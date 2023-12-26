https://crimea.ria.ru/20231226/gigantskiy-sekvoyyadendron-naryadyat-k-novomu-godu-v-nikitskom-botsadu-1133803755.html

Гигантский секвойядендрон нарядят к Новому году в Никитском ботсаду

Гигантский секвойядендрон нарядят к Новому году в Никитском ботсаду - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Гигантский секвойядендрон нарядят к Новому году в Никитском ботсаду

12-метровый секвойядендрон традиционно нарядят к Новому году в Никитском ботаническом саду. Как сообщает пресс-служба НБС, украшать новогоднее дерево будут... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T20:13

2023-12-26T20:13

2023-12-26T20:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. 12-метровый секвойядендрон традиционно нарядят к Новому году в Никитском ботаническом саду. Как сообщает пресс-служба НБС, украшать новогоднее дерево будут игрушками, которые сделаны руками юных ялтинцев.Кроме того, в Кактусовой оранжерее сада украсят кактусы. Наряжать новогоднее дерево и колючих обитателей оранжереи будут 27 декабря в 10 часов утра, желающих приглашают присоединяться.Первые подснежники проросли ранее в Никитском Ботаническом саду, это значит, ростки первоцветов можно увидеть и в лесах Крыма — на его Южном побережье. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растенияНазвать красоту: посетителям Никитского сада предлагают дать имена цветамУченые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в Крыму

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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