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Какой будет погода в новогоднюю ночь и первую неделю 2024 года в Крыму - РИА Новости Крым, 31.12.2023
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Какой будет погода в новогоднюю ночь и первую неделю 2024 года в Крыму
Какой будет погода в новогоднюю ночь и первую неделю 2024 года в Крыму - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Какой будет погода в новогоднюю ночь и первую неделю 2024 года в Крыму
Новогодняя ночь и первый день нового года в Крыму будут теплыми, однако остальная неделя принесет на полуостров дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T09:11
2023-12-31T08:22
радио "спутник в крыму"
крым
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
крымская погода
новости крыма
зима
новый год 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Новогодняя ночь и первый день нового года в Крыму будут теплыми, однако остальная неделя принесет на полуостров дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В новогоднюю ночь ситуацию определит гребень антициклона: переменная облачность, без осадков, юго-восточный ветер 1-6 м/с. В Симферополе ночью +1…4, по Крыму от 0 до +5. В дневные часы в понедельник осадки также маловероятны, южный ветер 3-8 м/с, +9…12 в городе, +8..13 по Крыму", - прогнозирует Тишковец.Во вторник ситуация изменится, прольются кратковременные дожди, ночная температура +4…9, днем +5…10, ветер юго-западных румбов, 5-10 м/с. В среду будет так же дождливо, +2…7 в темное время суток, около +10 в дневные часы. В четверг тоже пасмурно, дождливо, юго-западный ветер 5-10 м/с, ночная температура +5…10, днем 7…12 градусов тепла. В пятницу погода улучшится, но все же не обойдется без локальных дождей.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего на Карадаге установили две новые метеостанцииАнатомия урагана в Крыму: что это былоВ Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века"
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РИА Новости Крым
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крым, евгений тишковец, центр погоды "фобос", крымская погода, новости крыма, зима, новый год 2024
Какой будет погода в новогоднюю ночь и первую неделю 2024 года в Крыму

Неделя в Крыму будет дождливой - ФОБОС

09:11 31.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовогодняя ярмарка в Севастополе
Новогодняя ярмарка в Севастополе - РИА Новости, 1920, 31.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Новогодняя ночь и первый день нового года в Крыму будут теплыми, однако остальная неделя принесет на полуостров дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
новогоднюю ночь ситуацию определит гребень антициклона: переменная облачность, без осадков, юго-восточный ветер 1-6 м/с. В Симферополе ночью +1…4, по Крыму от 0 до +5. В дневные часы в понедельник осадки также маловероятны, южный ветер 3-8 м/с, +9…12 в городе, +8..13 по Крыму", - прогнозирует Тишковец.
Во вторник ситуация изменится, прольются кратковременные дожди, ночная температура +4…9, днем +5…10, ветер юго-западных румбов, 5-10 м/с. В среду будет так же дождливо, +2…7 в темное время суток, около +10 в дневные часы. В четверг тоже пасмурно, дождливо, юго-западный ветер 5-10 м/с, ночная температура +5…10, днем 7…12 градусов тепла. В пятницу погода улучшится, но все же не обойдется без локальных дождей.
"Несмотря на осадки, температурный фон остается существенно выше нормы, и даже на горизонте не видно никаких намеков на то, чтобы зима хотя бы краем прошлась по Крыму. Снег не ожидается даже в горной части полуострова", - констатирует Тишковец.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымЕвгений ТишковецЦентр погоды "ФОБОС"Крымская погодаНовости КрымаЗимаНовый год 2024
 
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