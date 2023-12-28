https://crimea.ria.ru/20231228/chislo-zabolevshikh-v-poezde-moskva--simferopol-detey-vyroslo-1133878624.html

Число заболевших в поезде Москва – Симферополь детей выросло

Число заболевших в поезде Москва – Симферополь детей выросло - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Число заболевших в поезде Москва – Симферополь детей выросло

Число заболевших в поезде Москва – Симферополь детей выросло до 10, их состояние стабильное. Об этом сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T15:37

2023-12-28T15:37

2023-12-28T15:40

роспотребнадзор

российские железные дороги (ржд)

крымская железная дорога (кжд)

херсонская область

артыш сат

минздрав рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Число заболевших в поезде Москва – Симферополь детей выросло до 10, их состояние стабильное. Об этом сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.Накануне вечером у нескольких детей из Херсонской области, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом №162 "Таврия" (Москва – Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура. В Тамбовской области прибывшая к составу бригада медиков и сотрудников Роспотребнадзора обследовала ребят и направила 10 из них в Тамбовскую детскую клиническую больницу. Нескольким детям понадобилась госпитализация.Ситуация находится под личным контролем губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.Он уточнил, что в Херсонской области детей будет встречать бригада медиков – при необходимости они будут госпитализированы в лечебные организации региона.Как сообщал Роспотребнадзор, у всех госпитализированных из поезда Москва-Симферополь детей выявили грипп А.Читайте также на РИА Новости Крым:С поезда Москва – Симферополь госпитализировали детейЗаболевшие дети из поезда Москва – Симферополь приехали с ХерсонщиныГрипп А подтвердили у 61 ребенка из поезда Тюмень - Адлер

херсонская область

москва

симферополь

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