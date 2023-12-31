https://crimea.ria.ru/20231231/kakoy-budet-pogoda-v-novogodnyuyu-noch-i-pervuyu-nedelyu-2024-goda-v-krymu-1133895959.html
Какой будет погода в новогоднюю ночь и первую неделю 2024 года в Крыму
Какой будет погода в новогоднюю ночь и первую неделю 2024 года в Крыму - РИА Новости Крым, 31.12.2023
Какой будет погода в новогоднюю ночь и первую неделю 2024 года в Крыму
Новогодняя ночь и первый день нового года в Крыму будут теплыми, однако остальная неделя принесет на полуостров дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 31.12.2023
2023-12-31T09:11
2023-12-31T09:11
2023-12-31T08:22
радио "спутник в крыму"
крым
евгений тишковец
центр погоды "фобос"
крымская погода
новости крыма
зима
новый год 2024
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133820801_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_31a1dd93fcc25c102591f93878808825.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Новогодняя ночь и первый день нового года в Крыму будут теплыми, однако остальная неделя принесет на полуостров дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В новогоднюю ночь ситуацию определит гребень антициклона: переменная облачность, без осадков, юго-восточный ветер 1-6 м/с. В Симферополе ночью +1…4, по Крыму от 0 до +5. В дневные часы в понедельник осадки также маловероятны, южный ветер 3-8 м/с, +9…12 в городе, +8..13 по Крыму", - прогнозирует Тишковец.Во вторник ситуация изменится, прольются кратковременные дожди, ночная температура +4…9, днем +5…10, ветер юго-западных румбов, 5-10 м/с. В среду будет так же дождливо, +2…7 в темное время суток, около +10 в дневные часы. В четверг тоже пасмурно, дождливо, юго-западный ветер 5-10 м/с, ночная температура +5…10, днем 7…12 градусов тепла. В пятницу погода улучшится, но все же не обойдется без локальных дождей.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего на Карадаге установили две новые метеостанцииАнатомия урагана в Крыму: что это былоВ Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века"
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1a/1133820801_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7bc594e834fb566dc132ae4c3d3a9347.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, евгений тишковец, центр погоды "фобос", крымская погода, новости крыма, зима, новый год 2024
Какой будет погода в новогоднюю ночь и первую неделю 2024 года в Крыму
Неделя в Крыму будет дождливой - ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым.
Новогодняя ночь и первый день нового года в Крыму будут теплыми, однако остальная неделя принесет на полуостров дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"В новогоднюю ночь ситуацию определит гребень антициклона: переменная облачность, без осадков, юго-восточный ветер 1-6 м/с. В Симферополе ночью +1…4, по Крыму от 0 до +5. В дневные часы в понедельник осадки также маловероятны, южный ветер 3-8 м/с, +9…12 в городе, +8..13 по Крыму", - прогнозирует Тишковец.
Во вторник ситуация изменится, прольются кратковременные дожди, ночная температура +4…9, днем +5…10, ветер юго-западных румбов, 5-10 м/с. В среду будет так же дождливо, +2…7 в темное время суток, около +10 в дневные часы. В четверг тоже пасмурно, дождливо, юго-западный ветер 5-10 м/с, ночная температура +5…10, днем 7…12 градусов тепла. В пятницу погода улучшится, но все же не обойдется без локальных дождей.
"Несмотря на осадки, температурный фон остается существенно выше нормы, и даже на горизонте не видно никаких намеков на то, чтобы зима хотя бы краем прошлась по Крыму. Снег не ожидается даже в горной части полуострова", - констатирует Тишковец.
Читайте также на РИА Новости Крым: