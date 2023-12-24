Рейтинг@Mail.ru
Грипп А подтвердили у 61 ребенка из поезда Тюмень - Адлер - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231224/gripp-a-podtverdili-u-61-rebenka-iz-poezda-tyumen---adler-1133768079.html
Грипп А подтвердили у 61 ребенка из поезда Тюмень - Адлер
Грипп А подтвердили у 61 ребенка из поезда Тюмень - Адлер - РИА Новости Крым, 24.12.2023
Грипп А подтвердили у 61 ребенка из поезда Тюмень - Адлер
У 61 ребенка, следовавшего в поезде Тюмень - Адлер, подтвержден Грипп А. Еще у 39 проявились признаки ОРВИ. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия РИА Новости Крым, 24.12.2023
2023-12-24T16:17
2023-12-24T16:18
чп с детьми в поезде тюмень-адлер
дети
здравоохранение в россии
новости
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/14/1126497322_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_42c9df315289f7907b9abb6e2b34395a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. У 61 ребенка, следовавшего в поезде Тюмень - Адлер, подтвержден Грипп А. Еще у 39 проявились признаки ОРВИ. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Одна уточнила, что двенадцать детей 23 декабря были переданы законным представителям, так как отказались от дальнейшего наблюдения и лечения в условиях стационара. У шести детей выявлен грипп А, у пятых - ОРЗ, один ребенок здоров.В ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Медики выявили у госпитализированных грипп А.Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено делоВ Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень – Адлер
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/01/14/1126497322_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_30d9677a15f93e811e1ea5a67ae7cc10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
чп с детьми в поезде тюмень-адлер, дети, здравоохранение в россии, новости, россия
Грипп А подтвердили у 61 ребенка из поезда Тюмень - Адлер

Грипп А подтвердили у 61 ребенка из поезда Тюмень - Адлер - минздрав ЛНР

16:17 24.12.2023 (обновлено: 16:18 24.12.2023)
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкУченый в лаборатории. Архивное фото
Ученый в лаборатории. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 24.12.2023
© РИА Новости . Максим Захаров
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. У 61 ребенка, следовавшего в поезде Тюмень - Адлер, подтвержден Грипп А. Еще у 39 проявились признаки ОРВИ. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.
"По информации, полученной от минздрава Саратовской области, на сегодняшнее утро из числа находящихся 111 наших детей из Краснодонского района заболевших 89, из них у 55 детей выставлен диагноз - грипп А, у 34 детей диагностирована острая респираторная вирусная инфекция. У всех заболевших состояние удовлетворительное. Остальные дети и 10 сопровождающих лиц здоровы, у одного сопровождающего обнаружена РНК вируса гриппа А", - написала она в Telegram-канале .
Одна уточнила, что двенадцать детей 23 декабря были переданы законным представителям, так как отказались от дальнейшего наблюдения и лечения в условиях стационара. У шести детей выявлен грипп А, у пятых - ОРЗ, один ребенок здоров.
В ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Медики выявили у госпитализированных грипп А.
Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области
12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено дело
В Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень – Адлер
 
ЧП с детьми в поезде Тюмень-АдлердетиЗдравоохранение в РоссииНовостиРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Размер единого пособия на детей в Крыму вырастет в 2024 году
17:30На Украине закончились добровольцы
17:08В монастыре советуют: что приготовить верующим на Новый год и Рождество
16:29Часть Ялты осталась без газа: список адресов
16:17Грипп А подтвердили у 61 ребенка из поезда Тюмень - Адлер
15:37Проезд на плато горы Ай-Петри со стороны Бахчисарая закрыт
15:08В России научились выращивать полезных клещей-энтомофагов
14:21ВСУ несут потери: 750 боевиков, склад боеприпасов и иностранная техника
13:46Четыре украинских самолета сбили российские военные в зоне СВО
13:14ВС России поразили ЗРК из Норвегии и Франции в Хмельницкой области
12:35ВСУ обстреливают Брянскую область из минометов и танка - ранен мужчина
12:03Десятки тысяч абонентов ЛНР и ДНР остаются без света из-за непогоды
11:55Один человек погиб в результате падения дерева в Сочи - прокуратура
11:09Краснодарский край под ударом стихии: что происходит в Сочи
10:34Волны высотой в 6 метров обрушатся на Туапсе
10:34Следком РФ возбудил дело по факту госпитализации детей из лагеря в Крыму
10:09Люди под обломками: 15 лет трагедии в Евпатории
09:44Истерика слабеющего гегемона: США утратили лидерство - Володин
09:34Снегопад в Крыму: за ночь расчищено почти 2800 км дорог
09:13Шторм в Сочи: более 80 поваленных деревьев и поврежденные крыши домов
Лента новостейМолния