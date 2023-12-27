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Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные
Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные
В очереди на досмотр на Крымский мост со стороны Керчи стоят 130 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T13:19
2023-12-27T13:24
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В очереди на досмотр на Крымский мост со стороны Керчи стоят 130 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Проезд по сухопутному коридору можно осуществлять круглосуточно. Переправа же перевозит грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, она работает в светлое время суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправаРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинКогда откроют аэропорт Симферополя – власти Крыма
крымский мост
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4.7
96
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крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные

В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 130 автомобилей

13:19 27.12.2023 (обновлено: 13:24 27.12.2023)
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В очереди на досмотр на Крымский мост со стороны Керчи стоят 130 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 13:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 130 транспортных средств", – говорится в сообщении.

Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.
Проезд по сухопутному коридору можно осуществлять круглосуточно. Переправа же перевозит грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, она работает в светлое время суток.
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