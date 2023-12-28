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Как будут работать пригородные ж/д-кассы Крыма в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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Как будут работать пригородные ж/д-кассы Крыма в новогодние праздники
Как будут работать пригородные ж/д-кассы Крыма в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Как будут работать пригородные ж/д-кассы Крыма в новогодние праздники
В период новогодних праздников некоторые пригородные железнодорожные кассы в Крыму будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымские железные... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T16:58
2023-12-28T16:58
билеты
российские железные дороги (ржд)
железные дороги крыма
юппк "южная пригородная пассажирская компания"
новый год 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В период новогодних праздников некоторые пригородные железнодорожные кассы в Крыму будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымские железные дороги".По данным пресс-службы, 1 января купить билет на пригородные поезда будет нельзя на станциях Красноперекопск, Бахчисарай, Нижнегорская, Кировская, Краснофлотская, Армянск.Станции Азовская и Багерово будут закрыты 1 и 7 января, Почтовая – с 1 по 8 января.Пассажирам, планирующим приобретать в кассах ЮППК билеты на поезда дальнего следования, рекомендуют сделать это заранее.С 1 января в Крыму подорожают билеты на электрички по некоторым пригородным направлениям. Так, например, стоимость проезда от станции Симферополь до станции Евпатория – 158 рублей. Ранее проезд стоил 127,98 рублей. От станции Анапа до станции Керчь-Южная цена поездки составит 530 рублей вместо 488,60 рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Новые железнодорожные пути и платформы построят в КрымуЖелезные рекорды: крымские поезда перевезли 9,4 млн пассажировПригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание
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билеты, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", новый год 2024, транспорт, крым
Как будут работать пригородные ж/д-кассы Крыма в новогодние праздники

Девять пригородных железнодорожных касс Крыма меняют график работы на праздники

16:58 28.12.2023
 
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Вокзал Евпатории
Вокзал Евпатории
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В период новогодних праздников некоторые пригородные железнодорожные кассы в Крыму будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымские железные дороги".
По данным пресс-службы, 1 января купить билет на пригородные поезда будет нельзя на станциях Красноперекопск, Бахчисарай, Нижнегорская, Кировская, Краснофлотская, Армянск.
Станции Азовская и Багерово будут закрыты 1 и 7 января, Почтовая – с 1 по 8 января.
"Билеты на пригородные поезда можно приобрести у разъездных билетных кассиров в поезде - комиссионный сбор в дни закрытия касс взиматься не будет, а также на сайте ug-ppk.ru и в мобильном приложении "В путь – билеты на электрички", - уточнили на предприятии.
Пассажирам, планирующим приобретать в кассах ЮППК билеты на поезда дальнего следования, рекомендуют сделать это заранее.
С 1 января в Крыму подорожают билеты на электрички по некоторым пригородным направлениям. Так, например, стоимость проезда от станции Симферополь до станции Евпатория – 158 рублей. Ранее проезд стоил 127,98 рублей. От станции Анапа до станции Керчь-Южная цена поездки составит 530 рублей вместо 488,60 рублей.
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БилетыРоссийские железные дороги (РЖД)Железные дороги КрымаЮППК "Южная пригородная пассажирская компания"Новый год 2024ТранспортКрым
 
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