https://crimea.ria.ru/20231226/remont-skvera-treneva-v-simferopole-vlasti-nazvali-datu-otkrytiya-1133802547.html

Ремонт сквера Тренева в Симферополе: власти назвали дату открытия

Ремонт сквера Тренева в Симферополе: власти назвали дату открытия - РИА Новости Крым, 26.12.2023

Ремонт сквера Тренева в Симферополе: власти назвали дату открытия

Сквер им. Тренева в центре крымской столицы будет доступен для гуляний в новогодние праздники – работы по благоустройству почти завершены. Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 26.12.2023

2023-12-26T11:21

2023-12-26T11:21

2023-12-26T11:25

симферополь

михаил афанасьев

новости крыма

парк им. тренева в симферополе

благоустройство

городская среда

новый год

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Сквер им. Тренева в центре крымской столицы будет доступен для гуляний в новогодние праздники – работы по благоустройству почти завершены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.Он отметил, что в рамках благоустройства сквера здесь оборудовали новые детские игровые площадки, заменили плиточное мощение, отреставрировали фонари, заменили малые архитектурные формы и полностью обновили видеонаблюдение."Уверен, что этот сквер будет визитной карточкой столицы, потому что делаем его с любовью, стараемся", – отметил глава города.Также для гуляний симферопольцев и гостей города уже доступен главный объект благоустройства 2023 года – бульвар Ленина, где появился красивый сквер с фонтанами, добавил он.По словам главы администрации Симферополя, "в целом город к новому году готов".В числе таких мероприятий не только различные мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и открыток, в которых можно поучаствовать онлайн, не выходя из дома, но и театрализованные представления, и анимационные программы.Что касается общественного транспорта, то работать в графике выходного дня он будет только два дня – 1 и 2 января, после чего перейдет на плановый режим работы на маршрутах, сообщил Афанасьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сделать Новый год безопасным?Как выбрать и использовать пиротехникуКак выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть - эксперт

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симферополь, михаил афанасьев, новости крыма, парк им. тренева в симферополе, благоустройство, городская среда, новый год