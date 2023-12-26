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Главные новости Крыма: 26 декабря - РИА Новости Крым, 26.12.2023
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Главные новости Крыма: 26 декабря
Главные новости Крыма: 26 декабря - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Главные новости Крыма: 26 декабря
ВСУ атаковали Феодосию - поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск", есть погибший и пострадавшие. Развожаев объявил в Севастополе воздушную тревогу. В... РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T22:23
2023-12-26T22:23
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новости крыма
крым
атака на феодосию
безопасность республики крым и севастополя
михаил афанасьев
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Феодосию - поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск", есть погибший и пострадавшие. Развожаев объявил в Севастополе воздушную тревогу. В Крыму взрослые пациенты стали чаще заболевать тяжелыми формами кори. В 2024 в Симферополе завершат реконструкцию Екатерининского сада и обновят несколько улиц. В Симферополе для гуляний в новогодние праздники откроют после ремонта сквер Тренева.О главных событиях и заявлениях дна - в подборке РИА Новости Крым. Атака ВСУ на ФеодосиюВ ночь на вторник произведена вражеская атака на Феодосию, сообщил в своих соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.В Минобороны сообщили, что в результате ракетной атаки повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск". Также в ведомстве отметили, что российские военные уничтожили два вражеских самолета Су-24 в Николаевской области, с которых ВСУ запускали управляемые ракеты.Позже стало известно, что при атаке погиб один человек, еще четверо ранены. Воздушная тревога в СевастополеВоздушная тревога вечером во вторник была объявлена в Севастополе.Уже через двадцать минут воздушная тревога в городе была отменена.Растет заболеваемость корьюСлучаи заболевания корью стали чаще фиксироваться среди взрослых крымчан. Это связано с тем, что выросло поколение людей, которым не была сделана прививка от этой инфекции в детстве. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.Реконструкция сада и сквера в СимферополеВ центральном парке "Екатерининский сад" в крымской столице в следующем году проведут работы в рамках третьего этапа реконструкции– соответствующая проектно-сметная документация прошла экспертизу и получила положительное заключение."Мы сегодня получили положительное заключение экспертизы по данному объекту – третий этап реконструкции сквера Екатерины будет проводиться в 2024 году. И будет полностью у нас законченная территория, думаю, она будет отличной", – сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Кроме того, сквер им. Тренева в центре Симферополя будет открыт в дни новогодних и рождественских праздников - работы по благоустройству почти завершены.
https://crimea.ria.ru/20231226/kak-feodosiya-vosstanavlivaetsya-posle-udara-vsu---reportazh-1133813975.html
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https://crimea.ria.ru/20231226/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-v-krymu-kak-preobrazilis-shkoly-za-god-1133786439.html
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главное за день, новости крыма, крым, атака на феодосию, безопасность республики крым и севастополя, михаил афанасьев, севастополь, михаил развожаев, ситуация с корью в крыму
Главные новости Крыма: 26 декабря

Главные новости Крыма во вторник, 26 декабря

22:23 26.12.2023
 
© РИА Новости КрымПоследствия атаки на Феодосию
Последствия атаки на Феодосию - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Феодосию - поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск", есть погибший и пострадавшие. Развожаев объявил в Севастополе воздушную тревогу. В Крыму взрослые пациенты стали чаще заболевать тяжелыми формами кори. В 2024 в Симферополе завершат реконструкцию Екатерининского сада и обновят несколько улиц. В Симферополе для гуляний в новогодние праздники откроют после ремонта сквер Тренева.
О главных событиях и заявлениях дна - в подборке РИА Новости Крым.

Атака ВСУ на Феодосию

В ночь на вторник произведена вражеская атака на Феодосию, сообщил в своих соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.
"Произведена вражеская атака в районе Феодосии. Территория порта оцеплена. На данную минуту детонация прекратилась, пожар локализован", – написал он Telegram-канале.
Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.
В Минобороны сообщили, что в результате ракетной атаки повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск". Также в ведомстве отметили, что российские военные уничтожили два вражеских самолета Су-24 в Николаевской области, с которых ВСУ запускали управляемые ракеты.
Позже стало известно, что при атаке погиб один человек, еще четверо ранены.
Ситуация в Феодосии после атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
26 декабря, 14:30Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как Феодосия восстанавливается после удара ВСУ - репортаж

Воздушная тревога в Севастополе

Воздушная тревога вечером во вторник была объявлена в Севастополе.
Уже через двадцать минут воздушная тревога в городе была отменена.

Растет заболеваемость корью

Случаи заболевания корью стали чаще фиксироваться среди взрослых крымчан. Это связано с тем, что выросло поколение людей, которым не была сделана прививка от этой инфекции в детстве. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.
"Вы знаете, что в Российской Федерации значительно увеличилась заболеваемость корью. Мы пожинаем плоды того, что выросло поколение не привитых детей. Корь – это высокозаразное заболевание, и, к сожалению, таких пациентов мы сейчас госпитализируем. Пока не массово, но есть", - отметила она.
Лечение от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
26 декабря, 14:47
Заболеваемость COVID-19: ситуация в стране и Крыму

Реконструкция сада и сквера в Симферополе

В центральном парке "Екатерининский сад" в крымской столице в следующем году проведут работы в рамках третьего этапа реконструкции– соответствующая проектно-сметная документация прошла экспертизу и получила положительное заключение.
"Мы сегодня получили положительное заключение экспертизы по данному объекту – третий этап реконструкции сквера Екатерины будет проводиться в 2024 году. И будет полностью у нас законченная территория, думаю, она будет отличной", – сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.
Кроме того, сквер им. Тренева в центре Симферополя будет открыт в дни новогодних и рождественских праздников - работы по благоустройству почти завершены.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 26.12.2023
26 декабря, 19:03Нацпроекты в Крыму
Национальный проект "Образование" в Крыму: как преобразились школы за год
 
Главное за деньНовости КрымаКрымАтака на ФеодосиюБезопасность Республики Крым и СевастополяМихаил АфанасьевСевастопольМихаил РазвожаевСитуация с корью в Крыму
 
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