https://crimea.ria.ru/20231225/kak-v-krymu-vyraschivayut-olivki-i-gde-v-2024-godu-poyavitsya-maslinovaya-roscha-1133764545.html

Как в Крыму выращивают оливки и где в 2024 году появится маслиновая роща

Как в Крыму выращивают оливки и где в 2024 году появится маслиновая роща - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Как в Крыму выращивают оливки и где в 2024 году появится маслиновая роща

Крымские ученые-селекционеры работают над выведением морозоустойчивых сортов оливок, что через несколько лет позволит расширить площади посадки не только в... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T07:28

2023-12-25T07:28

2023-12-25T07:28

радио "спутник в крыму"

сельское хозяйство

крым

новости крыма

наука и технологии

оливки

выращивание оливок в крыму

дмитрий ермолин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0b/0c/1118934447_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4aacc183214f1e18c380cff53caa0c32.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек – РИА Новости Крым. Крымские ученые-селекционеры работают над выведением морозоустойчивых сортов оливок, что через несколько лет позволит расширить площади посадки не только в Крыму, но и на всем юге России. А уже в 2024 году начнется новый производственный эксперимент, для которого заложат маслиновую рощу в Севастополе. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил директор селекционно-семеноводческого центра КФУ им. Вернадского Дмитрий Ермолин.Оливка – субтропическая культура, которая любит теплый климат и не переносит низких температур, рассказывает Ермолин. При этом тот продукт, который получают из оливок, выращенных в Крыму, например оливковое масло, "находится на уровне лучших образцов ведущих мировых производителей" по множеству показателей, отмечает он."Это подтверждается научными исследованиями, которые проводятся с 1998 года, а с 2021 года еще усилились. Мы получили грант, закупили самое современное аналитическое оборудование, которое позволяет определить очень широкий спектр показателей. Провели сравнение нашего оливкового масла с продуктом из Испании, Греции и пришли к выводу, что наше действительно находится на очень высоком уровне", – поделился Ермолин.Так что, безусловно, это одна из перспективных культур для Крымского полуострова, и это направление работы заслуживает внимания и развития, подчеркнул он. Над тем, чтобы акклиматизировать оливку к местным природным условиям работают ученые из Крымского федерального университета и Никитского ботанического сада."Мы получаем свои сорта, которые более морозоустойчивые. И сейчас уже начинаем работать в направлении генетической селекции: определяем гены, которые отвечают за масличный сорт и перенос более низких температур", – сказал Ермолин.Говорить о том, что очень скоро появится тот сорт, который будет переносить температуру в минус 20 градусов, пока нельзя, но успехи уже есть, и немалые.А уже в следующем году на юго-западе полуострова появится экспериментальная маслиновая роща."С 2024 года мы начинаем промышленный эксперимент с нашими партнерами по закладке маслиновой рощи в севастопольской зоне. Будем очень внимательно наблюдать, проводить научную работу", – рассказал селекционер.По сравнению с другими деревьями оливковое потребляет воды значительно меньше, иногда ему хватает просто атмосферных осадков, говорит Ермолин. Но, чтобы получить хороший урожай, растения, конечно же, нужно поливать.Сбор оливок начинается с конца сентября и заканчивается в последний месяц года. В Крыму весь урожай 2023 собрали до 15 декабря.Стадии зрелости оливокУ плодов оливок есть три стадии зрелости. Стадия зеленой зрелости наступает, когда плод набирает свою максимальную массу, но не приобретает фиолетовую окраску. В это время плоды собираются для производства консервированной продукции – зеленых оливок в рассоле. Следующий этап созревания – стадия пигментации, когда на плодах начинают появляться темно-фиолетовые пятна. Происходит это с середины октября и до середины ноября. Этот период максимально пригоден для производства оливкового масла. Стадия полной зрелости наступает, когда плод полностью становится темно-фиолетовым. Такие оливки еще называют маслинами. Собирают их с средины ноября до декабря включительно и используют для так называемого сухого посола (греческий стиль консервирования оливок черных).С одного среднестатистического оливкового дерева масличного сорта, достигшего возраста максимального плодоношения (к 40 годам) можно получать 5 – 7 литров масла. Таким образом, при интенсивной посадке – 833 дерева на 1 га – только один гектар способен дать от 4 000 до почти 6 000 литров. Более молодые деревья, 20-летние, дают около 3 литров масла.Ранее перспективы выращивания оливки в Крыму оценил замдиректора по научно-организационной деятельности Никитского ботанического сада Андрей Паштецкий. Читайте также на РИА Новости Крым: Рекорды аграриев: сколько мяса, молока и овощей произвели в Крыму Крымские селекционеры вывели новые сорта озимых Экологический чистый рис будут выращивать в Крыму

https://crimea.ria.ru/20231221/v-krymu-sobirayut-ekologicheski-chistye-ogurtsy-dlya-novogodnego-stola-1133709067.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, крым, новости крыма, наука и технологии, оливки, выращивание оливок в крыму, дмитрий ермолин