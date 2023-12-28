Рейтинг@Mail.ru
Массовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231228/massovoe-dtp-v-turtsii-11-pogibshikh-i-desyatki-ranenykh-1133855817.html
Массовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых
Массовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Массовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых
11 человек погибли, более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции, сообщили РИА Новости в муниципалитете Сакарьи, на территории которого... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T09:11
2023-12-28T10:21
турция
дтп
в мире
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133855866_0:71:1350:830_1920x0_80_0_0_1d9d2c9c30595368a54ee7d47418fc30.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. 11 человек погибли, более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции, сообщили РИА Новости в муниципалитете Сакарьи, на территории которого произошло ДТП.Ранее телеканал TRT Haber сообщил, что 10 человек погибли, более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции. По данным телеканала, среди погибших есть дети, пишет РИА Новости.Накануне два человека погибли в лобовом ДТП на Кубани.На прошлой неделе произошло ДТП на трассе Ростов – Ставрополь в Ростовской области. При столкновении пикапа с микроавтобусом погибли четыре человека, 14 пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Двухлетний ребенок пострадал в ДТП под СимферополемЧетырехлетний ребенок пострадал в ДТП с тремя машинами в СевастополеВрезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе
турция
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/1c/1133855866_75:0:1275:900_1920x0_80_0_0_9c7ec3996b73baf42d81da20cd3c6638.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
турция, дтп, в мире, происшествия
Массовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых

В ДТП на северо-западе Турции погибли 11 и ранены 57 человек

09:11 28.12.2023 (обновлено: 10:21 28.12.2023)
 
© РИА НовостиСкорая помощь в Турции
Скорая помощь в Турции - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. 11 человек погибли, более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции, сообщили РИА Новости в муниципалитете Сакарьи, на территории которого произошло ДТП.

"По нашим предварительным данным, авария произошла по причине сильного тумана. Погибших, по последним данным, 11 человек, ранены 57. Туристов, по предварительным данным, среди них нет. Но это предварительные данные", говорится в сообщении.

Ранее телеканал TRT Haber сообщил, что 10 человек погибли, более 50 получили ранения в результате цепной аварии в Турции. По данным телеканала, среди погибших есть дети, пишет РИА Новости.
Накануне два человека погибли в лобовом ДТП на Кубани.
На прошлой неделе произошло ДТП на трассе Ростов – Ставрополь в Ростовской области. При столкновении пикапа с микроавтобусом погибли четыре человека, 14 пострадали.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП под Симферополем
Четырехлетний ребенок пострадал в ДТП с тремя машинами в Севастополе
Врезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в Севастополе
 
ТурцияДТПВ миреПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:55В Крыму на маршруты вышли новогодние троллейбусы и автобусы
10:40С переводов до 30 миллионов рублей не будут брать комиссию – Центробанк
10:21По требованию прокуратуры семье с 6 детьми дали квартиру в Севастополе
10:06Грипп А подтвердился у детей из поезда Москва – Симферополь
10:02Работа Керченской паромной переправы – обстановка в четверг
09:48Где отключат свет в Симферополе в четверг: адреса
09:40В Севастополе на месте пустыря открыли сквер
09:32За освобождение Марьинки: 45 военных получили награды
09:11Массовое ДТП в Турции: 11 погибших и десятки раненых
08:38В Севастополе увеличат расходы на здравоохранение
08:03Куда пойти с ребенком: новогодние премьеры в крымских театрах
07:35Новогодний забег Феодосия-Коктебель проведут 1 января
07:00Зеленский по примеру Гитлера в Германии создает на Украине фольксштурм
06:29Ночью над Крымом сбиты беспилотники – Минобороны
06:01Как Крым укомплектован медицинскими кадрами на конец 2023 года - Минздрав
05:32С поезда Москва – Симферополь госпитализировали детей
00:48Атака БПЛА на Севастополь - в море сбили беспилотник
00:01Сухо и прохладно: прогноз погоды в Крыму на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 28 декабря
23:05Главное за день: 27 декабря
Лента новостейМолния