https://crimea.ria.ru/20231228/massovoe-dtp-v-turtsii-11-pogibshikh-i-desyatki-ranenykh-1133855817.html

Массовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых

Массовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Массовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых

11 человек погибли, более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции, сообщили РИА Новости в муниципалитете Сакарьи, на территории которого... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T09:11

2023-12-28T09:11

2023-12-28T10:21

турция

дтп

в мире

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. 11 человек погибли, более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции, сообщили РИА Новости в муниципалитете Сакарьи, на территории которого произошло ДТП.Ранее телеканал TRT Haber сообщил, что 10 человек погибли, более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции. По данным телеканала, среди погибших есть дети, пишет РИА Новости.Накануне два человека погибли в лобовом ДТП на Кубани.На прошлой неделе произошло ДТП на трассе Ростов – Ставрополь в Ростовской области. При столкновении пикапа с микроавтобусом погибли четыре человека, 14 пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний ребенок пострадал в ДТП под СимферополемЧетырехлетний ребенок пострадал в ДТП с тремя машинами в СевастополеВрезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе

турция

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

турция, дтп, в мире, происшествия