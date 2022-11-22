https://crimea.ria.ru/20221122/vodolaz-vzryvnik-iz-sevastopolya-priznan-luchshim-v-mchs-rossii-1125501444.html

Водолаз-взрывник из Севастополя признан лучшим в МЧС России

Водолаз-взрывник из Севастополя признан лучшим в МЧС России - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Водолаз-взрывник из Севастополя признан лучшим в МЧС России

Севастополец Денис Ефимов признан лучшим водолазом МЧС России по итогам всероссийского фестиваля по тематике обеспечения безопасности и спасения людей... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T18:32

2022-11-22T18:32

2022-11-22T17:43

севастополь

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости. Севастополец Денис Ефимов признан лучшим водолазом МЧС России по итогам всероссийского фестиваля по тематике обеспечения безопасности и спасения людей "Созвездие мужества". Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Севастополю.Ефимов служит в отделении водолазно-спасательных работ аварийно-спасательной части спецотряда ГУ МЧС России по Севастополю. Водолазных квалификаций у него несколько: "водолаз 7 разряда", "водолаз-взрывник", "водолаз сварщик-резчик", "оператор барокамеры". Специалист выполняет работы на глубине до 75 метров.Только в этом году на его счету более 200 подводно-спусковых часов, в целом за водолазную практику их почти пять тысяч.В числе самых запомнившихся операций Ефимов отмечает работы на затопленном теплоходе "Жан Жорес" в Феодосии, разминирование бухты Гильзовой в Севастополе и пляжа в Новороссийске."Там делали новый пляж, и люди начали находить белый фосфор – из боеприпасов времен войны. Выехали на место, провели обследование, обнаружили и дальше работали", – вспоминает водолаз.В том же Новороссийске минувшим летом он участвовал в операции по обезвреживанию боеприпаса в одном из районов порта."Работы велись на глубинах 50-60 метров в непосредственной близости к нефтепроводу. Денис обнаружил взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны и идентифицировал его как глубоководный минный защитник ГМЗ-43, масса которого составила 826 килограммов", – рассказали в ведомстве.Ранее Денис Ефимов неоднократно был удостоен ведомственных знаков отличия МЧС России по итогам конкурса по водолазному многоборью "Глубина", который проходит в рамках "Армейских игр".Всероссийский фестиваль "Созвездие мужества" проводится ежегодно в три этапа. Итоги завершающего, федерального этапа традиционно подводятся в ноябре.

https://crimea.ria.ru/20221003/u-plyazha-v-novorossiyske-proveli-spetsoperatsiyu-po-unichtozheniyu-boepripasov-1124700560.html

https://crimea.ria.ru/20210301/Kanaty-flanets-akvatlon-kak-sorevnuyutsya-luchshie-vodolazy-Rossii-1119314589.html

севастополь

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севастополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)