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Массовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых
Массовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Массовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых
11 человек погибли, более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции, сообщили РИА Новости в муниципалитете Сакарьи, на территории которого... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T09:11
2023-12-28T09:11
2023-12-28T10:21
турция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. 11 человек погибли, более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции, сообщили РИА Новости в муниципалитете Сакарьи, на территории которого произошло ДТП.Ранее телеканал TRT Haber сообщил, что 10 человек погибли, более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции. По данным телеканала, среди погибших есть дети, пишет РИА Новости.Накануне два человека погибли в лобовом ДТП на Кубани.На прошлой неделе произошло ДТП на трассе Ростов – Ставрополь в Ростовской области. При столкновении пикапа с микроавтобусом погибли четыре человека, 14 пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний ребенок пострадал в ДТП под СимферополемЧетырехлетний ребенок пострадал в ДТП с тремя машинами в СевастополеВрезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе
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турция, дтп, в мире, происшествия
Массовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых
В ДТП на северо-западе Турции погибли 11 и ранены 57 человек
09:11 28.12.2023 (обновлено: 10:21 28.12.2023)