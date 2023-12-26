Рейтинг@Mail.ru
Гигантский секвойядендрон нарядят к Новому году в Никитском ботсаду - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231226/gigantskiy-sekvoyyadendron-naryadyat-k-novomu-godu-v-nikitskom-botsadu-1133803755.html
Гигантский секвойядендрон нарядят к Новому году в Никитском ботсаду
Гигантский секвойядендрон нарядят к Новому году в Никитском ботсаду - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Гигантский секвойядендрон нарядят к Новому году в Никитском ботсаду
12-метровый секвойядендрон традиционно нарядят к Новому году в Никитском ботаническом саду. Как сообщает пресс-служба НБС, украшать новогоднее дерево будут... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T20:13
2023-12-26T20:13
крым
новый год
новый год 2024
никитский ботанический сад
ялта
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133819363_0:0:1074:605_1920x0_80_0_0_d9fba542fc5deb2bf9a39faae215c6ce.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. 12-метровый секвойядендрон традиционно нарядят к Новому году в Никитском ботаническом саду. Как сообщает пресс-служба НБС, украшать новогоднее дерево будут игрушками, которые сделаны руками юных ялтинцев.Кроме того, в Кактусовой оранжерее сада украсят кактусы. Наряжать новогоднее дерево и колючих обитателей оранжереи будут 27 декабря в 10 часов утра, желающих приглашают присоединяться.Первые подснежники проросли ранее в Никитском Ботаническом саду, это значит, ростки первоцветов можно увидеть и в лесах Крыма — на его Южном побережье. Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растенияНазвать красоту: посетителям Никитского сада предлагают дать имена цветамУченые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в Крыму
крым
ялта
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133819363_0:0:1074:806_1920x0_80_0_0_c0000ac2e88fdcb362408639294e3f61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новый год, новый год 2024, никитский ботанический сад, ялта, общество, новости крыма
Гигантский секвойядендрон нарядят к Новому году в Никитском ботсаду

12-метровый секвойядендрон нарядят к Новому году в Никитском ботаническом саду

20:13 26.12.2023
 
© Никитский ботанический садВ НБС наряжают огромный секвойядендрон, растущий у главного входа
В НБС наряжают огромный секвойядендрон, растущий у главного входа
© Никитский ботанический сад
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек - РИА Новости Крым. 12-метровый секвойядендрон традиционно нарядят к Новому году в Никитском ботаническом саду. Как сообщает пресс-служба НБС, украшать новогоднее дерево будут игрушками, которые сделаны руками юных ялтинцев.
"Нарядим севойядендрон к празднику уже в седьмой раз. Конечно, на помощь призван подъемный кран, иначе до верхушки не добраться - высота-то 12 метров. Игрушки для этого экзотического дерева сделали школьники и воспитанники детских садов Большой Ялты", - сообщили в ботсаду.
Кроме того, в Кактусовой оранжерее сада украсят кактусы. Наряжать новогоднее дерево и колючих обитателей оранжереи будут 27 декабря в 10 часов утра, желающих приглашают присоединяться.
Первые подснежники проросли ранее в Никитском Ботаническом саду, это значит, ростки первоцветов можно увидеть и в лесах Крыма — на его Южном побережье.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские ученые нашли новый вид многолетнего растения
Назвать красоту: посетителям Никитского сада предлагают дать имена цветам
Ученые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в Крыму
 
КрымНовый годНовый год 2024Никитский ботанический садЯлтаОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:48Когда страховка не страхует: на что обратить внимание при открытии счета
21:29В Ялте восстановили подачу газа после аварии
21:21Жители Крыма за неделю отдали мошенникам более 10 миллионов рублей
20:58Елочка, не гори: сколько пожаров происходит в Крыму в новогодние дни
20:41В Крыму подготовлено полмиллиона площадок для празднования Нового года
20:13Гигантский секвойядендрон нарядят к Новому году в Никитском ботсаду
19:29Сколько заплатят нарушители за фейерверки в Крыму в новогоднюю ночь
19:03Национальный проект "Образование" в Крыму: как преобразились школы за год
18:45Путин проводит встречу с главами государств СНГ – видео
18:45В центре Симферополя сделают "зеленые волны" для транспорта
18:16Залужный допустил отход ВСУ из Авдеевки
18:01Будут ли на Украине бунты из-за усиления мобилизации
17:35"Решает не инвалидность": Залужный поддержал мобилизацию калек в ВСУ
17:21На трассе возле Каховки дроны ВСУ атаковали машины: есть погибшие
17:07Новая сеть водоотведения появится в Старом городе Симферополя
16:48Отбой воздушной тревоги в Севастополе
16:45Потери ВСУ за сутки: 675 боевиков и иностранная техника
16:28В Севастополе воздушная тревога
16:17Жители Крыма все чаще оформляют "детские" банковские карты
15:56Почему растет заболеваемость корью среди взрослых в Крыму – мнение врача
Лента новостейМолния