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Шесть тысяч боеприпасов: в Севастополе разминировали бухту Гильзовая - РИА Новости Крым, 03.11.2023
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Шесть тысяч боеприпасов: в Севастополе разминировали бухту Гильзовая
Шесть тысяч боеприпасов: в Севастополе разминировали бухту Гильзовая - РИА Новости Крым, 03.11.2023
Шесть тысяч боеприпасов: в Севастополе разминировали бухту Гильзовая
Больше шести тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны извлекли сотрудники МЧС из акватории Черного моря в районе севастопольской бухты Гильзовая. Об РИА Новости Крым, 03.11.2023
2023-11-03T08:43
2023-11-03T08:53
севастополь
гу мчс россии по севастополю
черное море
великая отечественная война
крым в великой отечественной войне
история
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Больше шести тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны извлекли сотрудники МЧС из акватории Черного моря в районе севастопольской бухты Гильзовая. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.Уточняется, что очередной сезон работ по поиску и разминированию боеприпасов в севастопольской бухте, который стартовал в конце мая, завершен.Боеприпасы ликвидировали на спецполигоне. Если транспортировать их не представлялось возможным, снаряды взрывали на дне. В этот раз таким образом были уничтожены одна 50- и две 100-килограммовые авиабомбы."Работы по очистке от боеприпасов МЧС России ведет в акватории третий год. За все время удалось поднять и ликвидировать более 12,4 тысяч опасных находок", - говорится в сообщении.В 2024 году специалисты МЧС России вернутся к работам по разминированию акватории Черного моря.Ранее сообщалось о том, что за сутки со дна Черного моря у берегов Севастополя извлекли больше тысячи боеприпасов периода Великой Отечественной войныЧитайте также на РИА Новости Крым:Как с немецкими бомбами на Крым обрушилась войнаАвиабомбу обнаружили в Сакском районе КрымаВместо рыжиков – рыжие фугасы: особенности грибного сезона в Севастополе
севастополь
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РИА Новости Крым
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севастополь, гу мчс россии по севастополю, черное море, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне, история, утилизация взрывоопасных предметов в крыму, новости крыма
Шесть тысяч боеприпасов: в Севастополе разминировали бухту Гильзовая

МЧС: больше 6 тысяч боеприпасов подняли в Севастополе со дна моря в бухте Гильзовая с мая

08:43 03.11.2023 (обновлено: 08:53 03.11.2023)
 
© ГУ МЧС России по г.СевастополюВ Севастополе со дна моря в бухте Гильзовая подняты больше 6 тысяч боеприпасов
В Севастополе со дна моря в бухте Гильзовая подняты больше 6 тысяч боеприпасов
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя - РИА Новости Крым. Больше шести тысяч боеприпасов времен Великой Отечественной войны извлекли сотрудники МЧС из акватории Черного моря в районе севастопольской бухты Гильзовая. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Уточняется, что очередной сезон работ по поиску и разминированию боеприпасов в севастопольской бухте, который стартовал в конце мая, завершен.
© ГУ МЧС России по г.СевастополюВ Севастополе со дна моря в бухте Гильзовая подняты больше 6 тысяч боеприпасов
В Севастополе со дна моря в бухте Гильзовая подняты больше 6 тысяч боеприпасов
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
В Севастополе со дна моря в бухте Гильзовая подняты больше 6 тысяч боеприпасов

"За это время водолазы МЧС России достали порядка 6,1 тысяч взрывоопасных предметов: артиллерийские снаряды, минометные мины, ручные гранаты, взрыватели немецкого и советского производства. Для поиска столь внушительного арсенала специалисты Специализированного отряда совершили более 600 погружений и провели под водой более тысячи часов. За это время они обследовали более трех гектаров морского дна", - приводит пресс-служба слова главы МЧС России Александра Куренкова.

Боеприпасы ликвидировали на спецполигоне. Если транспортировать их не представлялось возможным, снаряды взрывали на дне. В этот раз таким образом были уничтожены одна 50- и две 100-килограммовые авиабомбы.
"Работы по очистке от боеприпасов МЧС России ведет в акватории третий год. За все время удалось поднять и ликвидировать более 12,4 тысяч опасных находок", - говорится в сообщении.
В 2024 году специалисты МЧС России вернутся к работам по разминированию акватории Черного моря.
© ГУ МЧС России по г.СевастополюВ Севастополе со дна моря в бухте Гильзовая подняты больше 6 тысяч боеприпасов
В Севастополе со дна моря в бухте Гильзовая подняты больше 6 тысяч боеприпасов
© ГУ МЧС России по г.Севастополю
В Севастополе со дна моря в бухте Гильзовая подняты больше 6 тысяч боеприпасов
Ранее сообщалось о том, что за сутки со дна Черного моря у берегов Севастополя извлекли больше тысячи боеприпасов периода Великой Отечественной войны
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СевастопольГУ МЧС России по СевастополюЧерное мореВеликая Отечественная войнаКрым в Великой Отечественной войнеИсторияУтилизация взрывоопасных предметов в КрымуНовости Крыма
 
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