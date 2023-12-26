https://crimea.ria.ru/20231226/remont-skvera-treneva-v-simferopole-vlasti-nazvali-datu-otkrytiya-1133802547.html
Ремонт сквера Тренева в Симферополе: власти назвали дату открытия
Ремонт сквера Тренева в Симферополе: власти назвали дату открытия - РИА Новости Крым, 26.12.2023
Ремонт сквера Тренева в Симферополе: власти назвали дату открытия
Сквер им. Тренева в центре крымской столицы будет доступен для гуляний в новогодние праздники – работы по благоустройству почти завершены. Об этом в эфире радио РИА Новости Крым, 26.12.2023
2023-12-26T11:21
2023-12-26T11:21
2023-12-26T11:25
симферополь
михаил афанасьев
новости крыма
парк им. тренева в симферополе
благоустройство
городская среда
новый год
радио "спутник в крыму"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым. Сквер им. Тренева в центре крымской столицы будет доступен для гуляний в новогодние праздники – работы по благоустройству почти завершены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.Он отметил, что в рамках благоустройства сквера здесь оборудовали новые детские игровые площадки, заменили плиточное мощение, отреставрировали фонари, заменили малые архитектурные формы и полностью обновили видеонаблюдение."Уверен, что этот сквер будет визитной карточкой столицы, потому что делаем его с любовью, стараемся", – отметил глава города.Также для гуляний симферопольцев и гостей города уже доступен главный объект благоустройства 2023 года – бульвар Ленина, где появился красивый сквер с фонтанами, добавил он.По словам главы администрации Симферополя, "в целом город к новому году готов".В числе таких мероприятий не только различные мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и открыток, в которых можно поучаствовать онлайн, не выходя из дома, но и театрализованные представления, и анимационные программы.Что касается общественного транспорта, то работать в графике выходного дня он будет только два дня – 1 и 2 января, после чего перейдет на плановый режим работы на маршрутах, сообщил Афанасьев.Читайте также на РИА Новости Крым:Как сделать Новый год безопасным?Как выбрать и использовать пиротехникуКак выбрать живую елку и можно ли ее потом вернуть - эксперт
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симферополь, михаил афанасьев, новости крыма, парк им. тренева в симферополе, благоустройство, городская среда, новый год
Ремонт сквера Тренева в Симферополе: власти назвали дату открытия
В Симферополе для гуляний в новогодние праздники откроют после ремонта сквер Тренева
11:21 26.12.2023 (обновлено: 11:25 26.12.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 дек – РИА Новости Крым.
Сквер им. Тренева в центре крымской столицы будет доступен для гуляний в новогодние праздники – работы по благоустройству почти завершены. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил глава администрации Симферополя Михаил Афанасьев.
"В парке Тренева работы близятся к финалу, мы планируем до нового года основную массу закончить полностью, останутся кое-какие мелочи. Симферопольцы смогут прогуливаться в новогодние праздники по скверу. Те работы, которые не будут закончены – незначительные, и рабочие жителям мешать не будут", – сказал Афанасьев.
Он отметил, что в рамках благоустройства сквера здесь оборудовали новые детские игровые площадки, заменили плиточное мощение, отреставрировали фонари, заменили малые архитектурные формы и полностью обновили видеонаблюдение.
"Уверен, что этот сквер будет визитной карточкой столицы, потому что делаем его с любовью, стараемся", – отметил глава города.
Также для гуляний симферопольцев и гостей города уже доступен главный объект благоустройства 2023 года – бульвар Ленина, где появился красивый сквер с фонтанами, добавил он.
"Большой сквер, исторический, ему более 100 лет. Старались воссоздать первоначальный облик, и, как мне кажется, получилось хорошо. С учетом того, что ж/д вокзал – это главные ворота республики, то, когда люди выходят с перрона, заходят в город, первое, что они видят, – этот наш красивый сквер. Сегодня эта общественная территория востребована, там отдыхает много детей с родителями", – поделился Афанасьев.
По словам главы администрации Симферополя, "в целом город к новому году готов".
"Мы установили украшения, праздничные новогодние елки. Как сказал глава республики, массовых мероприятий у нас не будет в целях безопасности, но праздник никто не отменял, в период с 19 декабря по 8 января у нас запланировано более 70 мероприятий. Думаю, каждый для себя найдет для себя что-то интересное", – сказал Афанасьев.
В числе таких мероприятий не только различные мастер-классы по изготовлению новогодних игрушек и открыток, в которых можно поучаствовать онлайн, не выходя из дома, но и театрализованные представления, и анимационные программы.
Что касается общественного транспорта, то работать в графике выходного дня он будет только два дня – 1 и 2 января, после чего перейдет на плановый режим работы на маршрутах, сообщил Афанасьев.
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