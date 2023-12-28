https://crimea.ria.ru/20231228/kak-budut-rabotat-prigorodnye-zhd-kassy-kryma-v-novogodnie-prazdniki-1133882396.html

Как будут работать пригородные ж/д-кассы Крыма в новогодние праздники

Как будут работать пригородные ж/д-кассы Крыма в новогодние праздники - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Как будут работать пригородные ж/д-кассы Крыма в новогодние праздники

В период новогодних праздников некоторые пригородные железнодорожные кассы в Крыму будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымские железные... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T16:58

2023-12-28T16:58

2023-12-28T16:58

билеты

российские железные дороги (ржд)

железные дороги крыма

юппк "южная пригородная пассажирская компания"

новый год 2024

транспорт

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/17/1127167055_0:70:1281:790_1920x0_80_0_0_9e06d59bbbb7aaef25da039407fd1ebf.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. В период новогодних праздников некоторые пригородные железнодорожные кассы в Крыму будут закрыты. Об этом сообщает пресс-служба компании "Крымские железные дороги".По данным пресс-службы, 1 января купить билет на пригородные поезда будет нельзя на станциях Красноперекопск, Бахчисарай, Нижнегорская, Кировская, Краснофлотская, Армянск.Станции Азовская и Багерово будут закрыты 1 и 7 января, Почтовая – с 1 по 8 января.Пассажирам, планирующим приобретать в кассах ЮППК билеты на поезда дальнего следования, рекомендуют сделать это заранее.С 1 января в Крыму подорожают билеты на электрички по некоторым пригородным направлениям. Так, например, стоимость проезда от станции Симферополь до станции Евпатория – 158 рублей. Ранее проезд стоил 127,98 рублей. От станции Анапа до станции Керчь-Южная цена поездки составит 530 рублей вместо 488,60 рублей. Читайте также на РИА Новости Крым:Новые железнодорожные пути и платформы построят в КрымуЖелезные рекорды: крымские поезда перевезли 9,4 млн пассажировПригородные поезда в Крыму переходят на зимнее расписание

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

билеты, российские железные дороги (ржд), железные дороги крыма, юппк "южная пригородная пассажирская компания", новый год 2024, транспорт, крым