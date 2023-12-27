https://crimea.ria.ru/20231227/ochered-na-krymskiy-most-rastet-operativnye-dannye-1133839755.html

Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные

Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные

В очереди на досмотр на Крымский мост со стороны Керчи стоят 130 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T13:19

2023-12-27T13:19

2023-12-27T13:24

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

логистика

транспорт

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В очереди на досмотр на Крымский мост со стороны Керчи стоят 130 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Проезд по сухопутному коридору можно осуществлять круглосуточно. Переправа же перевозит грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, она работает в светлое время суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправаРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинКогда откроют аэропорт Симферополя – власти Крыма

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крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край