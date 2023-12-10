https://crimea.ria.ru/20231210/dva-gruzovika-stolknulis-s-legkovushkoy-est-postradavshie-1133433113.html

Два грузовика столкнулись с легковушкой: есть пострадавшие

Два грузовика столкнулись с легковушкой: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 10.12.2023

Два грузовика столкнулись с легковушкой: есть пострадавшие

В ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля в Абинском в районе Краснодарского края пострадали водители. Об этом сообщает официальный Telegram-канал РИА Новости Крым, 10.12.2023

2023-12-10T13:03

2023-12-10T13:03

2023-12-10T13:03

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краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 дек - РИА Новости Крым. В ДТП с участием двух грузовиков и легкового автомобиля в Абинском в районе Краснодарского края пострадали водители. Об этом сообщает официальный Telegram-канал полиции Кубани.В результате ДТП пострадали водители грузовых транспортных средств, получив телесные повреждения различной степени тяжести, уточнили в ведомстве.В Севастополе утром в воскресенье авто врезалось столб: водитель и пассажиры получили травмы.Читайте также на РИА Новости Крым:Три человека пострадали в аварии с полицейской машиной в СимферополеВ Крыму водитель осужден за смертельный выезд на "встречку"Погиб на месте: мотоциклист на встречке столкнулся с легковушкой

https://crimea.ria.ru/20231206/kamaz-vytolknul-avtobus-pod-vstrechnyy-gruzovik-pyatero-pogibshikh-1133358131.html

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, краснодарский край, новости, кубань, транспорт