Два грузовика столкнулись с легковушкой: есть пострадавшие
В ДТП на Кубани столкнулись два грузовика и легковушка, пострадали водители
© 23 МВДДТП в Абинском районе
© 23 МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля в Абинском в районе Краснодарского края пострадали водители. Об этом сообщает официальный Telegram-канал полиции Кубани.
"Сегодня в Абинском районе на автодороге А-146 произошло ДТП. Предварительно водитель грузового автомобиля МАN с полуприцепом допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Hyundai. Затем автомобиль МАN продолжил движение по встречной полосе, где допустил столкновение с другим грузовым авто МАN", – сказано в сообщении.
В результате ДТП пострадали водители грузовых транспортных средств, получив телесные повреждения различной степени тяжести, уточнили в ведомстве.
© 23 МВДДТП в Абинском районе
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ДТП в Абинском районе
© 23 МВД
© 23 МВДДТП в Абинском районе
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ДТП в Абинском районе
© 23 МВД
© 23 МВДДТП в Абинском районе
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ДТП в Абинском районе
© 23 МВД
© 23 МВДДТП в Абинском районе
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ДТП в Абинском районе
© 23 МВД
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ДТП в Абинском районе
© 23 МВД
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ДТП в Абинском районе
© 23 МВД
3 из 4
ДТП в Абинском районе
© 23 МВД
4 из 4
ДТП в Абинском районе
© 23 МВД
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