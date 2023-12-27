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Холодный фронт принесет в Крым небольшие дожди
Холодный фронт принесет в Крым небольшие дожди - РИА Новости Крым, 27.12.2023
Холодный фронт принесет в Крым небольшие дожди
В ближайшие сутки холодный атмосферный фронт принесет в Крым небольшие дожди и незначительное похолодание. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T00:01
2023-12-27T00:01
2023-12-27T00:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки холодный атмосферный фронт принесет в Крым небольшие дожди и незначительное похолодание. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10…+12.В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью и днем пройдут дожди. Температура воздуха в ночные часы и днем составит +10...+12 градусов.В Евпатории температурный фон аналогичный, но без осадков.В Судаке без дождя, ночью будет +6...+8, днем +12...14.В Феодосии ночью дождь, днем без осадков. В ночные часы температура воздуха составит +9...+11, днем воздух прогреется до +13 градусов.
https://crimea.ria.ru/20231218/dvenadtsat-mesyatsev-v-krymu-gde-prosnulis-pervye-podsnezhniki-1133629041.html
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Холодный фронт принесет в Крым небольшие дожди
В среду в Крыму немного похолодает и местами пройдут дожди
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки холодный атмосферный фронт принесет в Крым небольшие дожди и незначительное похолодание. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ночью и утром в отдельных районах вероятны туманы. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем +7…+12, в горах +4…+6", - прогнозируют синоптики.
В Симферополе переменная облачность, небольшой дождь. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10, днем +10...+12.
В Севастополе переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью юго-западный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью и днем +10…+12.
В Ялте и Алуште переменная облачность, ночью и днем пройдут дожди. Температура воздуха в ночные часы и днем составит +10...+12 градусов.
В Евпатории температурный фон аналогичный, но без осадков.
В Судаке без дождя, ночью будет +6...+8, днем +12...14.
В Феодосии ночью дождь, днем без осадков. В ночные часы температура воздуха составит +9...+11, днем воздух прогреется до +13 градусов.