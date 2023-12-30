https://crimea.ria.ru/20231230/sevastopolets-stal-luchshim-vodolazom-mchs-rossii-1133914961.html

Севастополец стал лучшим водолазом МЧС России

Севастополец стал лучшим водолазом МЧС России - РИА Новости Крым, 30.12.2023

Севастополец стал лучшим водолазом МЧС России

Севастополец Олег Ляльков стал лучшим водолазом МЧС России в 2023 году, победив в соответствующей номинации фестиваля "Созвездие мужества". Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.12.2023

2023-12-30T10:21

2023-12-30T10:21

2023-12-30T10:25

севастополь

гу мчс россии по севастополю

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1e/1133914815_0:71:1280:791_1920x0_80_0_0_c090abd9428e6d3d19c7c0a5f90bf52f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек - РИА Новости Крым. Севастополец Олег Ляльков стал лучшим водолазом МЧС России в 2023 году, победив в соответствующей номинации фестиваля "Созвездие мужества". Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по городу.Уточняется, что за годы деятельности водолаз специализированного отряда ведомства провел под водой 3 800 часов. Наибольшая глубина, на которой спасателю пришлось работать – 57 метров."Нравится в МЧС то, что мы постоянно в движении: погружения, командировки, узнаем что-то новое, помогаем людям, спасаем людей", - сказал Олег Ляльков.В 2022 году лучшим водолазом МЧС России был признан водолаз-взрывник из Севастополя Денис Ефимов.Читайте также на РИА Новости Крым:Шесть тысяч боеприпасов: в Севастополе разминировали бухту ГильзоваяТайны затопленных кораблей в Севастополе: что поможет их разгадатьКогда подводные роботы заменят водолазов

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, гу мчс россии по севастополю, новости крыма, крым