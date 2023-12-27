https://crimea.ria.ru/20231227/ochered-na-krymskiy-most-rastet-operativnye-dannye-1133839755.html
Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные
Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные
В очереди на досмотр на Крымский мост со стороны Керчи стоят 130 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T13:19
2023-12-27T13:19
2023-12-27T13:24
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
логистика
транспорт
крым
керчь
тамань
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_2908c55d7d39c1a41b5c82711e8afa1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В очереди на досмотр на Крымский мост со стороны Керчи стоят 130 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезжать по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно можно через Керченскую паромную переправу и по альтернативному сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км, ориентировочное время в пути – семь часов.Проезд по сухопутному коридору можно осуществлять круглосуточно. Переправа же перевозит грузовики с товарами первой необходимости и другими срочными грузами, она работает в светлое время суток.Читайте также на РИА Новости Крым:Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправаРемонт сухопутного коридора в Крым завершен – ХуснуллинКогда откроют аэропорт Симферополя – власти Крыма
крымский мост
крым
керчь
тамань
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_438:0:1226:591_1920x0_80_0_0_afc4f9b52fa6b75101cd32dde6d1df6a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, логистика, транспорт, крым, керчь, тамань, краснодарский край
Очередь на Крымский мост растет: оперативные данные
В очереди на Крымский мост со стороны Керчи стоят 130 автомобилей
13:19 27.12.2023 (обновлено: 13:24 27.12.2023)