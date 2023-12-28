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Число заболевших в поезде Москва – Симферополь детей выросло
Число заболевших в поезде Москва – Симферополь детей выросло - РИА Новости Крым, 28.12.2023
Число заболевших в поезде Москва – Симферополь детей выросло
Число заболевших в поезде Москва – Симферополь детей выросло до 10, их состояние стабильное. Об этом сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш... РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T15:37
2023-12-28T15:37
2023-12-28T15:40
роспотребнадзор
российские железные дороги (ржд)
крымская железная дорога (кжд)
херсонская область
артыш сат
минздрав рф
москва
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Число заболевших в поезде Москва – Симферополь детей выросло до 10, их состояние стабильное. Об этом сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.Накануне вечером у нескольких детей из Херсонской области, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом №162 "Таврия" (Москва – Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура. В Тамбовской области прибывшая к составу бригада медиков и сотрудников Роспотребнадзора обследовала ребят и направила 10 из них в Тамбовскую детскую клиническую больницу. Нескольким детям понадобилась госпитализация.Ситуация находится под личным контролем губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.Он уточнил, что в Херсонской области детей будет встречать бригада медиков – при необходимости они будут госпитализированы в лечебные организации региона.Как сообщал Роспотребнадзор, у всех госпитализированных из поезда Москва-Симферополь детей выявили грипп А.Читайте также на РИА Новости Крым:С поезда Москва – Симферополь госпитализировали детейЗаболевшие дети из поезда Москва – Симферополь приехали с ХерсонщиныГрипп А подтвердили у 61 ребенка из поезда Тюмень - Адлер
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роспотребнадзор, российские железные дороги (ржд), крымская железная дорога (кжд), херсонская область, артыш сат, минздрав рф, москва, симферополь, поезд, железная дорога, грипп
Число заболевших в поезде Москва – Симферополь детей выросло
Число заболевших в поезде Москва-Симферополь детей выросло до 10 – минздрав
15:37 28.12.2023 (обновлено: 15:40 28.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек - РИА Новости Крым. Число заболевших в поезде Москва – Симферополь детей выросло до 10, их состояние стабильное. Об этом сообщил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.
Накануне вечером у нескольких детей из Херсонской области, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом №162 "Таврия" (Москва – Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура. В Тамбовской области прибывшая к составу бригада медиков и сотрудников Роспотребнадзора обследовала ребят и направила 10 из них в Тамбовскую детскую клиническую больницу. Нескольким детям понадобилась госпитализация.
"Вчера восемь детей из Херсонской области с признаками ОРВИ и повышенной температурой были сняты с поезда и госпитализированы в Тамбовскую детскую клиническую больницу. По состоянию на 14:00 еще двое детей доставлены в медучреждение Воронежской области", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ситуация находится под личным контролем губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
"Состояние детей стабильное – им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Мы находимся на связи с коллегами из Тамбова и Воронежской области. Пристальное внимание сложившейся ситуации уделяет и Минздрав России", – подчеркнул министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.
Он уточнил, что в Херсонской области детей будет встречать бригада медиков – при необходимости они будут госпитализированы в лечебные организации региона.
Как сообщал Роспотребнадзор, у всех госпитализированных из поезда Москва-Симферополь детей выявили грипп А.
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