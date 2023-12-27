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Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа
Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Вводится штормовое предупреждение в связи с ожидающимся во второй половине дня ветром 12-17 м/сек. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-12-27T09:44
2023-12-27T09:44
2023-12-27T09:52
керченская паромная переправа
росморречфлот
керченский пролив
штормовое предупреждение
ситуация на керченской переправе
морской транспорт
погода в крыму
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В Керченском проливе вводится штормовое предупреждение в связи с ожидающимся во второй половине дня ветром 12-17 м/сек, добавили в ведомстве.Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 27 декабря 2023 года перевезено 415 899 пассажиров и 239 000 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнен 6 961 рейс, в том числе 12 за последние сутки.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Холодный фронт принесет в Крым небольшие дождиВ крымских электричках подорожают билеты: направления и цены
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керченская паромная переправа, росморречфлот, керченский пролив, штормовое предупреждение, ситуация на керченской переправе, морской транспорт, погода в крыму, инфографика
Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа
Керченская паромная переправа 27 декабря работает по фактической погоде
09:44 27.12.2023 (обновлено: 09:52 27.12.2023)
Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Вводится штормовое предупреждение в связи с ожидающимся во второй половине дня ветром 12-17 м/сек. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
"Согласно прогнозу Росгидромета, в среду 27 декабря, ветер юго-западный 6-11 м/сек, порывы до 14 м/сек, со второй половины дня 12-17 м/сек, временами дождь, местами дымка, видимость хорошая, в явлениях 2-4 км, высота волн 0,5 – 1,0 м, температура воздуха +10…+12 градусов, температура воды в море +7…+8 градусов", – сказано в сообщении.
В Керченском проливе вводится штормовое предупреждение в связи с ожидающимся во второй половине дня ветром 12-17 м/сек, добавили в ведомстве.
Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 27 декабря 2023 года перевезено 415 899 пассажиров и 239 000 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнен 6 961 рейс, в том числе 12 за последние сутки.
В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.
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