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Севастополец стал лучшим водолазом МЧС России - РИА Новости Крым, 30.12.2023
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Севастополец стал лучшим водолазом МЧС России
Севастополец стал лучшим водолазом МЧС России - РИА Новости Крым, 30.12.2023
Севастополец стал лучшим водолазом МЧС России
Севастополец Олег Ляльков стал лучшим водолазом МЧС России в 2023 году, победив в соответствующей номинации фестиваля "Созвездие мужества". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.12.2023
2023-12-30T10:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Севастополец Олег Ляльков стал лучшим водолазом МЧС России в 2023 году, победив в соответствующей номинации фестиваля "Созвездие мужества". Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Уточняется, что за годы деятельности водолаз специализированного отряда ведомства провел под водой 3 800 часов. Наибольшая глубина, на которой спасателю пришлось работать – 57 метров."Нравится в МЧС то, что мы постоянно в движении: погружения, командировки, узнаем что-то новое, помогаем людям, спасаем людей", - сказал Олег Ляльков.В 2022 году лучшим водолазом МЧС России был признан водолаз-взрывник из Севастополя Денис Ефимов.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть тысяч боеприпасов: в Севастополе разминировали бухту ГильзоваяТайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадатьКогда подводные роботы заменят водолазов
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Севастополец стал лучшим водолазом МЧС России

Севастополец Олег Ляльков стал лучшим водолазом МЧС России в 2023 году

10:21 30.12.2023 (обновлено: 10:25 30.12.2023)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюЛучшим водолазом МЧС России в 2023 году стал севастополец Олег Ляльков.
Лучшим водолазом МЧС России в 2023 году стал севастополец Олег Ляльков.
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Севастополец Олег Ляльков стал лучшим водолазом МЧС России в 2023 году, победив в соответствующей номинации фестиваля "Созвездие мужества". Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.
Уточняется, что за годы деятельности водолаз специализированного отряда ведомства провел под водой 3 800 часов. Наибольшая глубина, на которой спасателю пришлось работать – 57 метров.
В июне 2017 года Ляльков участвовал в сложнейшей подводной операции по уничтожению магнитно-акустической донной мины немецкого производства времен Великой Отечественной. Боеприпас массой в одну тонну лежал на глубине 17 метров на входе в Севастопольскую бухту. За эти работы Олег Ляльков удостоен Ордена Мужества.
"Нравится в МЧС то, что мы постоянно в движении: погружения, командировки, узнаем что-то новое, помогаем людям, спасаем людей", - сказал Олег Ляльков.
В 2022 году лучшим водолазом МЧС России был признан водолаз-взрывник из Севастополя Денис Ефимов.
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