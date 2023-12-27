https://crimea.ria.ru/20231227/shtormovoe-preduprezhdenie-v-kerchenskom-prolive-kak-rabotaet-pereprava-1133835010.html

Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа

Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа - РИА Новости Крым, 27.12.2023

Штормовое предупреждение в Керченском проливе: как работает переправа

Керченская паромная переправа работает по фактической погоде. Вводится штормовое предупреждение в связи с ожидающимся во второй половине дня ветром 12-17 м/сек. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-12-27T09:44

2023-12-27T09:44

2023-12-27T09:52

керченская паромная переправа

росморречфлот

керченский пролив

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морской транспорт

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В Керченском проливе вводится штормовое предупреждение в связи с ожидающимся во второй половине дня ветром 12-17 м/сек, добавили в ведомстве.Всего с начала работы Керченской переправы 9 октября 2022 года по 27 декабря 2023 года перевезено 415 899 пассажиров и 239 000 грузовиков. Паромами в общей сложности выполнен 6 961 рейс, в том числе 12 за последние сутки.В настоящее время переправа, в основном, осуществляет перевозки грузовиков с товарами первой необходимости. Остальной транспорт следует по сухопутному маршруту через новые регионы, легковой транспорт – по Крымскому мосту. Мост через Керченский пролив работает в штатном режиме, очередей со стороны Керчи и Тамани нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Холодный фронт принесет в Крым небольшие дождиВ крымских электричках подорожают билеты: направления и цены

керченский пролив

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2023

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