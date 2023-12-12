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Двухлетний ребенок пострадал в ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 12.12.2023
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Двухлетний ребенок пострадал в ДТП под Симферополем
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП под Симферополем - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Двухлетний ребенок пострадал в ДТП под Симферополем
Двухлетний ребенок пострадал в столкновении двух машин в Симферопольском районе Крыма, по факту аварии началась прокурорская проверка, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 12.12.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок пострадал в столкновении двух машин в Симферопольском районе Крыма, по факту аварии началась прокурорская проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.Авария произошла 11 декабря на автодороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта.Как уточнили в республиканском МВД, за рулем Mazda находился 38-летий водитель, вторым авто управлял 65-летний мужчина. Взрослые в результате аварии не пострадали, ребенка с полученными травмами госпитализировали в больницу.Сейчас по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Процесс контролирует прокуратура.Читайте также на РИА Новости Крым:Врезался в столб: ребенок и двое взрослых пострадали в ДТП в СевастополеДва грузовика столкнулись с легковушкой: есть пострадавшиеТри человека пострадали в аварии с полицейской машиной в Симферополе
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Двухлетний ребенок пострадал в ДТП под Симферополем

Двухлетний ребенок пострадал в столкновении двух иномарок под Симферополем

11:19 12.12.2023 (обновлено: 13:34 12.12.2023)
 
© МВД по Республике КрымДТП в Симферопольском районе, в котором пострадал ребенок
ДТП в Симферопольском районе, в котором пострадал ребенок
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Двухлетний ребенок пострадал в столкновении двух машин в Симферопольском районе Крыма, по факту аварии началась прокурорская проверка, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.
Авария произошла 11 декабря на автодороге граница с Херсонской областью – Симферополь – Алушта – Ялта.

"Водитель автомобиля Mazda 3, двигаясь вблизи села Солнечное Симферопольского района, совершил столкновение с автомобилем SsangYong. В результате ДТП пострадал малолетний пассажир 2021 года рождения, находящийся в автомобиле Mazda", - сказано в сообщении.

Как уточнили в республиканском МВД, за рулем Mazda находился 38-летий водитель, вторым авто управлял 65-летний мужчина. Взрослые в результате аварии не пострадали, ребенка с полученными травмами госпитализировали в больницу.
Сейчас по факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются. Процесс контролирует прокуратура.
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