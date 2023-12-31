https://crimea.ria.ru/20231231/kakoy-budet-pogoda-v-novogodnyuyu-noch-i-pervuyu-nedelyu-2024-goda-v-krymu-1133895959.html

Какой будет погода в новогоднюю ночь и первую неделю 2024 года в Крыму

Какой будет погода в новогоднюю ночь и первую неделю 2024 года в Крыму - РИА Новости Крым, 31.12.2023

Какой будет погода в новогоднюю ночь и первую неделю 2024 года в Крыму

Новогодняя ночь и первый день нового года в Крыму будут теплыми, однако остальная неделя принесет на полуостров дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 31.12.2023

2023-12-31T09:11

2023-12-31T09:11

2023-12-31T08:22

радио "спутник в крыму"

крым

евгений тишковец

центр погоды "фобос"

крымская погода

новости крыма

зима

новый год 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 дек - РИА Новости Крым. Новогодняя ночь и первый день нового года в Крыму будут теплыми, однако остальная неделя принесет на полуостров дожди. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец."В новогоднюю ночь ситуацию определит гребень антициклона: переменная облачность, без осадков, юго-восточный ветер 1-6 м/с. В Симферополе ночью +1…4, по Крыму от 0 до +5. В дневные часы в понедельник осадки также маловероятны, южный ветер 3-8 м/с, +9…12 в городе, +8..13 по Крыму", - прогнозирует Тишковец.Во вторник ситуация изменится, прольются кратковременные дожди, ночная температура +4…9, днем +5…10, ветер юго-западных румбов, 5-10 м/с. В среду будет так же дождливо, +2…7 в темное время суток, около +10 в дневные часы. В четверг тоже пасмурно, дождливо, юго-западный ветер 5-10 м/с, ночная температура +5…10, днем 7…12 градусов тепла. В пятницу погода улучшится, но все же не обойдется без локальных дождей.Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего на Карадаге установили две новые метеостанцииАнатомия урагана в Крыму: что это былоВ Крыму одобрили 330 тысяч заявок на компенсацию из-за "шторма века"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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