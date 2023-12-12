https://crimea.ria.ru/20231212/dvukhletniy-rebenok-postradal-dtp-pod-simferopolem-1133479594.html
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП под Симферополем
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП под Симферополем
Двухлетний ребенок пострадал в столкновении двух машин в Симферопольском районе Крыма, по факту аварии началась прокурорская проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T11:19
2023-12-12T11:19
2023-12-12T13:34
ситуация на дорогах крыма
крым
симферопольский район
прокуратура республики крым
мвд по республике крым
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0c/1133479107_0:118:1280:838_1920x0_80_0_0_dea4a9c8a11bcdb136985e58a6782968.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок пострадал в столкновении двух машин в Симферопольском районе Крыма, по факту аварии началась прокурорская проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Авария произошла 11 декабря на автодороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта.Как уточнили в республиканском МВД, за рулем Mazda находился 38-летий водитель, вторым авто управлял 65-летний мужчина. Взрослые в результате аварии не пострадали, ребенка с полученными травмами госпитализировали в больницу.Сейчас по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Процесс контролирует прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Врезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в СевастополеДва грузовика столкнулись с легковушкой: есть пострадавшиеТри человека пострадали в аварии с полицейской машиной в Симферополе
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0c/1133479107_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_92fc4895efcc52c35dc44e6f89b3d030.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферопольский район, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, общество, новости крыма
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП под Симферополем
Двухлетний ребенок пострадал в столкновении двух иномарок под Симферополем
11:19 12.12.2023 (обновлено: 13:34 12.12.2023)