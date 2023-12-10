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Два грузовика столкнулись с легковушкой: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 10.12.2023
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Два грузовика столкнулись с легковушкой: есть пострадавшие
Два грузовика столкнулись с легковушкой: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 10.12.2023
Два грузовика столкнулись с легковушкой: есть пострадавшие
В ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля в Абинском в районе Краснодарского края пострадали водители. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РИА Новости Крым, 10.12.2023
2023-12-10T13:03
2023-12-10T13:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля в Абинском в районе Краснодарского края пострадали водители. Об этом сообщает официальный Telegram-канал полиции Кубани.В результате ДТП пострадали водители грузовых транспортных средств, получив телесные повреждения различной степени тяжести, уточнили в ведомстве.В Севастополе утром в воскресенье авто врезалось столб: водитель и пассажиры получили травмы.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека пострадали в аварии с полицейской машиной в СимферополеВ Крыму водитель осужден за смертельный выезд на "встречку"Погиб на месте: мотоциклист на встречке столкнулся с легковушкой
https://crimea.ria.ru/20231206/kamaz-vytolknul-avtobus-pod-vstrechnyy-gruzovik-pyatero-pogibshikh-1133358131.html
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РИА Новости Крым
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дтп, краснодарский край, новости, кубань, транспорт
Два грузовика столкнулись с легковушкой: есть пострадавшие

В ДТП на Кубани столкнулись два грузовика и легковушка, пострадали водители

13:03 10.12.2023
 
© 23 МВДДТП в Абинском районе
ДТП в Абинском районе
© 23 МВД
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля в Абинском в районе Краснодарского края пострадали водители. Об этом сообщает официальный Telegram-канал полиции Кубани.

"Сегодня в Абинском районе на автодороге А-146 произошло ДТП. Предварительно водитель грузового автомобиля МАN с полуприцепом допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Hyundai. Затем автомобиль МАN продолжил движение по встречной полосе, где допустил столкновение с другим грузовым авто МАN", – сказано в сообщении.

В результате ДТП пострадали водители грузовых транспортных средств, получив телесные повреждения различной степени тяжести, уточнили в ведомстве.
© 23 МВДДТП в Абинском районе
ДТП в Абинском районе
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ДТП в Абинском районе
© 23 МВД
© 23 МВДДТП в Абинском районе
ДТП в Абинском районе
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ДТП в Абинском районе
© 23 МВД
© 23 МВДДТП в Абинском районе
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© 23 МВД
© 23 МВДДТП в Абинском районе
ДТП в Абинском районе
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ДТП в Абинском районе
© 23 МВД
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© 23 МВД
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ДТП в Абинском районе
© 23 МВД
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ДТП в Абинском районе
© 23 МВД
4 из 4
ДТП в Абинском районе
© 23 МВД

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