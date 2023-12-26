https://crimea.ria.ru/20231226/glavnye-novosti-kryma-26-dekabrya-1133831714.html

Главные новости Крыма: 26 декабря

Главные новости Крыма: 26 декабря - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Главные новости Крыма: 26 декабря

ВСУ атаковали Феодосию - поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск", есть погибший и пострадавшие. Развожаев объявил в Севастополе воздушную тревогу. В... РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T22:23

2023-12-26T22:23

2023-12-26T22:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. ВСУ атаковали Феодосию - поврежден большой десантный корабль "Новочеркасск", есть погибший и пострадавшие. Развожаев объявил в Севастополе воздушную тревогу. В Крыму взрослые пациенты стали чаще заболевать тяжелыми формами кори. В 2024 в Симферополе завершат реконструкцию Екатерининского сада и обновят несколько улиц. В Симферополе для гуляний в новогодние праздники откроют после ремонта сквер Тренева.О главных событиях и заявлениях дна - в подборке РИА Новости Крым. Атака ВСУ на ФеодосиюВ ночь на вторник произведена вражеская атака на Феодосию, сообщил в своих соцсетях глава Крыма Сергей Аксенов.Жителей нескольких домов вывезли в пункты временного размещения.В Минобороны сообщили, что в результате ракетной атаки повреждения получил большой десантный корабль "Новочеркасск". Также в ведомстве отметили, что российские военные уничтожили два вражеских самолета Су-24 в Николаевской области, с которых ВСУ запускали управляемые ракеты.Позже стало известно, что при атаке погиб один человек, еще четверо ранены. Воздушная тревога в СевастополеВоздушная тревога вечером во вторник была объявлена в Севастополе.Уже через двадцать минут воздушная тревога в городе была отменена.Растет заболеваемость корьюСлучаи заболевания корью стали чаще фиксироваться среди взрослых крымчан. Это связано с тем, что выросло поколение людей, которым не была сделана прививка от этой инфекции в детстве. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым заявила заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.Реконструкция сада и сквера в СимферополеВ центральном парке "Екатерининский сад" в крымской столице в следующем году проведут работы в рамках третьего этапа реконструкции– соответствующая проектно-сметная документация прошла экспертизу и получила положительное заключение."Мы сегодня получили положительное заключение экспертизы по данному объекту – третий этап реконструкции сквера Екатерины будет проводиться в 2024 году. И будет полностью у нас законченная территория, думаю, она будет отличной", – сказал в эфире радио "Спутник в Крыму" глава администрации крымской столицы Михаил Афанасьев.Кроме того, сквер им. Тренева в центре Симферополя будет открыт в дни новогодних и рождественских праздников - работы по благоустройству почти завершены.

https://crimea.ria.ru/20231226/kak-feodosiya-vosstanavlivaetsya-posle-udara-vsu---reportazh-1133813975.html

https://crimea.ria.ru/20231226/zabolevaemost-covid-19-situatsiya-v-strane-i-krymu-1133814323.html

https://crimea.ria.ru/20231226/natsionalnyy-proekt-obrazovanie-v-krymu-kak-preobrazilis-shkoly-za-god-1133786439.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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