https://crimea.ria.ru/20231228/zabolevshie-deti-iz-poezda-moskva--simferopol-priekhali-iz-khersonschiny-1133869493.html

Заболевшие дети из поезда Москва – Симферополь приехали из Херсонщины

Заболевшие дети из поезда Москва – Симферополь приехали из Херсонщины - РИА Новости Крым, 28.12.2023

Заболевшие дети из поезда Москва – Симферополь приехали из Херсонщины

Дети, снятые с поезда Москва – Симферополь и госпитализированные с признаками ОРВИ, приехали на экскурсию из Херсонской области. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T11:44

2023-12-28T11:44

2023-12-28T12:08

поезд

новости

херсонская область

дети

происшествия

грипп

максим егоров

тамбовская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Дети, снятые с поезда Москва – Симферополь и госпитализированные с признаками ОРВИ, приехали на экскурсию из Херсонской области. Об этом сообщил губернатор Тамбовской области Максим Егоров."Вчера вечером и.о. министра здравоохранения Тамбовской области Алексей Овчинников доложил, что в поезде №162 Москва – Симферополь "Большая перемена", который проходит через Тамбовскую область, находятся дети из Херсонской области с признаками ОРВИ и высокой температурой. Тревожные симптомы были замечены в одном из регионов по пути следования, но все дети продолжили путь", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.На станцию Мичуринск-Уральский для осмотра детей прибыли 10 педиатрических бригад из различных медицинских учреждений области. Они обследовали и взяли анализы у 251 ребенка и 47 сопровождающих. Для этого пришлось задержать поезд более чем на три часа, уточнил Егоров.После выздоровления ребят доставят до места назначения, добавил губернатор.Накануне вечером у нескольких детей, следовавших в составе организованной группы из Москвы в Джанкой поездом №162 "Таврия" (Москва – Симферополь), были выявлены признаки ОРВИ и повышенная температура. На станции Мичуринск-Уральский (Тамбовская область – ред.) в состав прибыла бригада медиков и сотрудники Роспотребнадзора. После осмотра группы было решено направить для дополнительного обследования 10 детей в Тамбовскую детскую клиническую больницу.По информации Роспотребнадзора, после осмотра было принято решение семь детей госпитализировать в местную больницу. У всех них выявили грипп А.Читайте также на РИА Новости Крым:Роспотребнадзор выявил нарушения в крымском лагере, где отравились детиВ минздраве Крыма рассказали о состоянии детей из лагеря в ЕвпаторииГрипп А подтвердили у 61 ребенка из поезда Тюмень - Адлер

херсонская область

тамбовская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

поезд, новости, херсонская область, дети, происшествия, грипп, максим егоров, тамбовская область