочные игрушки - РИА Новости Крым, 11.12.2023

Шары и звезды: россияне стали больше тратить на елочные игрушки

Траты россиян на новогодние украшения выросли на 17% по сравнению с прошлым годом, средний чек на елочные игрушки составил 377 рублей. Об этом пишет РИА Новости РИА Новости Крым, 11.12.2023

2023-12-11T21:52

2023-12-11T21:52

2023-12-11T21:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 дек - РИА Новости Крым. Траты россиян на новогодние украшения выросли на 17% по сравнению с прошлым годом, средний чек на елочные игрушки составил 377 рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на аналитиков.При этом чаще всего россияне покупали елочные шары и звезды в наборах, елочные подвески в виде символов Нового года - Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей, предпочитая пластиковые игрушки эконом-сегмента до 300 рублей за набор.Настольные сувенирные композиции с подсветкой и светодиодные фигуры оленей - лидеры в сегменте новогодних товаров от одной до трех тысяч рублей.Представитель регионального отделения "Объединение потребителей России" в Крыму Надежда Анельчук ранее рекомендовала покупать новогодние украшения у легальных продавцов, при этом нужно обращать внимание не только на внешний вид елочных игрушек и гирлянд, но и на маркировку, которая, независимо от места производства, должна быть в обязательном порядке на русском языке. Читайте также на РИА Новости Крым:Елочные базары в Керчи откроются с 15 декабря - адресаБезопасный Новый год: в МЧС перечислили правилаСколько россияне готовы потратить на новогоднее застолье - опрос

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новый год 2024, общество, экономика, россия, новости