https://crimea.ria.ru/20231224/gripp-a-podtverdili-u-61-rebenka-iz-poezda-tyumen---adler-1133768079.html

Грипп А подтвердили у 61 ребенка из поезда Тюмень - Адлер

Грипп А подтвердили у 61 ребенка из поезда Тюмень - Адлер - РИА Новости Крым, 24.12.2023

Грипп А подтвердили у 61 ребенка из поезда Тюмень - Адлер

У 61 ребенка, следовавшего в поезде Тюмень - Адлер, подтвержден Грипп А. Еще у 39 проявились признаки ОРВИ. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия РИА Новости Крым, 24.12.2023

2023-12-24T16:17

2023-12-24T16:17

2023-12-24T16:18

чп с детьми в поезде тюмень-адлер

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. У 61 ребенка, следовавшего в поезде Тюмень - Адлер, подтвержден Грипп А. Еще у 39 проявились признаки ОРВИ. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.Одна уточнила, что двенадцать детей 23 декабря были переданы законным представителям, так как отказались от дальнейшего наблюдения и лечения в условиях стационара. У шести детей выявлен грипп А, у пятых - ОРЗ, один ребенок здоров.В ночь на четверг организованную группу из 125 детей, которая возвращалась из лагеря через Саратовскую область, сняли с поезда Тюмень - Адлер и отправили в инфекционную больницу. У них повысилась температура. Медики выявили у госпитализированных грипп А.Позже стало известно, что 12-летняя девочка скончалась. По факту смерти подростка возбуждено уголовное дело.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 100 детей госпитализированы с поезда в Саратовской области12-летняя девочка умерла в поезде Тюмень – Адлер: возбуждено делоВ Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень – Адлер

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чп с детьми в поезде тюмень-адлер, дети, здравоохранение в россии, новости, россия