Главные новости Крыма: 26 декабря
Главные новости Крыма во вторник, 26 декабря
© РИА Новости КрымПоследствия атаки на Феодосию
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Феодосию - поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск", есть погибший и пострадавшие. Развожаев объявил в Севастополе воздушную тревогу. В Крыму взрослые пациенты стали чаще заболевать тяжелыми формами кори. В 2024 в Симферополе завершат реконструкцию Екатерининского сада и обновят несколько улиц. В Симферополе для гуляний в новогодние праздники откроют после ремонта сквер Тренева.
О главных событиях и заявлениях дна - в подборке РИА Новости Крым.
Атака ВСУ на Феодосию
В ночь на вторник произведена вражеская атака на Феодосию, сообщил в своих соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.
"Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован", – написал он Telegram-канале.
Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.
В Минобороны сообщили, что в результате ракетной атаки повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск". Также в ведомстве отметили, что российские военные уничтожили два вражеских самолета Су-24 в Николаевской области, с которых ВСУ запускали управляемые ракеты.
Позже стало известно, что при атаке погиб один человек, еще четверо ранены.
Воздушная тревога в Севастополе
Уже через двадцать минут воздушная тревога в городе была отменена.
Растет заболеваемость корью
Случаи заболевания корью стали чаще фиксироваться среди взрослых крымчан. Это связано с тем, что выросло поколение людей, которым не была сделана прививка от этой инфекции в детстве. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.
"Вы знаете, что в Российской Федерации значительно увеличилась заболеваемость корью. Мы пожинаем плоды того, что выросло поколение не привитых детей. Корь – это высокозаразное заболевание, и, к сожалению, таких пациентов мы сейчас госпитализируем. Пока не массово, но есть", - отметила она.
26 декабря, 14:47Заболеваемость COVID-19: ситуация в стране и Крыму
Реконструкция сада и сквера в Симферополе
В центральном парке "Екатерининский сад" в крымской столице в следующем году проведут работы в рамках третьего этапа реконструкции– соответствующая проектно-сметная документация прошла экспертизу и получила положительное заключение.
"Мы сегодня получили положительное заключение экспертизы по данному объекту – третий этап реконструкции сквера Екатерины будет проводиться в 2024 году. И будет полностью у нас законченная территория, думаю, она будет отличной", – сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
Кроме того, сквер им. Тренева в центре Симферополя будет открыт в дни новогодних и рождественских праздников - работы по благоустройству почти завершены.