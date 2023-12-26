https://crimea.ria.ru/20231226/kogda-strakhovka-ne-strakhuet-na-chto-obratit-vnimanie-pri-otkrytii-scheta-1133784240.html
Когда страховка не страхует: на что обратить внимание при открытии счета
Когда страховка не страхует: на что обратить внимание при открытии счета - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Когда страховка не страхует: на что обратить внимание при открытии счета
Открывая счет в банке, стоит внимательно читать договор страхования вклада от мошенников, который там предлагают заключить. В некоторых случаях он совершенно не РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T21:48
2023-12-26T21:48
2023-12-26T21:48
мошенничество
радио "спутник в крыму"
банк
общество
совет эксперта
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Открывая счет в банке, стоит внимательно читать договор страхования вклада от мошенников, который там предлагают заключить. В некоторых случаях он совершенно не защищает от противоправных действий, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму" эксперт по информационной безопасности Игорь Серегин."Некоторые банки сейчас предлагают услугу страхования от мошеннических списаний. Бывают такие страховки, которые как лист подорожника, приложенный к пулевому ранению. Не помогает. Надо, чтобы были серьезные условия и правильные оценки. В договоре со страховой компанией должно быть написано, что мошенническое влияние на операции, проведенные без согласия клиента, тоже включены в эту страховку".Бывают "не слишком добросовестные" организации, которые страхуют клиента не от всех случаев неправомерного списания средств. Часто в договорах пишут, что страховка не выплачивается в случае нарушения правил пользования картой.При этом лучший способ защиты от мошенничества – это бдительность и критическое мышление, уверен эксперт. И особенно они необходимы в новогодние выходные, когда активизируются все преступные схемы выманивания средств.Многие злоумышленники действуют наоборот – усиливают атаки не после, а перед Новым годом. Они предполагают, что именно в это время люди более готовы расстаться с деньгами, а в первые дни января свободные средства у них могут уже закончиться.Накануне в Симферополе бдительный пенсионер и его сын задержали курьера мошенников, работающих по схеме "Ваш сын попал в ДТП". Злоумышленника передали в руки правоохранителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Проверьте ваши деньги: мошенники придумали новый способ обманаОператор связи оштрафован на полмиллиона за пропуск звонка мошенникаТелефоны крымчан атакуют ложными сообщениями о воздушной тревоге
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мошенничество, банк, общество, совет эксперта, экономика
Когда страховка не страхует: на что обратить внимание при открытии счета
Какие пункты обязательно должны быть в договорах страхования вкладов – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым.
Открывая счет в банке, стоит внимательно читать договор страхования вклада от мошенников, который там предлагают заключить. В некоторых случаях он совершенно не защищает от противоправных действий, заявил в эфире радио "Спутник в Крыму"
эксперт по информационной безопасности Игорь Серегин.
"Некоторые банки сейчас предлагают услугу страхования от мошеннических списаний. Бывают такие страховки, которые как лист подорожника, приложенный к пулевому ранению. Не помогает. Надо, чтобы были серьезные условия и правильные оценки. В договоре со страховой компанией должно быть написано, что мошенническое влияние на операции, проведенные без согласия клиента, тоже включены в эту страховку".
Бывают "не слишком добросовестные" организации, которые страхуют клиента не от всех случаев неправомерного списания средств. Часто в договорах пишут, что страховка не выплачивается в случае нарушения правил пользования картой.
"А любое мошенническое списание – это фактически нарушение правил пользования картой. Если вам звонит мошенник и вы ему сообщили номер карты, то страховку вам недобросовестные организации не выплатят. Потому что вы нарушили договор с банком и сообщили данные карты", - говорит эксперт.
При этом лучший способ защиты от мошенничества – это бдительность и критическое мышление, уверен эксперт. И особенно они необходимы в новогодние выходные, когда активизируются все преступные схемы выманивания средств.
"Мошенники рассчитывают, что в первые дни января подразделения безопасности банков работают не в полную силу. Они надеются, что мы не следим за операциями, и усиливают свои атаки", - напоминает он.
Многие злоумышленники действуют наоборот – усиливают атаки не после, а перед Новым годом. Они предполагают, что именно в это время люди более готовы расстаться с деньгами, а в первые дни января свободные средства у них могут уже закончиться.
Накануне в Симферополе бдительный пенсионер и его сын задержали
курьера мошенников, работающих по схеме "Ваш сын попал в ДТП". Злоумышленника передали в руки правоохранителей.
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